Clubes del Ascenso lanzan un masivo apoyo a Tapia en medio de los ataques que golpean a la AFA Las redes sociales se llenaron de comunicados institucionales que buscan sostener la gestión actual. Piden estabilidad ante los ataques mediáticos y judiciales contra el organismo rector del fútbol nacional.







Tapia recibió el respaldo de clubes del ascenso mientras sigue el conflicto en AFA X (@tapiachiqui)

Numerosos clubes que componen la Primera Nacional, la B, C y D publicaron un fuerte mensaje de apoyo a Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). La acción se produjo en un escenario de gran tensión, donde el dirigente quedó en el centro de la escena. Este respaldo masivo se articula a través de las redes sociales oficiales de las instituciones.

Embed (…) Esta administración no solo devolvió a nuestra bandera el lugar más alto en el mundo del fútbol, sino que también es la que pelea, día a día, por la columna vertebral de nuestra identidad.#Afa pic.twitter.com/sIYZD9PKdq — Club Atlético Racing (@ClubARacing) November 26, 2025 El conflicto actual se intensificó tras la polémica designación de Rosario Central como campeón anual, decisión que generó un intenso debate en el fútbol argentino. A este tema se suma la reciente vinculación del nombre de Tapia a una financiera bajo investigación por presunto lavado de dinero. Ambos hechos desatan fuertes críticas y obligan a la cúpula de la AFA a buscar una demostración de fuerza interna.

Embed Desde el Club Ferro Carril Oeste manifestamos nuestro enérgico repudio a los ataques mediáticos y digitales contra la Asociación del Fútbol Argentino, su presidente, Claudio “Chiqui” Tapia, y el Comité Ejecutivo.



El hostigamiento a su dirigencia elegida democráticamente es… pic.twitter.com/qHdqYawyQB — Ferro Carril Oeste (@FerroOficial) November 26, 2025 Los mensajes que difundieron los clubes evidencian una gestión coordinada y una muestra de unión ante la crisis. El objetivo parece ser político: destacar el fortalecimiento institucional de la AFA y el desarrollo que experimentan las categorías del ascenso durante la gestión Tapia. Los presidentes de estos clubes valoran la cercanía y el apoyo económico que recibieron durante el mandato actual.

Embed pic.twitter.com/Zd7MYrSyh4 — Club Los Andes (@clublosandes) November 26, 2025 Las entidades del ascenso no solo celebran la gestión. También reclaman respeto institucional y solicitan con firmeza que se proteja la autonomía del fútbol argentino. Con esto, los clubes intentan marcar una posición frente a los ataques mediáticos y las causas judiciales que buscan, según sus comunicados, desestabilizar la actual conducción.

Embed Desde el Club Atlético Atlanta expresamos nuestro respaldo a la conducción de la AFA, encabezada por Claudio “Chiqui” Tapia, valorando el fortalecimiento Institucional, el desarrollo de todas las categorías y la defensa del rol social de nuestros clubes. pic.twitter.com/EQq1G4HGaS — Club Atlético Atlanta (@atlantaoficial) November 26, 2025 Esta defensa pública busca contrarrestar las críticas y los debates que se desatan en la esfera política y mediática. Los clubes que componen la base electoral de Tapia reconocen el trabajo del dirigente e intentan sostener la continuidad de un proyecto que, a juicio de las instituciones, pone al fútbol argentino en lo más alto y protege el rol social de los clubes. Embed COMUNICADO OFICIAL



El Quilmes Atlético Club expresa su respaldo absoluto a la gestión de la Asociación del Fútbol Argentino, encabezada por su Presidente Claudio Tapia y el Comité Ejecutivo.



Ante las recientes maniobras que intentan vulnerar la autonomía de nuestra Casa Madre,… pic.twitter.com/4C1xsTFBgj — Quilmes A.C. (@qacoficial) November 26, 2025