Clubes del Ascenso lanzan un masivo apoyo a Tapia en medio de los ataques que golpean a la AFA

Numerosos clubes que componen la Primera Nacional, la B, C y D publicaron un fuerte mensaje de apoyo a Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). La acción se produjo en un escenario de gran tensión, donde el dirigente quedó en el centro de la escena. Este respaldo masivo se articula a través de las redes sociales oficiales de las instituciones.
El conflicto actual se intensificó tras la polémica designación de Rosario Central como campeón anual, decisión que generó un intenso debate en el fútbol argentino. A este tema se suma la reciente vinculación del nombre de Tapia a una financiera bajo investigación por presunto lavado de dinero. Ambos hechos desatan fuertes críticas y obligan a la cúpula de la AFA a buscar una demostración de fuerza interna.
Los mensajes que difundieron los clubes evidencian una gestión coordinada y una muestra de unión ante la crisis. El objetivo parece ser político: destacar el fortalecimiento institucional de la AFA y el desarrollo que experimentan las categorías del ascenso durante la gestión Tapia. Los presidentes de estos clubes valoran la cercanía y el apoyo económico que recibieron durante el mandato actual.
Las entidades del ascenso no solo celebran la gestión. También reclaman respeto institucional y solicitan con firmeza que se proteja la autonomía del fútbol argentino. Con esto, los clubes intentan marcar una posición frente a los ataques mediáticos y las causas judiciales que buscan, según sus comunicados, desestabilizar la actual conducción.
Esta defensa pública busca contrarrestar las críticas y los debates que se desatan en la esfera política y mediática. Los clubes que componen la base electoral de Tapia reconocen el trabajo del dirigente e intentan sostener la continuidad de un proyecto que, a juicio de las instituciones, pone al fútbol argentino en lo más alto y protege el rol social de los clubes.