El retiro que nadie quería: el día que Juan Manuel Fangio se bajó del auto y le dio el adiós definitivo a la Fórmula 1

Tenía 47 años, cinco títulos mundiales y seguía siendo el piloto más respetado del planeta. Aquella decisión sorprendió al automovilismo, pero el tiempo demostraría que el argentino había elegido el momento perfecto para abandonar las pistas de la máxima categoría.

El retiro de Juan Manuel Fangio en la Fórmula 1 fue el 6 de julio del 56 en el Gran Premio de Francia.

No hubo una conferencia de prensa preparada ni una despedida multitudinaria. Apenas terminó el Gran Premio de Francia de 1958, Juan Manuel Fangio anunció que no volvería a correr más. “Me voy, Mike”, le confesó a Hawthorn cuando bajó de su Maserati y se cruzó al británico.

Ese 6 de julio de 1958 parecía una carrera más , los fanáticos habían asistido al circuito de Reims para disfrutar de uno de sus mejores pilotos, pero solo el argentino sabía que no era así, que esa era su despedida. Su vehículo ya no era el auto dominante de otros años y terminó cuarto tras sufrir problemas mecánicos. Sin embargo, lo que ocurrió al bajar del coche fue mucho más importante que el resultado.

El Chueco, había conquistado casi un año antes su quinto título con el monoplaza de una marca que parecía imposible de alcanzar en aquellos años, pero en el inicio de esa temporada la categoría tenía una transformación: los equipos británicos comenzaban a ganar terreno y el dominio de los grandes constructores italianos empezaba a resquebrajarse.

El argentino sabía que ya no contaba con el mejor auto de la parrilla, pero seguía siendo el hombre al que todos observaban. Con 47 años seguía compitiendo con la elegancia y la inteligencia que lo habían convertido en una leyenda.

La carrera terminó con la victoria del británico Hawthorn y Fangio penetró la bandera a cuadros en el cuarto puesto . Cuando descendió del auto, el oriundo de Balcarce hizo la confesión menos esperada a uno de los pilotos que más admiraba. Según distintos protagonistas de aquella jornada, el argentino le pronunció: “Me voy. Dejo las carreras” . El reciente ganador no le creyó, pensó que se refería únicamente a esa temporada. No era así. Era para siempre.

La máxima categoría del automovilismo acababa de perder al piloto que había dominado la categoría durante toda una década. Se alejaba de las pistas por decisión propia y lo más llamativo, en su mejor momento por su presencia en los circuitos y por el ser el vigente campeón.

Al principio se creyó que Fangio había optado por esa opción por la trágica muerte del italiano Luigi Musso, quien perdió la vida durante ese mismo Gran Premio tras sufrir un accidente. Sin embargo, el propio balcarceño negó que haya sido así. “No decidí dejar de correr por la muerte de Musso. Sólo me enteré al terminar la prueba; mi decisión la había tomado mucho antes”, confesó.

El adiós a la Fórmula 1: saber cuándo bajarse del auto a tiempo

“Lo sensato era saber retirarse a tiempo; yo vi caer luego a muchos pilotos con quienes luché”, fue la explicación que supo dar el propio Juan Manuel Fangio años después. Una frase que terminó definiendo toda su carrera.

Es que, durante la década del 50 hubo una significativa cantidad de colegas y rivales que perdieron la vida en accidentes dentro de las pistas. En ese momento, la Fórmula 1 no era un deporte seguro como lo es en esta época, y el argentino conocía mejor que nadie el precio que podía pagarse por seguir compitiendo. Ya no estaba dispuesto a arriesgar, aunque tampoco había sido una medida que la tomó a las apuradas.

“Después de una carrera me costaba una enormidad pegar los ojos. Era como otra carrera, pero mucho menos entretenida, más tensa”, sostuvo y en distintas entrevistas también confesó que había otras prioridades por detrás.

Los años de viajes, el desgaste físico y mental y la peligrosidad de la categoría pesaban cada vez más, y había un motivo más importante: “¡Qué felices podría hacer a mis viejos si dejara! Siempre pensaba cuándo llegaría el día en que podría juntarme, por fin, con mis amigos”.

El último campeonato obtenido por Juan Manuel Fangio en la Fórmula 1 fue en 1957

El retiro que nadie quería y esperaba en la Fórmula 1

Muchos campeones del mundo estiraron sus retiros hasta que el cuerpo o los resultados les pusieran un límite. Juan Manuel Fangio hizo exactamente lo contrario. Eligió despedirse antes de la Fórmula 1 antes de dejar de ser competitivo, aún sin indicios que el automovilismo tenga aspiraciones de modernización y mayor seguridad en el resguardo de la salud de los pilotos.

Quizás por eso su despedida sigue siendo distinta a todas. Fue la decisión consciente de un hombre que entendió que, a veces, la mayor victoria consiste en saber cuándo cruzar la meta por última vez.

Su salida fue difícil para los fanáticos de aquella época. Lo que había generado, en cuanto a palmarés, parecía imposible de derribar. Incluso llevó años de quebrantarse: estuvo intacto durante 45 años, cuando nada más ni nada menos que un tal Michael Schumacher lo rompió al conquistar el sexto título consecutivo en 2003 arriba de una Ferrari.

“No se puede comparar a alguien como Fangio en los tiempos actuales. Él está en un nivel más alto del que yo me veo a mí mismo. Absolutamente, no hay comparación posible”, declaró el alemán luego de batir el récord, respetando la figura del argentino.

Si bien en la era moderna actualmente el récord quedó en manos de Schumi y Lewis Hamilton, de igual modo, el número de victorias y de campeonatos de Fangio sigue siendo, incluso hoy, uno de los más impresionantes de la historia de la categoría. Pero aquella tarde en Reims nadie hablaba de estadísticas, ni de retiros. Fue una decisión que sorprendió y que dejó al mundo del automovilismo en stand by hasta la modernización de hoy en día.

El legado de un adiós perfecto

Durante sus años en la Fórmula 1, Juan Manuel Fangio ganó 24 carreras de 51, un porcentaje del 47,05% que es el más alto en toda la historia de la categoría. Alcanzó cinco títulos mundialistas consecutivos: en 1951 con Alfa Romeo; 1954 y 1955 con Mercedes; 1956 con Ferrari y 1957 con Maserati.

Además, entre el 50 y en el 53 no se alejó mucho del podio: fue subcampeón del mundo. Obtuvo en total 35 podios, 29 poles positions y 23 récords de vueltas. Si nos extendemos a su carrera como piloto fuera de la Fórmula 1, según la estadística en la página oficial del Museo Fangio, disputó un total de 200 carreras y obtuvo 79 victorias.

También ganó en dos oportunidades las 12 Horas de Sebring, ganó una vez la Carrera Panamericana y dos veces cosechó el subcampeón de las 24 Horas de Le Mans. En Argentina, fue bicampeón del TC (1940 y 1941) y campeón de Autos Especiales (1952).

Tras su retiro, su historia siguió escribiendo más páginas: fue reconocido en el Gran Premio de Brasil 1982 como Mejor Piloto de todos los tiempos. Mientras que, en 1974, fue presidente del directorio de Mercedes-Benz Argentina, y tras su retiro fue designado presidente honorario de Mercedes-Benz en Argentina desde 1987, dos hitos que evidencian que fue el equipo en el que se sintió mejor valorado.

Recientemente, en su aniversario número 115 el pasado 24 de junio, Mercedes le rindió homenaje en sus redes sociales: “Un ícono de nuestro deporte, y de nuestro Equipo. Recordando a Juan Manuel Fangio hoy en lo que habría sido su cumpleaños”.