Los antecedentes de Franco Colapinto en Silverstone: entre su victoria en Fórmula 3, su primera vez en un F1 y la decepción de 2025

El circuito británico es donde dio sus primeros pasos oficiales en la máxima categoría arriba del Williams y también vivió uno de los fines de semana más frustrantes con Alpine. De igual modo, es uno de los circuitos que más conoce y buscará volver a tener una gran actuación.

Mucho antes de convertirse en piloto titular de Fórmula 1, Franco Colapinto ya había hecho sus primeras vueltas en el Gran Premio de Gran Bretaña. Allí compitió en Fórmula 3 y Fórmula 2, categorías en las que tuvo destacadas actuaciones y una victoria que quedará guardada entres los mejores recuerdos. Pero, sobre todo, donde empezó a construir una relación especial con uno de los circuitos más emblemáticos del automovilismo.

En 2023, cuando formaba parte de la F3 con MP Motorsport, el pilarense vivió una de las victorias más importantes en Silverstone: se impuso en la carrera sprint , un resultado que terminó de instalarlo como una de las grandes promesas del automovilismo argentino y finalizó octavo en la Feature Race del día domingo, cosechando así 14 puntos durante ese fin de semana.

Pero el 5 de julio de 2024 marcó un antes y un después en su carrera como piloto. Williams lo convocó para disputar la primera práctica libre del Gran Premio de Gran Bretaña, convirtiéndose en el primer argentino en participar oficialmente de una sesión de Fórmula 1 desde Gastón Mazzacane en 2001. Si bien era apenas una prueba, terminó siendo el primer contacto de Colapinto con la máxima categoría durante un Gran Premio oficial.

“ Los sueños SI se vuelven realidad . Voy a hacer la FP1 en Silverstone este fin de semana!!! Gracias a todos los que me ayudaron a llegar hasta acá especialmente a Williams por la confianza y otro momento inolvidable en mi carrera deportiva. ¡Ojalá sea solo el comienzo, a disfrutar! ”, había publicado en sus redes el piloto desbordado de felicidad por la oportunidad de su vida.

Esos días fueron soñados. Es que, después de esa práctica libre, en su monoplaza de la Fórmula 2 tuvo un gran rendimiento donde finalizó cuarto, apenas un escalafón por debajo del podio que terminó siendo de Isack Hadjar, hoy actual piloto de Red Bull y compañero de Max Verstappen.

Aquella salida a pista representó mucho más que un entrenamiento: fue la confirmación de que el proyecto que Williams venía construyendo con él empezaba a transformarse en una posibilidad concreta de llegar a la F1.

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“El viernes fue un día inolvidable, soñado. Hoy tuve una carrera difícil, porque no se sabía qué iba a pasar con el clima. Fue un finde positivo. Ahora hay que relajarse y pensar en la próxima. Estoy contento con el paso por Silverstone y haber manejado el F1 de Williams fue único”, fueron sus declaraciones post cierre del fin de semana en Gran Bretaña.

Su participación en la máxima categoría había dejado obnubilado a “los capos” del equipo inglés. “Primero que nada, lo de hoy fue un premio por una temporada de Fórmula 2 muy fuerte. Me gusta reconocer que tenemos un programa fuerte de jóvenes pilotos. El consejo que le di fue que disfrute, es la primera vez que 70 millones de personas lo miran en el mundo”, declaró James Vowles, el jefe de Williams, destacando no solo la tarea realizada, sino también el gran potencial del piloto argentino.

Meses después, el sueño que alguna vez expresó en voz alta cuando apenas era un niño terminó haciéndose realidad: en la segunda mitad de la temporada terminó reemplazando al estadounidense Logan Sargeant, de muy malos resultados.

Gran Premio de Gran Bretaña: del recuerdo feliz al peor fin de semana de 2025

Un año más tarde, con más confianza por ya conocer el territorio y con buenas pasadas, Silverstone le jugó una mala pasada y tuvo uno de los peores fines de semana, básicamente para el olvido.

Ya como piloto de Alpine, Colapinto llegó al Gran Premio de Gran Bretaña buscando consolidar su presencia en el equipo francés aprovechando su conocimiento en esta traza. El viernes se había mostrado sólido, incluso terminó por delante de su compañero, Pierre Gasly, en la primera práctica libre, algo que aún no había podido conseguir hasta ese momento en una sesión oficial.

Lamentablemente, sábado la realidad fue completamente distinta. Durante la clasificación sufrió un fuerte choque durante la clasificación: perdió el control de su auto y provocó una especie de trompo antes de impactar finalmente contra el muro de contención. A raíz de ello, quedó eliminado en la Q1 y debió largar en la 20° posición en la carrera del domingo.

Como consecuencia de las reparaciones y los cambios realizados por el equipo, Alpine decidió que largara desde el pit lane, pero lo peor todavía estaba por llegar. Después de completar la vuelta de formación, el A525 sufrió un problema mecánico cuando el equipo se disponía a cambiar los neumáticos. El auto no volvió a encender y, así, el argentino no pudo si quiera logara arrancar el vehículo. Su fin de semana finalizó antes de empezar la carrera.

“La verdad que no tengo ni idea, no podía salir del box. Todavía están investigando… a trabajar para la próxima y enfocarse en lo que viene”, declaró visiblemente frustrado tras abandonar antes de comenzar la competencia.

Si bien su última presentación en el Gran Premio de Austria no fue la mejor en este 2026, con la experiencia que ya cuenta en Silverstone y el envión que adquirió este año luego del Road Show de Buenos Aires, el pilarense buscará volver a poner a este circuito en una de sus páginas doradas de su historia. Allí donde comenzó a hacerse realidad el sueño de llegar a la Fórmula 1.