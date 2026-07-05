6 de julio de 2026 Inicio
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Javier Milei y Victoria Villarruel coincidirán en Tucumán para la vigilia del Día de la Independencia

El Presidente y la vicepresidenta aceptaron la invitación formal del gobernador Osvaldo Jaldo para conmemorar el aniversario patrio.

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Victoria Villarruel y Javier Milei

Victoria Villarruel y Javier Milei, una relación sin retorno.

El presidente Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel asistirán el miércoles a la ciudad de San Miguel de Tucumán para participar de la vigilia oficial por el Día de la Independencia. Los mandatarios aceptaron la invitación formal del gobernador Osvaldo Jaldo para conmemorar el aniversario patrio.

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La Secretaría General de la Presidencia confirmó de manera oficial el traslado de Milei, quien arribará al Aeropuerto Benjamín Matienzo durante la tarde-noche del miércoles. El jefe de Estado viajará a la provincia norteña en compañía de la totalidad de los ministros de su Gabinete.

El Ministerio de Seguridad tucumano dispondrá un fuerte operativo de prevención con más de 2.000 efectivos policiales en el microcentro de la capital para resguardar a la comitiva oficial. A la medianoche, se emitirá un mensaje oficial por Cadena Nacional, se interpretará el Himno y se firmarán las actas protocolares correspondientes en el Salón de Jura.

Por su parte, Villarruel prefirió mantener un perfil estrictamente institucional y evitó declaraciones públicas sobre este nuevo viaje oficial. Desde el entorno de la titular del Senado ratificaron que su traslado responde de forma exclusiva al cumplimiento de la invitación cursada a las autoridades de la República.

Un nuevo capítulo de la tensa relación entre Javier Milei y Victoria Villarruel

El evento marcará un nuevo reencuentro entre Milei y Villarruel tras la conmemoración del Día de la Bandera en la ciudad de Rosario. Aquel antecedente inmediato estuvo caracterizado por una marcada distancia física entre ambos y un saludo que se limitó a lo estrictamente protocolar.

En la ciudad santafesina, la titular del Senado ocupó un lugar en el sector de las autoridades provinciales, a varios metros del núcleo duro del oficialismo. Debido a la distribución de los palcos en esa oportunidad, la funcionaria quedó de espaldas al Presidente durante la entonación de las estrofas del Himno Nacional.

Al término de aquella ceremonia en Rosario, la vicepresidenta calificó de "maleducados" a los funcionarios que evitaron saludarla en el palco. En esa misma oportunidad, Villarruel cuestionó la presencia del entonces jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a raíz de las investigaciones judiciales por presunto enriquecimiento ilícito.

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