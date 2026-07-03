3 de julio de 2026 Inicio
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Franco Colapinto afronta la primera práctica libre del Gran Premio de Silverstone de la Fórmula 1

El piloto de Alpine buscará volver a sumar puntos y mejorar su performance tras lo hecho en la etapa de Austria. A las 12.30 será la clasificación sprint.

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Franco Colapinto sale al circuito de Silverstone.

Franco Colapinto sale al circuito de Silverstone.

Franco Colapinto afronta la primera práctica libre en el Gran Premio de Silverstone, en Gran Bretaña. La carrera corresponde a la novena fecha de la Fórmula 1.

La próxima fecha de la Fórmula 1 será en el Gran Premio de Gran Bretaña, del 3 al 5 de junio
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El bonaerense, que viene de disputar una dura carrera en Austria donde finalizó en la 15ª posición, buscará dar un salto de rendimiento este fin de semana.

El Circuito de Silverstone, ubicado en Northamptonshire, Inglaterra, es uno de los trazados más icónicos, rápidos e históricos del automovilismo mundial. Conocido como "la cuna de la Fórmula 1" (allí se corrió el primer Gran Premio de la historia en 1950), se construyó sobre una antigua base aérea militar de la Segunda Guerra Mundial.

El objetivo del argentino será ajustar los detalles del auto para meterse en la pelea, mejorar lo hecho en la última fecha y volver a la zona de puntos en un campeonato que tiene como líder indiscutido al tricampeón mundial Max Verstappen.

Colapinto sale al circuito en Silverstone

Colapinto sale al circuito en Silverstone

A qué hora corre Franco Colapinto en el GP de Silverstone

  • Viernes 3 de junio:

Práctica libre 1: 08.30
Práctica libre 2: 12.00

  • Sábado 4 de junio:

Práctica libre 3: 07.30
Clasificación: 11.00 a 12.00

  • Domingo 5 de junio:

Carrera: 10.00

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