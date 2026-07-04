Cuándo corre Colapinto en el GP de Gran Bretaña y dónde verlo en vivo

Cuándo corre Franco Colapinto en el Gran Premio de Gran Bretaña de la Fórmula 1 y dónde verlo en vivo El piloto argentino de Alpine largará 19º en el mítico circuito de Silverstone, tras un fin de semana donde terminó 12º la carrera sprint y una clasificación donde no pudo pasar de la Q1. Por Agregar C5N en









El argentino no tuvo su mejor fin de semana en Gran Bretaña. @AlpineF1Team

Franco Colapinto tendrá un nuevo desafío en la novena fecha de la Fórmula 1 cuando se lleve a cabo el Gran Premio de Gran Bretaña este domingo en el histórico trazado de Silverstone. El piloto de Alpine largará desde la posición 19 en una competencia que está pactada a un total de 52 vueltas, cubriendo una distancia de poco más de 306 kilómetros en uno de los circuitos más veloces y desafiantes del calendario.

La jornada de clasificación del sábado resultó ser un duro golpe para las aspiraciones del representante de Alpine. Colapinto partirá desde el fondo de la parrilla tras sufrir un despiste en la curva 12 durante la primera tanda (Q1), lo que le impidió completar su vuelta rápida cuando venía mejorando sus registros previos. El bonaerense manifestó que perdió el control de la parte trasera de su monoplaza A526 de manera repentina y que, por primera vez en lo que va del año, no logró superar el primer corte clasificatorio.

SUNDAY'S STARTING GRID #F1 #BritishGP pic.twitter.com/m7YzmhSaE7 — Formula 1 (@F1) July 4, 2026 Este resultado en la "qualy" contrastó con el destello de competitividad mostrado durante la carrera Sprint, donde el argentino finalizó en el 12º puesto. Allí, Colapinto protagonizó una largada brillante que le permitió avanzar cinco posiciones en pocos metros, llegando a colocarse noveno antes de perder ritmo frente a sus rivales directos. Por su parte, su compañero de equipo, Pierre Gasly, largará en la 15ª ubicación tras ser penalizado por los comisarios deportivos.

Con esta acción, así terminó Franco Colapinto su participación en la Q1 de Silverstone.



#BritishGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/4DXJ76O50h — SportsCenter (@SC_ESPN) July 4, 2026 El pilarense deberá mejorar lo hecho este fin de semana con su Alpine para intentar escalar desde el fondo. En la parte delantera de la grilla, las Ferrari de Charles Leclerc y Lewis Hamilton acecharán al puntero desde la segunda y tercera posición, respectivamente, prometiendo una lucha intensa desde el inicio.

Cómo es el Circuito del GP de Silverstone de la F1 El Circuito de Silverstone, construido sobre un antiguo aeródromo de la Segunda Guerra Mundial, es uno de los trazados más veloces e icónicos del calendario de la Máxima. Sus curvas históricas como Maggotts, Becketts y Abbey representan un verdadero desafío para los pilotos. Además, fue la sede del primer Gran Premio de la categoría, celebrado el 13 de mayo de 1950.