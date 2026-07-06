6 de julio de 2026 Inicio
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La UEFA cruzó a la FIFA tras la decisión de levantar la sanción de un jugador de EEUU

Finalmente, Folarin Balogun, quien había sido expulsado durante el duelo ante Bosnia, podrá jugar ante Bélgica en los octavos de final. La rectificación del fallo fue celebrada por Donald Trump y crecen las suspicacias por su posible intervención. "La integridad del deporte está en riesgo", criticaron.

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La UEFA criticó con dureza a la FIFA por haber levantado la suspensión del delantero estadounidense Folarin Balogun, expulsado frente a Bosnia, y permitirle disputar este lunes el partido de octavos de final del Mundial ante Bélgica. El organismo europeo calificó la decisión como "sin precedentes, incomprensible e injustificable" y advirtió que pone en riesgo la credibilidad de la competencia.

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La decisión de la FIFA generó una fuerte polémica en el mundo del fútbol. Además de beneficiar directamente al seleccionado de Estados Unidos en un partido decisivo, fue celebrada públicamente por el presidente estadounidense Donald Trump. En el mundo del fútbol crecen las sospechas sobre una posible injerencia de la Casa Blanca en una decisión que, hasta ahora, era considerada una aplicación automática del reglamento disciplinario.

En un comunicado oficial, la UEFA sostuvo que la decisión adoptada "cruzó una línea roja" y advirtió que pone en riesgo la credibilidad de la competencia y la igualdad de condiciones entre los equipos.

La entidad recordó que el fútbol se sostiene sobre reglas claras y universales y remarcó que la suspensión automática tras una expulsión no admite interpretaciones ni excepciones. "No se trata de una opción discrecional ni requiere la intervención de un órgano competente para entrar en vigencia. Es un principio incorporado al reglamento", afirmó.

En ese sentido, la UEFA cuestionó que la modificación se haya producido en plena disputa del Mundial, cuando otros futbolistas expulsados sí cumplieron la fecha de suspensión prevista por la normativa. A su entender, esa diferencia de trato afecta la transparencia del torneo y vulnera el principio de igualdad deportiva.

El organismo también alertó sobre el precedente que deja la resolución para el resto de la Copa del Mundo. Según señaló, cualquier caso similar que ocurra durante el torneo deberá recibir el mismo tratamiento, una situación que podría generar nuevos conflictos disciplinarios y afectar el normal desarrollo de la competencia.

"Cuando la certeza de las reglas deja de estar garantizada por quienes deben protegerlas, la integridad del juego queda en riesgo y la credibilidad de una competición se ve seriamente comprometida", sostuvo la UEFA.

Por qué fue expulsado Balogun

Folarin Balogun vio la tarjeta roja durante el encuentro que Estados Unidos disputó frente a Bosnia, correspondiente a la fase de grupos del Mundial. El delantero fue expulsado por una dura infracción sobre un rival cuando el partido ingresaba en su tramo final, una acción que derivó en la aplicación de la sanción automática de un encuentro prevista por el reglamento disciplinario de la FIFA.

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