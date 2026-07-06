La UEFA cruzó a la FIFA tras la decisión de levantar la sanción de un jugador de EEUU Finalmente, Folarin Balogun, quien había sido expulsado durante el duelo ante Bosnia, podrá jugar ante Bélgica en los octavos de final. La rectificación del fallo fue celebrada por Donald Trump y crecen las suspicacias por su posible intervención. "La integridad del deporte está en riesgo", criticaron. Por Agregar C5N en









"¡Gracias a la FIFA por hacer lo correcto!", escribió Trump en redes sociales y desató la polémica.

La UEFA criticó con dureza a la FIFA por haber levantado la suspensión del delantero estadounidense Folarin Balogun, expulsado frente a Bosnia, y permitirle disputar este lunes el partido de octavos de final del Mundial ante Bélgica. El organismo europeo calificó la decisión como "sin precedentes, incomprensible e injustificable" y advirtió que pone en riesgo la credibilidad de la competencia.

La decisión de la FIFA generó una fuerte polémica en el mundo del fútbol. Además de beneficiar directamente al seleccionado de Estados Unidos en un partido decisivo, fue celebrada públicamente por el presidente estadounidense Donald Trump. En el mundo del fútbol crecen las sospechas sobre una posible injerencia de la Casa Blanca en una decisión que, hasta ahora, era considerada una aplicación automática del reglamento disciplinario.

En un comunicado oficial, la UEFA sostuvo que la decisión adoptada "cruzó una línea roja" y advirtió que pone en riesgo la credibilidad de la competencia y la igualdad de condiciones entre los equipos.

UEFA statement on the Balogun case: https://t.co/9LQDx8waKe — UEFA (@UEFA) July 6, 2026 La entidad recordó que el fútbol se sostiene sobre reglas claras y universales y remarcó que la suspensión automática tras una expulsión no admite interpretaciones ni excepciones. "No se trata de una opción discrecional ni requiere la intervención de un órgano competente para entrar en vigencia. Es un principio incorporado al reglamento", afirmó.

En ese sentido, la UEFA cuestionó que la modificación se haya producido en plena disputa del Mundial, cuando otros futbolistas expulsados sí cumplieron la fecha de suspensión prevista por la normativa. A su entender, esa diferencia de trato afecta la transparencia del torneo y vulnera el principio de igualdad deportiva.