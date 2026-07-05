Tras sumar en Silverstone, cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1 El argentino logró sumar dos unidades en el campeonato después de haber escalado diez posiciones respecto a su largada y terminó 9°. Ahora la próxima fecha será en Bélgica. Por Agregar C5N en









La 10° fecha de a Fórmula 1 será en el Gran Premio de Bélgica del 17 al 19 de julio.

Franco Colapinto terminó el fin de semana mucho mejor de lo que lo empezó en el Gran Premio de Gran Bretaña y ahora tendrá que pensar en lo que será la 10° fecha del cronograma de la Fórmula 1: próximo destino, Bélgica.

La novena fecha del argentino había iniciado con una posición 12 en la carrera sprint y con una clasificación 19° en la carrera principal, sin embargo, el domingo tuvo una gran largada y logró escalar cinco lugares.

Con el correr de las vueltas siguió con buen rendimiento y sobre el final terminó 9°, por el despiste de Max Verstappen y la penalización de Kimi Antonelli, quien había terminado por delante de él por inconvenientes con su Mercedes, pero por una penalización terminó descendiendo al 16° lugar.

Ahora, Alpine, que sumó tres puntos en esta novena fecha por gracias al puesto nueve y 10 del argentino y Pierre Gasly, ahora tendrá una semana de descanso y recién el 19 será la carrera principal en el Gran Premio de Bélgica, en el circuito Spa- Francorchamps, con un total de 44 vueltas.

De igual modo, en esa semana sin actividad en la máxima categoría, Colapinto participará del histórico Festival de la Velocidad de Goodwood: volverá a manejar el Lotus E20 que condujo en su exhibición en Buenos Aires. Pese a que la exhibición iniciará el día jueves, el argentino tendrá actividad únicamente el domingo 12 con el monoplaza del equipo francés.