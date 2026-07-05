Tras sumar en Silverstone, cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1

Franco Colapinto terminó el fin de semana mucho mejor de lo que lo empezó en el Gran Premio de Gran Bretaña y ahora tendrá que pensar en lo que será la 10° fecha del cronograma de la Fórmula 1: próximo destino, Bélgica.
El argentino logró sumar dos unidades en el campeonato después de haber escalado diez posiciones respecto a su largada y terminó 9°. Ahora la próxima fecha será en Bélgica.
Franco Colapinto terminó el fin de semana mucho mejor de lo que lo empezó en el Gran Premio de Gran Bretaña y ahora tendrá que pensar en lo que será la 10° fecha del cronograma de la Fórmula 1: próximo destino, Bélgica.
La novena fecha del argentino había iniciado con una posición 12 en la carrera sprint y con una clasificación 19° en la carrera principal, sin embargo, el domingo tuvo una gran largada y logró escalar cinco lugares.
Con el correr de las vueltas siguió con buen rendimiento y sobre el final terminó 9°, por el despiste de Max Verstappen y la penalización de Kimi Antonelli, quien había terminado por delante de él por inconvenientes con su Mercedes, pero por una penalización terminó descendiendo al 16° lugar.
Ahora, Alpine, que sumó tres puntos en esta novena fecha por gracias al puesto nueve y 10 del argentino y Pierre Gasly, ahora tendrá una semana de descanso y recién el 19 será la carrera principal en el Gran Premio de Bélgica, en el circuito Spa- Francorchamps, con un total de 44 vueltas.
De igual modo, en esa semana sin actividad en la máxima categoría, Colapinto participará del histórico Festival de la Velocidad de Goodwood: volverá a manejar el Lotus E20 que condujo en su exhibición en Buenos Aires. Pese a que la exhibición iniciará el día jueves, el argentino tendrá actividad únicamente el domingo 12 con el monoplaza del equipo francés.
La Fórmula 1 entrará en una semana de descanso y luego del 17 al 19 de julio, volverá la actividad en el Gran Premio de Bélgica, que a diferencia de este fin de semana no se disputará la carrera sprint.