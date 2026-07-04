4 de julio de 2026 Inicio
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Video: la excelente largada de Franco Colapinto en la sprint del GP de Silverstone de la Fórmula 1

El piloto de Alpine comenzaba la carrera en el 14° lugar, pero gracias a una maniobra espectacular avanzó cinco posiciones y llegó a colocarse 9°, aunque la terminó 12°, por detrás de su compañero Pierre Gasly (11°). Antonelli se quedó con el primer lugar.

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Colapinto corre la carrera Sprint.

Colapinto corre la carrera Sprint.

Franco Colapinto terminó 12° en la carrera sprint del Gran Premio de Gran Bretaña. Si bien había iniciado en el 14° puesto, gracias a una maniobra quirúrgica trepó al 9°, pero no pudo aguantar y terminó tres lugares abajo.

El piloto argentino y un nuevo desafío.
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El emblemático circuito de Silverstone fue el escenario de una carrera Sprint electrizante este sábado. Andrea Kimi Antonelli se adjudicó la victoria tras una magnífica exhibición de ritmo, superando a los experimentados británicos Lewis Hamilton y Lando Norris, quienes completaron el podio ante su público.

Franco Colapinto, por su parte, completó una sólida actuación partiendo desde el 14° puesto de la grilla y subiendo cinco posiciones hasta llegar a la 9°. Aunque las primeras vueltas fueron complicadas, cayendo momentáneamente al 11° y luego al 12° puesto en la vuelta 6 tras ser superado por el Red Bull de Isack Hadjar, el sudamericano supo administrar su monoplaza.

Hacia la mitad de la carrera (vuelta 10), Colapinto se estabilizó en la 12° colocación, buscando recortar distancias con su compañero de escudería, Pierre Gasly, quien marchaba 11°. En los giros finales, la presión aumentó: Hülkenberg llegó a ponerse a solo medio segundo del argentino, pero Colapinto aguantó con firmeza el puesto hasta cruzar la meta.

A qué corre Franco Colapinto en el Gran Premio de Silverstone

Sábado 4 de julio

  • Clasificación: 12:00 - 13:00

Domingo 5 de julio

  • Carrera: 11:00

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