Video: la excelente largada de Franco Colapinto en la sprint del GP de Silverstone de la Fórmula 1 El piloto de Alpine comenzaba la carrera en el 14° lugar, pero gracias a una maniobra espectacular avanzó cinco posiciones y llegó a colocarse 9°, aunque la terminó 12°, por detrás de su compañero Pierre Gasly (11°). Antonelli se quedó con el primer lugar. Por Agregar C5N en









Colapinto corre la carrera Sprint.

Franco Colapinto terminó 12° en la carrera sprint del Gran Premio de Gran Bretaña. Si bien había iniciado en el 14° puesto, gracias a una maniobra quirúrgica trepó al 9°, pero no pudo aguantar y terminó tres lugares abajo.

El emblemático circuito de Silverstone fue el escenario de una carrera Sprint electrizante este sábado. Andrea Kimi Antonelli se adjudicó la victoria tras una magnífica exhibición de ritmo, superando a los experimentados británicos Lewis Hamilton y Lando Norris, quienes completaron el podio ante su público.

Franco Colapinto, por su parte, completó una sólida actuación partiendo desde el 14° puesto de la grilla y subiendo cinco posiciones hasta llegar a la 9°. Aunque las primeras vueltas fueron complicadas, cayendo momentáneamente al 11° y luego al 12° puesto en la vuelta 6 tras ser superado por el Red Bull de Isack Hadjar, el sudamericano supo administrar su monoplaza.

Así fue la INCREIBLE largada de Franco Colapinto en la Sprint del GP de Silverstone.

Subio desde P14 a P9 en la largada!

Compartan#F1 #Formula1 #Colapinto #Francocolapinto #Argentina #BuenosDías #Inglaterra #Alpine pic.twitter.com/oqF8pCOXGC — MotorCriolloF1 (@MotorCriollof1) July 4, 2026 Hacia la mitad de la carrera (vuelta 10), Colapinto se estabilizó en la 12° colocación, buscando recortar distancias con su compañero de escudería, Pierre Gasly, quien marchaba 11°. En los giros finales, la presión aumentó: Hülkenberg llegó a ponerse a solo medio segundo del argentino, pero Colapinto aguantó con firmeza el puesto hasta cruzar la meta.

A qué corre Franco Colapinto en el Gran Premio de Silverstone Sábado 4 de julio