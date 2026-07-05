Fórmula 1: Franco Colapinto mejora su rendimiento en el Gran Premio de Gran Bretaña y se posiciona 11° Tras el despiste durante la clasificación, el argentino largó desde el fondo de la parrilla, pero en la salida logró subir cinco lugares. Por su parte, Kimi Antonelli perdió la cuerda de la primera curva y Charles Leclerc se quedó con el primer lugar. Por Agregar C5N en









Alpine no tuvo un buen fin de semana: para clasificación, Colapinto largó 19 y Gasly fue penalizado y se posicionó 15°.

Franco Colapinto vuelvió al Gran Premio de Gran Bretaña, uno de los circuitos que mejor conoce, aunque este fin de semana no empezó de la mejor manera: en la carrera sprint terminó 12° y en la clasificación largó 19°, luego de un impresionante despiste.

El Circuito de Silverstone, construido sobre un antiguo aeródromo de la Segunda Guerra Mundial, es uno de los trazados más veloces e icónicos del calendario de la Máxima. Sus curvas históricas como Maggotts, Becketts y Abbey representan un verdadero desafío para los pilotos. Además, fue la sede del primer Gran Premio de la categoría, celebrado el 13 de mayo de 1950.

Sin embargo, la salida fue mejor de lo esperado tanto en los primeros lugares como en el fondo donde estaba el argentino: cuando se apagaron las luces verdes, el pilarense logró evitar la desafortunada largada de "los del medio" y logró escalar cinco lugares por lo que se ubicó 15°, apenas un lugar más atrás de su compañero, Pierre Gasly. Con ese ritmo, los dos Alpines lograron superar a Esteban Ocon, y quedaron 12° y 13°.

En los primeros lugares, la Ferrari Charles Leclerc tuvo una buena largada ganándole la cuerda a Kimi Antonelli y se quedó rápidamente con el primer lugar.