5 de julio de 2026 Inicio
En Vivo

Fórmula 1: Franco Colapinto mejora su rendimiento en el Gran Premio de Gran Bretaña y se posiciona 11°

Tras el despiste durante la clasificación, el argentino largó desde el fondo de la parrilla, pero en la salida logró subir cinco lugares. Por su parte, Kimi Antonelli perdió la cuerda de la primera curva y Charles Leclerc se quedó con el primer lugar.

Por
Alpine no tuvo un buen fin de semana: para clasificación

Alpine no tuvo un buen fin de semana: para clasificación,  Colapinto largó 19 y Gasly fue penalizado y se posicionó 15°.

Franco Colapinto vuelvió al Gran Premio de Gran Bretaña, uno de los circuitos que mejor conoce, aunque este fin de semana no empezó de la mejor manera: en la carrera sprint terminó 12° y en la clasificación largó 19°, luego de un impresionante despiste.

El argentino no tuvo su mejor fin de semana en Gran Bretaña.
Te puede interesar:

Cuándo corre Colapinto en el GP de Gran Bretaña y dónde verlo en vivo

El Circuito de Silverstone, construido sobre un antiguo aeródromo de la Segunda Guerra Mundial, es uno de los trazados más veloces e icónicos del calendario de la Máxima. Sus curvas históricas como Maggotts, Becketts y Abbey representan un verdadero desafío para los pilotos. Además, fue la sede del primer Gran Premio de la categoría, celebrado el 13 de mayo de 1950.

Sin embargo, la salida fue mejor de lo esperado tanto en los primeros lugares como en el fondo donde estaba el argentino: cuando se apagaron las luces verdes, el pilarense logró evitar la desafortunada largada de "los del medio" y logró escalar cinco lugares por lo que se ubicó 15°, apenas un lugar más atrás de su compañero, Pierre Gasly. Con ese ritmo, los dos Alpines lograron superar a Esteban Ocon, y quedaron 12° y 13°.

En los primeros lugares, la Ferrari Charles Leclerc tuvo una buena largada ganándole la cuerda a Kimi Antonelli y se quedó rápidamente con el primer lugar.

Gran Premio de Gran Bretaña F1 2026: cómo fue la partida de la carrera principal

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Colapinto corre la carrera Sprint.

Producto de una excelente excelente largada, Colapinto se recuperó en la sprint de Silverstone: terminó 12°

El piloto argentino y un nuevo desafío.

Colapinto en Silverstone: entre su victoria en Fórmula 3, su primera vez en un F1 y la decepción de 2025

colapinto corre la clasificacion sprint del gran premio de silverstone

Colapinto corre la clasificación Sprint del Gran Premio de Silverstone

La próxima fecha de la Fórmula 1 será en el Gran Premio de Gran Bretaña, del 3 al 5 de junio

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1 tras el Gran Premio de Austria

Colapinto terminó 15° y su compañerao, Pierre Gasly, 13°. Alpine no logró sumar pintos

En una carrera para el olvido, Colapinto terminó 15° en el Gran Premio de Austria

A qué hora corre Franco Colapinto en Austria.
play

Cuándo corre Colapinto en el Gran Premio de Austria de la Fórmula 1

Rating Cero

Revelan las últimas fotos del Indio Solari: el emotivo homenaje de su familia a un mes de su muerte

Revelan las últimas fotos del Indio Solari: el emotivo homenaje de su familia a un mes de su muerte

Asi fue el momento en el que Martín Salwe oficializó su relación.

Martín Salwe aprovechó el vivo y presentó a su novia desde Estados Unidos

¿Qué pasó entre Wanda y Maxi y por qué aparce implicado Icardi?

Se filtró el chat entre Maxi López y Wanda Nara: qué dijeron de Mauro Icardi

La preparación física de Shakira se estructura en sesiones de entrenamiento que combinan trabajo de fuerza con pesas, series cardiovasculares y secuencias de baile.

Ejercicios únicos: esta fue la impresionante transformación de Shakira

Tomás Fonzi, se refirió a la actualidad de los actores en el país.

Tomás Fonzi: "Hay discursos muy agresivos que penetran en la sociedad"

play

Fernando Borroni analizó el rumbo del Gobierno en TVR: "Con Santilli no va a cambiar nada"

últimas noticias

El conflicto salarial de los choferes de colectivos no encuentra solución. 

La UTA reclama aumento salarial y advierte por un posible paro de colectivos

Hace 6 minutos
Revelan las últimas fotos del Indio Solari: el emotivo homenaje de su familia a un mes de su muerte

Revelan las últimas fotos del Indio Solari: el emotivo homenaje de su familia a un mes de su muerte

Hace 26 minutos
Crisis económica: el consumo de lácteos volvió a caer en mayo, golpeado por la inflación y la pérdida del poder adquisitivo

Crisis económica: el consumo de lácteos volvió a caer en mayo, golpeado por la inflación y la pérdida del poder adquisitivo

Hace 28 minutos
Asi fue el momento en el que Martín Salwe oficializó su relación.

Martín Salwe aprovechó el vivo y presentó a su novia desde Estados Unidos

Hace 42 minutos
Tragedia en Córdoba: un instructor de vuelo murió tras caer de una avioneta en pleno entrenamiento

Tragedia en Córdoba: un instructor de vuelo murió tras caer de una avioneta en un entrenamiento

Hace 49 minutos