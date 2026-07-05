El enojo de Franco Colapinto con su compañero Pierre Gasly: "Lo hablamos después" El piloto argentino finalizó 9º en una carrera donde remontó 10 puestos desde la largada y terminó arriba del francés, quien estuvo cerca de chocar al oriundo de Pilar. "Fue una carrera difícil, pero salió todo bien", agregó. Por Agregar C5N en









Franco Colapinto volvió a sumar puntos con Alpine.

Franco Colapinto tuvo este domingo una excelente actuación en el Gran Premio de Silverstone de la Fórmula 1 al finalizar 9º y volver a sumar puntos para Alpine. Pero toda la alegría se vio contrastada en la conferencia de prensa, donde manifestó cierto enojo con su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, quien estuvo cerca de chocar al oriundo de Pilar.

“Fue una carrera buena. Buena largada, a veces la injusticia llega a su fin", analizó en un primer Franco, previo a manifestarse "contento" porque "tuve un buen ritmo". "Hice todo bien, al final se me bajó el pelo y no veía nada, pero salió todo bien. Por suerte me pude acomodar. Fue una carrera difícil, pero salió todo bien", completó.

| Franco Colapinto sobre lo sucedido con Gasly en la largada:



“No sé, vean la onboard. Estuvo muy cerca, pero lo hablaremos después.” pic.twitter.com/M9vhBUyQjK — 43 (@ColapintoFiles) July 5, 2026 Sobre en inconveniente que tuvo con su compañero Pierre Gasly en la largada donde el francés quiso sobrepasar a un Hass y acorraló al argentino, prefirió no hablar, pero lanzar una frase de manera contundente: “Miren ustedes después el on board. Estuvo muy cerca, pero lo hablaremos después”.

Tras sumar en Silverstone, cuándo vuelve a correr Colapinto en la Fórmula 1 La Fórmula 1 entrará en una semana de descanso y luego del 17 al 19 de julio, volverá la actividad en el Gran Premio de Bélgica, que a diferencia de este fin de semana no se disputará la carrera sprint.