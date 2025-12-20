20 de diciembre de 2025 Inicio
El piloto argentino Juan Cruz Yacopini sufrió un grave accidente y está en terapia intensiva

El joven de 26 años se golpeó la cabeza tras lanzarse al agua en una zona de poca profundidad en el dique El Carrizal, ubicado en la provincia de Mendoza. Según el último parte médico, se comprometieron vértebras cervicales claves para el funcionamiento del sistema nervioso central.

Por
Juan Cruz Yacopini

Juan Cruz Yacopini, el piloto argentino de 26 años, se encuentra internado en terapia intensiva después de sufrir un grave accidente en el dique El Carrizal, en Mendoza.

El piloto de rally raid Juan Cruz Yacopini, reciente campeón de la Copa Mundial de Bajas de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA), sufrió este sábado un grave accidente tras arrojarse al agua en una zona de poca profundidad mientras navegaba en lancha con amigos en la zona del Camping El Bigua, en el dique El Carrizal, en la provincia de Mendoza. Según el último parte médico, se encuentra en grave estado de salud.

Te puede interesar:

Yacopini disfrutaba de un descanso junto a sus amigos en su Mendoza natal, luego de una intensa temporada deportiva y en la previa de lo que significará el Rally Dakar 2026. Junto a sus amigos, el piloto paseaba en una lancha en el dique El Carrizal y en un momento decidió lanzarse de cabeza al agua, sin saber que en ese punto había poca profundidad. Su cabeza golpeó de lleno contra el fondo y quedó inconsciente flotando en el lago.

Inmediatamente después del accidente, fue asistido por sus amigos, quienes llamaron a una ambulancia. De camino al hospital, Yacopini sufrió un infarto. Por fortuna, pudo ser estabilizado en el acto. Según el primer parte médico, el golpe que sufrió el piloto argentino de 26 años comprometió con severidad las vértebras cervicales C1 y C2, una zona de altísima sensibilidad para el funcionamiento del sistema nervioso central.

“En la actualidad, el objetivo principal es estabilizar al paciente y evitar complicaciones mayores, como un posible infarto, similar al episodio de paro cardiorrespiratorio que sufrió mientras era trasladado de urgencia tras el siniestro”, aseguraron los médicos de la Clínica de Cuyo, donde Yacopini fue trasladado debido a la gravedad de su caso, después de ser atendido en el Hospital Perrupato.

Además, los médicos encontraron líquido en uno de sus pulmones y se encuentra bajo asistencia para el funcionamiento de determinados órganos que, hasta el momento, no respondieron adecuadamente. “La expectativa es que dichos órganos puedan recuperar su funcionalidad y que la inflamación de la médula disminuya, a fin de posibilitar la realización de intervenciones quirúrgicas”, agregaron desde la Clínica de Cuyo.

Por lo pronto, Yacopini se encuentra internado en terapia intensiva y con pronóstico reservado por su delicado estado de salud tras el incidente. Mientras, su familia y amigos esperan con gran preocupación una pronta recuperación del piloto argentino tras el grave accidente que sufrió este sábado en el dique El Carrizal.

Quién es Juan Cruz Yacopini, el piloto mendocino que está en terapia intensiva tras un grave accidente

Yacopini es uno de los jóvenes referentes del automovilismo argentino. Este empresario mendocino de 26 años integra el equipo de Toyota Gazoo Racing y corre en el Rally Dakar, una de las competencias más exigentes del mundo. Luego de consagrarse campeón de la Copa Mundial de Bajas de la FIA y ganar cuatro competencias del circuito, estaba cerrando su mejor año deportivo.

El mendocino participó en su primer Dakar con tan solo 19 años junto a su padre, Alejandro. A partir de esa primera participación, sumó otras cuatro y la última, este año, fue la de su mejor resultado: terminó séptimo en la clasificación general de la categoría autos. Ahora, estaba cerrando el 2025 con un descanso junto a sus amigos, antes de comenzar su preparación para el próximo Dakar 2026.

Lamentablemente, no podrá participar del próximo Dakar debido al grave accidente sufrido en el dique El Carrizal, por el cual se encuentra luchando por mantenerse con vida.

