Video: el momento del accidente de la estrella del NASCAR Greg Biffle, quien murió junto a su familia El incidente ocurrió en el Aeropuerto Regional de Statesville, en Carolina del Norte, poco tiempo después de haber despegado. El piloto era considerado uno de los mejores de la historia. Por + Seguir en







Biffle era una leyenda del Nascar, al punto de ser nombrado como uno de los mejores 75 Mejores Pilotos de la categoría en 2023. Ganó 19 carreras de la Cup Series dentro de un profesionalismo que se prolongó por dos décadas.

Greg Biffle, piloto automovilístico y una leyenda del NASCAR, murió este jueves a la tarde junto a su esposa y dos hijos, después de estrellarse en la avioneta privada en la que viajaban cuando intentaban aterrizar en el Aeropuerto Regional de Statesville, ubicado en el estado norteamericano de Carolina del Norte. En la nave viajaban otras dos personas que también perdieron la vida en el incidente.

“Desafortunadamente, puedo confirmar que Greg Biffle, su esposa Cristina, su hija Emma, y su hijo Ryder estaban en ese avión porque iban de camino a pasar la tarde con nosotros. Estamos devastados. Siento mucho compartir esto”, publicó en su cuenta oficial de Facebook Garret Mitchel, un youtuber más conocido con su seudónimo Cleetus McFarland.

El avión había despegado poco tiempo después de las 10 de la mañana, pero rápidamente regresó para aterrizar en el lugar donde ocurrió el incidente, según los datos de seguimiento publicados por FlightAware.com. El itinerario incluía volar más tarde desde Sarasota (Florida) al Aeropuerto Internacional de Treasure Cay, en las Bahamas, antes de regresar a Fort Lauderdale (Florida) y luego a Statesville por la noche. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte y la Administración Federal de Aviación (FAA) están investigando las causas del trágico accidente.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlertaMundoNews/status/2001749814065734130?s=20&partner=&hide_thread=false | El campeón de NASCAR Greg Biffle muere junto a su esposa e hijos tras estrellarse su avión y estallar en llamas. pic.twitter.com/2AaSl8YeAO — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) December 18, 2025 Según los registros difundidos por los medios norteamericanos como WSOC y Fox 8, la avioneta pertenecía a Biffle, a través de la empresa GB Aviation Leasing.

Biffle era una leyenda del Nascar, al punto de ser nombrado como uno de los mejores 75 Mejores Pilotos de la categoría en 2023. Ganó 19 carreras de la Cup Series dentro de un profesionalismo que se prolongó por dos décadas e incluyó títulos en la Xfinity Series y la Craftsman Truck Series, durante una trayectoria deportiva que comenzó a mediados de los años '90.

Según reconstruyó The Athletic, su última victoria fue una demostración de su calidad al volante. Luego de tres años retirado de la Cup Series, regresó en 2019 para competir en una carrera única con Kyle Busch Motorsports en el Texas Motor Speedway y se quedó con el triunfo. “Fue nominado para el Salón de la Fama de NASCAR y se espera que eventualmente sea incluido”, afirmaron. Por último, Biffle también era una persona comprometida con la sociedad. En 2024, realizó cientos de misiones de rescate en el oeste de Carolina del Norte después del desastre ocasionado por el huracán Helene, el más mortífero en Estados Unidos desde Katrina, en 2005.