20 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Loto Plus: resultado del sorteo 3841 del sábado 20 de diciembre de 2025

Todo lo que tenés que saber sobre el sorteo que se realiza todos los miércoles y sábados.

Por
Resultados del Loto Plus del sábado 20 de diciembre de 2025.

Resultados del Loto Plus del sábado 20 de diciembre de 2025.

Redes Sociales

Este sábado 20 de diciembre de 2025 volvió a sortearse el Loto Plus y se dieron a conocer los ganadores del sorteo que se hace todos los miércoles y sábados. En esta nota, todos los resultados y los detalles.

Soledad Pastorutti es la promotora del sorteo del Quini de Navidad con un mensaje federal.
Te puede interesar:

Premio récord en el Quini 6: el sorteo de Navidad pone en juego 12 mil millones de pesos

Loto Plus: resultados del sábado 20 de diciembre de 2025

NÚMERO PLUS 3

Loto Tradicional del sábado 20 de diciembre de 2025

Los números ganadores fueron: 04-06-08-16-29-34

Loto Match del sábado 20 de diciembre de 2025

Los números ganadores fueron: 06-23-25-28-34-40

Loto Desquite del sábado 20 de diciembre de 2025

Los números seleccionados fueron: 07-09-20-25-31-45

Loto Sale o Sale del sábado 20 de diciembre de 2025

Los números ganadores fueron: 12-15-16-24-34-37

NÚMERO PLUS VACANTE

Próximo sorteo del Loto Plus

El próximo sorteo del Loto tiene un POZO ESTIMADO de $29.414.000.000.-

¿Qué es el Loto Plus?

Es un juego de azar en el cual el monto a distribuir en cada premio es proporcional a lo recaudado por la venta del Juego para ese día del sorteo, por lo que puede variar.

¿Cómo jugar al Loto Plus?

Hay que seleccionar 6 números del 0 al 45, con un único valor de apuesta participas de todas las modalidades.

Las modalidades:

  • Loto tradicional: se eligen seis números entre el 0 al 41 y otros dos números adicionales llamados “Jack” del 0 al 9. También existe la posibilidad de realizar apuestas múltiples en las que se podrán elegir números adicionales a los 6 números principales tradicionales. Allí, el jugador del Loto puede sumar desde 7 hasta 20 números, aumentando así sus oportunidades de ganar, pero pagando también más por apuesta. Los premios se obtienen al acertar con tres, cuatro, cinco o seis aciertos entre los números principales. También hay premios por acertar además alguno o ambos números “Jack”.
  • Desquite: se eligen 6 números principales más 2 números extra llamados Jack. El jugador participa de este sorteo con los mismos números con los que jugó en el sorteo Tradicional, pero a diferencia de ese juego sólo posee tres categorías de premios. Las categorías de los premios se dividen según las combinaciones ganadoras: 6 aciertos más 2 Jacks, 6 aciertos más 1 Jack y 6 aciertos sin ningún Jack. Los premios para estas categorías son los mismos que para el sorteo Tradicional.
  • Sale o sale: el apostador compite con los mismos números con los que jugó en los sorteos anteriores. En este sorteo, también se extraen 6 números principales, pero a diferencia de las otras variantes, no se extrae ningún número Jack. En su lugar, se toman como números Jacks los cuatro números de esta categoría que salieron sorteados en el Tradicional y el Desquite. Tal cual lo indica el nombre del juego, siempre habrá al menos un ganador, ya que el premio corresponde a los apostadores que hayan obtenido la mayor cantidad de aciertos entre los números principales. El valor de este premio es independiente del pozo de los otros sorteos y también depende de las ventas.

Además, se debe elegir 1 número del 0 al 9 que, si acertás, multiplicás el premio de tu apuesta de las categorías de 6 aciertos si resultara ganadora.

Valor de la apuesta: $2.500. Tiene pozo acumulado.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Estos son los resultados del sorteo del domingo 14 de diciembre.

Quini 6: resultados del sorteo 3.330 del domingo 14 de diciembre de 2025

Resultados del Loto Plus del sábado 20 de diciembre de 2025.

Loto Plus: resultado del sorteo 3839 del sábado 13 de diciembre de 2025

Resultados del Loto Plus del miércoles 10 de diciembre de 2025.

Loto Plus: resultado del sorteo 3838 del miércoles 10 de diciembre de 2025

Estos son los resultados del sorteo del miércoles 10 de diciembre de 2025.

Quini 6: un apostador correntino se llevó más de $4.000 millones en el sorteo de La Segunda

Los científicos hablaron de un momento histórico al localizar la estrella en el fondo del Mar Argentino.

Video: apareció otra "estrella culona" en el streaming del CONICET y fue furor en redes

La Verificación Técnica Vehicular tendrá un aumento en una localidad particular.

Aumenta la VTV en 2026: a cuánto llegará y por qué se modifica

Rating Cero

El chef, de 56 años, se encuentra en estado crítico.

Christian Petersen continúa internado: no se publicarán partes médicos

Las mediáticas dieron una gran espectáculo con una pelea ofensiva que se ganó por tarjetas.

Párense de Manos 3: así fue la dura pelea que Flor Vigna le ganó a Mica Viciconte

Wanda Nara muestra una nueva veta como empresaria y vende su ropa usada.

El nuevo negocio de Wanda Nara que causó polémica: vende una polera Balenciaga usada a $5 millones

Ahora, llegó a la gran N roja, un estreno estadounidense de 2019, Maestras del engaño, la película ideal para relajarse y reírse desde la comodidad de tu casa y que podés disfrutar con amigos o en familia este último mes del año.
play

De qué se trata Maestras del engaño, la película ideal para relajarse y reírse que llegó a Netflix

Benjamín Vicuña participó de una película que es furor en Netflix
play

Esta película chilena con Benjamín Vicuña llegó a Netflix y es furor: cómo encontrarla

El nuevo romance de Suar: Una periodista deportiva y modelo

Pasó por el Bailando, ahora es periodista deportiva y está en pareja con Adrián Suar: ¿quién es?

últimas noticias

El pederasta Jeffrey Epstein y el presidente estadounidense Donald Trump fueron amigos durante quince años.

Archivos desclasificados de Jeffrey Epstein: desapareció una foto de Donald Trump

Hace 7 minutos
Elon Musk es la persona más rica del mundo con un patrimonio total de u$s749 mil millones.

Elon Musk se convirtió en la primera persona del mundo con un patrimonio superior a u$s700 mil millones

Hace 13 minutos
El chef, de 56 años, se encuentra en estado crítico.

Christian Petersen continúa internado: no se publicarán partes médicos

Hace 24 minutos
Leandro González Pírez obtuvo el Trofeo de Campeones con Estudiantes de La Plata.

La sorprendente revelación de Leandro González Pírez tras el título con Estudiantes: "Me tenía que casar hoy"

Hace 31 minutos
Cristina fue atendida en su departamento y luego trasladada a la clínica.

Primer parte médico de Cristina: fue operada y se recupera sin complicaciones

Hace 42 minutos