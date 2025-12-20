21 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Horóscopo de hoy, domingo 21 de diciembre

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Por
Enterate que depara el zodíaco para tu signo.

Enterate que depara el zodíaco para tu signo.

C5N

Conoce lo que te depara el horóscopo para este domingo 21 de diciembre de 2025 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.

Venus en Capricornio: bajo esta energía, el enamoramiento no es impulsivo, nace desde la estabilidad
Te puede interesar:

El 24 de diciembre Venus entra en Capricornio: ¿cuáles son los signos que se enamoran?

Aries

(21 de marzo al 20 de abril)

Con el amor, conseguirá ese ansiado equilibrio. Su economía marcha bien, empieza a obtener beneficios. Los planetas le ayudarán en ese problema laboral. Ponga más orden en las comidas.

Tauro

(21 de abril al 21 de mayo)

No se acomode, atienda las demandas de su pareja. Esa indiferencia por los problemas económicos es peligrosa. En su trabajo le tienen muy bien considerado. Los tranquilizantes a largo plazo no ayudan.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Dé el primer paso para arreglar su relación. Controle el deseo consumista que le perseguirá todo el día. Todas las gestiones laborales que haga serán un éxito. Trasnochar tanto no le viene bien.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

En el terreno sentimental, evite volver a cometer los errores del pasado. Su economía no corre peligro. Tiene energía suficiente para desempeñar su trabajo. Nada mejor que la compañía para acabar con esa tristeza.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

Día espléndido en el amor. Los negocios con amigos pueden dar buenos resultados. Hoy le felicitarán por su trabajo. Posible caída del cabello, consúltelo con su médico.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Las opciones sentimentales se le amontonan. Las soluciones a sus problemas monetarios llegan hoy. Su magnetismo personal le hará cerrar buenos negocios. Hoy se encuentra de buen humor y eso es salud.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Lo que ha comenzado como broma, puede acabar en amor. Obtendrá beneficios si hace inversiones inteligentes. Su empresa necesita un esfuerzo por parte de todos. Sensación de cansancio al final del día.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Las contrariedades que tenía con su pareja se disipan. No se deje persuadir para realizar una inversión. En el trabajo, todo marcha a la perfección. La primera riqueza es la salud, ¡mímela!

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Piensa que nadie le comprende y no es cierto. Momento propicio para invertir en el hogar. Luche por su puesto de trabajo, pero con sosiego. La vista puede causarle problemas, acuda al oftalmólogo.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Día especialmente divertido, pero no se pase con las fiestas. Jornada ideal para invertir o especular en bolsa. Las conexiones con sus clientes son buenas. Cuídese la zona lumbar, no cargue peso.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Conseguirá el afecto de la persona que le interesa. Momento propicio para ganar dinero y ahorrar. Sus jefes le escucharán y estarán de acuerdo con usted. Más relajación, o el sistema nervioso le pasará factura.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Los fallos de sus familiares se los debe tomar con calma. En cuestiones de dinero, los planetas están de su parte. No deje que su melancolía repercuta en su trabajo. Su organismo necesita mayor

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Enterate que deparan los astros para tu signo.

Horóscopo de hoy, sábado 20 de diciembre

Soñar en grande, animarse a imaginar nuevos horizontes y recuperar la fe (Luna Nueva en Sagitario), pero sin perder de vista la realidad. El ingreso de la Luna y el Sol en Capricornio pide bajar esas ideas a tierra, 

Astrología: energías del fin de semana para todos los signos

Enterate que depara para tu signo en cuestiones de dinero, amor y trabajo.

Horóscopo de hoy, viernes 19 de diciembre

La Luna en Sagitario llega como un abrazo que afloja tensiones.

La Luna en Sagitario de hoy acomoda todo: los signos que por fin respiran aliviados

Enterate que depara tu signo para este jueves.

Horóscopo de hoy, jueves 18 de diciembre

Es un momento clave para cerrar ciclos antes de avanzar con mayor libertad emocional.

La Luna en los últimos grados de Escorpio transforma a ciertos signos antes de la Luna Nueva en Sagitario

Rating Cero

El chef, de 56 años, se encuentra en estado crítico.

Christian Petersen continúa internado: no se publicarán partes médicos

Las mediáticas dieron una gran espectáculo con una pelea ofensiva que se ganó por tarjetas.

Párense de Manos 3: así fue la dura pelea que Flor Vigna le ganó a Mica Viciconte

Wanda Nara muestra una nueva veta como empresaria y vende su ropa usada.

El nuevo negocio de Wanda Nara que causó polémica: vende una polera Balenciaga usada a $5 millones

Ahora, llegó a la gran N roja, un estreno estadounidense de 2019, Maestras del engaño, la película ideal para relajarse y reírse desde la comodidad de tu casa y que podés disfrutar con amigos o en familia este último mes del año.
play

De qué se trata Maestras del engaño, la película ideal para relajarse y reírse que llegó a Netflix

Benjamín Vicuña participó de una película que es furor en Netflix
play

Esta película chilena con Benjamín Vicuña llegó a Netflix y es furor: cómo encontrarla

El nuevo romance de Suar: Una periodista deportiva y modelo

Pasó por el Bailando, ahora es periodista deportiva y está en pareja con Adrián Suar: ¿quién es?

últimas noticias

El pederasta Jeffrey Epstein y el presidente estadounidense Donald Trump fueron amigos durante quince años.

Archivos desclasificados de Jeffrey Epstein: desapareció una foto de Donald Trump

Hace 14 minutos
Elon Musk es la persona más rica del mundo con un patrimonio total de u$s749 mil millones.

Elon Musk se convirtió en la primera persona del mundo con un patrimonio superior a u$s700 mil millones

Hace 20 minutos
El chef, de 56 años, se encuentra en estado crítico.

Christian Petersen continúa internado: no se publicarán partes médicos

Hace 31 minutos
Leandro González Pírez obtuvo el Trofeo de Campeones con Estudiantes de La Plata.

La sorprendente revelación de Leandro González Pírez tras el título con Estudiantes: "Me tenía que casar hoy"

Hace 38 minutos
Cristina fue atendida en su departamento y luego trasladada a la clínica.

Primer parte médico de Cristina: fue operada y se recupera sin complicaciones

Hace 49 minutos