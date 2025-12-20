Horóscopo de hoy, domingo 21 de diciembre

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Conoce lo que te depara el horóscopo para este domingo 21 de diciembre de 2025 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.

El 24 de diciembre Venus entra en Capricornio: ¿cuáles son los signos que se enamoran?

(21 de marzo al 20 de abril)

Con el amor, conseguirá ese ansiado equilibrio. Su economía marcha bien, empieza a obtener beneficios. Los planetas le ayudarán en ese problema laboral. Ponga más orden en las comidas.

(21 de abril al 21 de mayo)

No se acomode, atienda las demandas de su pareja. Esa indiferencia por los problemas económicos es peligrosa. En su trabajo le tienen muy bien considerado. Los tranquilizantes a largo plazo no ayudan.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Dé el primer paso para arreglar su relación. Controle el deseo consumista que le perseguirá todo el día. Todas las gestiones laborales que haga serán un éxito. Trasnochar tanto no le viene bien.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

En el terreno sentimental, evite volver a cometer los errores del pasado. Su economía no corre peligro. Tiene energía suficiente para desempeñar su trabajo. Nada mejor que la compañía para acabar con esa tristeza.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

Día espléndido en el amor. Los negocios con amigos pueden dar buenos resultados. Hoy le felicitarán por su trabajo. Posible caída del cabello, consúltelo con su médico.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Las opciones sentimentales se le amontonan. Las soluciones a sus problemas monetarios llegan hoy. Su magnetismo personal le hará cerrar buenos negocios. Hoy se encuentra de buen humor y eso es salud.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Lo que ha comenzado como broma, puede acabar en amor. Obtendrá beneficios si hace inversiones inteligentes. Su empresa necesita un esfuerzo por parte de todos. Sensación de cansancio al final del día.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Las contrariedades que tenía con su pareja se disipan. No se deje persuadir para realizar una inversión. En el trabajo, todo marcha a la perfección. La primera riqueza es la salud, ¡mímela!

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Piensa que nadie le comprende y no es cierto. Momento propicio para invertir en el hogar. Luche por su puesto de trabajo, pero con sosiego. La vista puede causarle problemas, acuda al oftalmólogo.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Día especialmente divertido, pero no se pase con las fiestas. Jornada ideal para invertir o especular en bolsa. Las conexiones con sus clientes son buenas. Cuídese la zona lumbar, no cargue peso.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Conseguirá el afecto de la persona que le interesa. Momento propicio para ganar dinero y ahorrar. Sus jefes le escucharán y estarán de acuerdo con usted. Más relajación, o el sistema nervioso le pasará factura.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Los fallos de sus familiares se los debe tomar con calma. En cuestiones de dinero, los planetas están de su parte. No deje que su melancolía repercuta en su trabajo. Su organismo necesita mayor