Premio récord en el Quini 6: el sorteo de Navidad pone en juego 12 mil millones de pesos

El tradicional juego de azar se sortea este domingo 21 de diciembre y garantiza un premio de 6 mil millones de pesos bajo la modalidad Siempre Sale.

Soledad Pastorutti es la promotora del sorteo del Quini de Navidad con un mensaje federal.

La expectativa por el Quini 6 alcanzó cifras históricas a medida que se acerca la Navidad . Este año, el tradicional juego de azar no solo se suma a la celebración, sino que rompe todas las marcas anteriores con un atractivo especial: un pozo extraordinario de 12 mil millones de pesos.

El sorteo inédito se realizará este domingo 21 de diciembre a partir de las 21:15, para que esta propuesta de alcance federal llegue a miles de argentinos en las últimas horas de la Nochebuena y, tal vez, cambie la suerte de algún afortunado con sus premios millonarios.

Este sorteo extraordinario tiene dos puntos fundamentales para tener en cuenta: hay un pozo histórico de 12 mil millones de pesos, el premio más grande de la historia del juego de la Lotería de Santa Fe.

Además, este Quini 6 incluye el "Siempre sale" , que esta oportunidad pone en juego un pozo de 6 mil millones de pesos asegurados. Esto significa que está garantizado que habrá ganadores, sí o sí, que se repartirán el premio entre los apostadores que tengan la mayor cantidad de aciertos.

La cercanía de las Fiestas aumentó la expectativa de los apostadores para probar suerte y se generaron largas filas en las agencias de loterías de todo el país. La combinación de los pozos millonarios con la carga emotiva de los balances de un año convierte a esta edición en una histórica jornada para los juegos de azar en Argentina.

¿Qué es el Quini 6 y cómo se juega?

Se trata de un juego que funciona desde 1988 y es uno de los más populares de la Argentina. Es un Juego de azar poceado, es decir que el monto a distribuir en premios es directamente proporcional a lo recaudado por la venta del Juego. Pertenece a la Caja de Asistencia Social de Santa Fe.

El jugador selecciona seis números de un total de 46, que van desde el '00' al '45 inclusive'. Con esos números participa en las modalidades que elija. El agenciero registra los números en el sistema de su terminal de apuestas y entrega un boleto al jugador. Se puede apostar en las modalidades Tradicional, La Segunda, Revancha, Siempre Sale y Premio Extra.

Durante el sorteo se extraen las siguientes bolillas:

En el sorteo tradicional , en el primer sorteo se extraen 6 bolillas, y para la segunda del Quini se extraen 6 bolillas diferentes.

, en el primer sorteo se extraen 6 bolillas, y para la segunda del Quini se extraen 6 bolillas diferentes. En la Revancha se extraen 6 bolillas.

se extraen 6 bolillas. En Siempre Sale se extraen 6 bolillas.

Si se aciertan los seis números, se obtiene el premio mayor en cualquiera de las modalidades. También se premian combinaciones de cinco y cuatro aciertos.

¿Qué días se sortea el Quini 6?

Se realizan dos sorteos semanales, los días miércoles y domingos a las 21:15. Estos sorteos son transmitidos por Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná) y el canal de YouTube de la Lotería de Santa Fe.