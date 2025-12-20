20 de diciembre de 2025 Inicio
La especial donación de Ángel Di María a su club de origen: qué fue lo que entregó

Después de volver a Rosario Central y levantar la copa de Campeón de Liga, Fideo cerró el año con un regalo cargado de significado para la institución en la que dio sus primeros pasos.

Di María tuvo un hermoso gesto con el club El Torito de Rosario.

Di María tuvo un hermoso gesto con el club El Torito de Rosario.

  • Ángel Di María cerró un 2025 muy importante en lo deportivo, marcado por su regreso a Rosario Central.
  • Además, en diciembre se cumplen 20 años de su debut en Primera y 30 de su llegada al Canalla.
  • En 1995, el club de barrio El Torito lo cedió a cambio de 26 pelotas profesionales.
  • Para conmemorar la fecha, Fideo le donó 26 pelotas al club donde empezó su carrera.

Ángel Di María tuvo un gran 2025 a nivel futbolístico. Después de retirarse de la Selección argentina, Fideo se dio el gusto de volver a Rosario Central a mediados de julio e incluso levantó la copa de Campeón de Liga. Y, ahora, cerró el año con una donación muy especial para el club donde todo empezó.

En estos días se cumplen 20 años del debut de Di María en Primera División, y tres décadas desde que dejó el club de barrio El Torito para sumarse a las inferiores del Canalla. En ese momento, la transferencia se concretó por un precio modesto: 26 pelotas profesionales.

Para celebrar la fecha y ayudar a que otros chicos puedan soñar como él, Fideo se asoció con una marca de balones e hizo una donación tan importante como simbólica. Le entregó 26 pelotas a El Torito, la misma cantidad que el club recibió por su pase en 1995.

26 pelotas donación de Ángel Di María

"Dicen que todo empieza con una pelota. Una pelota puede cambiarte la vida. En cada barrio hay un chico que sueña con llegar lejos, como aquel pibe flaco de Rosario que un día soñó, y soñando llegó al mundo. Por eso, una pelota no es solo una pelota: es el comienzo de todo. Todo sueño empieza así", explicó en un video.

Los números de Di María en su vuelta al fútbol argentino

Después de una extensa carrera de casi dos décadas en Europa, Ángel Di María volvió a Rosario Central en julio de 2025, una vez que cerró su participación en el Mundial de Clubes de la FIFA con el Benfica. Durante todo el segundo semestre fue figura y titular del equipo de Arroyito.

Uno de sus goles más importantes fue el que le convirtió de tiro libre a Newell’s en el clásico rosarino por el Torneo Clausura, y que selló la victoria del Canalla por 1 a 0. En total, desde su regreso a mediados de año, jugó 16 partidos, convirtió 7 goles, aportó 3 asistencias y ganó un título.

