El mensaje de Marcos Rojo tras el triunfo de Racing, con chicana contra Boca y Riquelme incluida

El marcador central fue titular por primera vez en la Academia en el partido de vuelta ante Peñarol y celebró el agónico pasaje a cuartos de final con un filoso mensaje en redes sociales.

Marcos Rojo tu debut en Racing en la Copa Libertadores , tras su salida de Boca , pero su presentación en Avellaneda tuvo un sabor amargo: jugó de titular, convirtió un gol que le anularon, fue reemplazado por lesión y desde el banco de suplentes fue expulsado. De igual modo, eso no le prohibió festejar el pase a cuartos de final .

La Academia logró revertir el resultado adverso cosechado en Uruguay ante Peñarol y terminó sacando el pase a siguiente instancia tras ganar, como local, por 3 a 1 con goles de Adrián “Maravilla” Martínez, en dos oportunidades, y el gol agónico de Franco Pardo.

Sin embargo, todos los ojos estaban puesto en el defensor platense: tuvo un aceptable partido, al punto que logró poner el 2 a 1 a favor de la Academia, pero su tanto fue anulado. Posteriormente, pidió el cambio y de manera inexplicable, ya en el banco de suplente recibió la tarjeta roja al igual que Bruno Zuculini , en medio de los reclamos por las jugadas dentro del campo de juego.

Con el pase a la siguiente instancia, el ex – Manchester United, recurrió a sus redes sociales para destacar el lado positivo de la noche: el pase a los cuartos de final del torneo internacional . Así, a través de sus redes sociales dejó un pícaro mensaje para la institución y con ¿un doble mensaje dirigido al mundo Boca?

“Qué alegría volver a jugar estos partidos. Gracias Racing. Terrible esfuerzo de todos”, posteó junto a un corazón celeste y la imagen de él en cancha en sus historias de Instagram.

Marcos Rojo Racing Instagram

Ahora, la próxima ronda el conjunto de Gustavo Costas se medirá ante Vélez que ganó su duelo por 2 a 0 ante Fortaleza en Liniers, asegurando así la presencia de un equipo argentino entre los 4 mejores de la competencia internacional.

Los partidos de ida y vuelta serán recién a mediados de septiembre, en las semanas posteriores a la doble fecha FIFA en las últimas jornadas de Eliminatorias: el primer duelo será en Liniers, entre el martes 16 y el jueves 18, mientras que la vuelta se disputará en Avellaneda una semana más tarde, entre el martes 23 y el jueves 25.

Copa Libertadores: Racing y Vélez, ¿tendrá público visitante?

Racing y Vélez son los primeros equipos argentinos que se aseguraron un lugar en los cuartos de final en la Copa Libertadores y se enfrentarán entre sí. A partir de esta serie, la duda surge entre los hinchas: ¿habrá público visitante en ambos estadios?

A diferencia de lo que sucede con cualquier partido de copa entre dos instituciones de distinto país, cuando chocan dos argentinos empieza a surgir la duda si pueden asistir los hinchas visitantes por las restricciones que existen en el fútbol local.

Sin embargo, en dicho torneo internacional existen la posibilidad que en esta instancia pueda haber presencia de ambas parcialidades en los estadios, amparados por el reglamento de Conmebol. Para ello, los clubes deberán realizar gestiones para que esto suceda.

En caso que haya acuerdo, en primera instancia existe una cantidad determinada de público visitante, que puede ser más ya dependiendo de la postura de cada club o, en este caso particular, del consenso al que lleguen Racing y Vélez.