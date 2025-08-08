8 de agosto de 2025 Inicio
Bombazo: Marcos Rojo rescindió contrato con Boca y será refuerzo de Racing

El defensor oficializó su salida del Xeneize a un día del clásico y en las próximas horas se hará la revisión médica en el Centro Médico Deragopyan. El platense firmará un contrato por productividad hasta diciembre del 2026.

Rojo se va de Boca y llega a Racing.

A un día del clásico en la Bombonera, el defensor Marcos Rojo rescindió contrato con Boca luego de la supuesta pelea con Miguel Ángel Russo, quien aseguró que no iba a tenerlo en cuenta, y será jugador de Racing. El platense se hará la revisión médica en las próximas horas para poder firmar un contrato "por productividad" en la Academia hasta diciembre del 2026.

El jugador había sido notificado por el director técnico del Xeneize que no iba a ser tenido en cuenta para este semestre, luego de no jugar desde mayo por una lesión. Desde entonces, comenzaron los rumores que indicaban que Rojo iba a ser nuevo refuerzo de Estudiantes, club de donde surgió, pero no se concretó.

Durante el mercado de pases, sonó como posibilidad en Racing, pero rápidamente se alejó el rumor hasta hace algunas horas, cuando seconfirmó que se concretará la llegada del jugador: el contrato será por un año y medio, es decir, hasta diciembre del 2026, pero por productividad.

Marcos Rojo

El jugador ya habría tenido una charla telefónica con Gustavo Costas quien le contó cuál es su objetivo, qué es lo que busca y cómo es la realidad actual en el club. La respuesta habría sido que tiene “sed de revancha” y que quiere jugar la Copa Libertadores.

El proceso de la firma se aceleró porque Racing tiene hasta el viernes a las 18 para poder inscribirlo en la lista de la buena fe para la Libertadores. Sucede que el 12, la Academia enfrentará a Peñarol en Montevideo por la ida de los octavos de final. De no concretarse, se pueden anotar tres de manera provisoria hasta el lunes a las 12.

De confirmarse, sería el sexto refuerzo del equipo de Avellaneda luego de las llegadas de Tomás Conechny, Elías Torres, Duvan Vergara, Alan Forenris y Franco Pardo. Cabe destacar que el mercado de pases está cerrado, pero que Racing tiene un cupo por la salida de Emiliano Saliadarre al Miramar de Uruguay, que está al caer.

La serie de Schwarzenegger no tendrá una tercera temporada.

Escándalo en Netflix: cancelaron una serie protagonizada por Arnold Schwarzenegger

El film basada en una historia real ganó un Oscar en 2015-
play

Está basada en hechos reales, la podés ver en Netflix y es una película desgarradora

Lali Espósito disparó contra tres participantes y las eliminó.

Escándalo en La Voz Argentina: Lali Espósito disparó contra tres participantes y las eliminó

Marvel se lo juega todo a una carta con esta nueva producción.

Cambio de protagonista: Marvel decidió que el líder de los Vengadores no será quien estaba definido

El nuevo disco del Pity se llamará “Basado en hechos reales” y saldrá este año. 

Pity Álvarez anunció su regreso a los escenarios: cuándo y dónde será el recital

Una periodista viaja en el tiempo al ocaso del Imperio Otomano y al nacimiento de la Turquía moderna.
play

Es una serie adictiva, está en Netflix y no vas a poder creer lo buena que está

