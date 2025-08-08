Bombazo: Marcos Rojo rescindió contrato con Boca y será refuerzo de Racing El defensor oficializó su salida del Xeneize a un día del clásico y en las próximas horas se hará la revisión médica en el Centro Médico Deragopyan. El platense firmará un contrato por productividad hasta diciembre del 2026. Por







Rojo se va de Boca y llega a Racing.

A un día del clásico en la Bombonera, el defensor Marcos Rojo rescindió contrato con Boca luego de la supuesta pelea con Miguel Ángel Russo, quien aseguró que no iba a tenerlo en cuenta, y será jugador de Racing. El platense se hará la revisión médica en las próximas horas para poder firmar un contrato "por productividad" en la Academia hasta diciembre del 2026.

El jugador había sido notificado por el director técnico del Xeneize que no iba a ser tenido en cuenta para este semestre, luego de no jugar desde mayo por una lesión. Desde entonces, comenzaron los rumores que indicaban que Rojo iba a ser nuevo refuerzo de Estudiantes, club de donde surgió, pero no se concretó.

Durante el mercado de pases, sonó como posibilidad en Racing, pero rápidamente se alejó el rumor hasta hace algunas horas, cuando seconfirmó que se concretará la llegada del jugador: el contrato será por un año y medio, es decir, hasta diciembre del 2026, pero por productividad.

Marcos Rojo El jugador ya habría tenido una charla telefónica con Gustavo Costas quien le contó cuál es su objetivo, qué es lo que busca y cómo es la realidad actual en el club. La respuesta habría sido que tiene “sed de revancha” y que quiere jugar la Copa Libertadores.

El proceso de la firma se aceleró porque Racing tiene hasta el viernes a las 18 para poder inscribirlo en la lista de la buena fe para la Libertadores. Sucede que el 12, la Academia enfrentará a Peñarol en Montevideo por la ida de los octavos de final. De no concretarse, se pueden anotar tres de manera provisoria hasta el lunes a las 12.