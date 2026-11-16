16 de noviembre de 2026 Inicio
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El mensaje de la AFA por el juvenil que murió tras recibir un golpe en la cabeza

Abel Núñez, categoría 2008, murió luego de sufrir un fuerte impacto que lo desmayó en la cancha durante un partido de la Quinta División ante Deportivo Muñiz, correspondiente a la sexta fecha de la Copa de Plata del torneo de Juveniles C y D.

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Que en paz descanses

"Que en paz descanses, Abel", también envió sus condolencias Claudio "Chiqui" Tapia.

En medio de la conmoción por la muerte Abel Núñez, jugador de las divisiones inferiores del Fútbol Club Ezeiza, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) envió sus condolencias a la familia del juvenil.

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“Profundo dolor: la Asociación del Fútbol Argentino envía sus condolencias a la familia y seres queridos de Abel Núñez, juvenil del F.C. Ezeiza. ¡Mucha fuerza en este momento!”, escribieron en la cuenta de X, luego que se confirmara su muerte en las últimas horas a tres días del fuerte golpe que recibió en la cabeza.

Núñez, jugador de fútbol en FC Ezeiza y de futsal en Nueva Estrella, se terminó desplomándose en la cancha en su último partido del club del conurbano, cuando fue a disputar una pelota y su adversario intentó rechazar el balón, pero su rodilla impactó en la cara del 10.

Ante la falta de reacción del juvenil, los cuerpos médicos lo asistieron de urgencia en el lugar y determinaron su rápido traslado a un centro de salud cercano, al tiempo que las autoridades deportivas resolvieron la suspensión inmediata del encuentro, medida que se hizo extensiva al partido de la Sexta División que debía disputarse a continuación.

El cuadro clínico del chico de 18 años fue de gravedad desde el primer momento, por lo que obligando a los profesionales médicos a someterlo a una intervención quirúrgica. Lamentablemente, no logró superar el cuadro y falleció este domingo, noticia que terminó siendo confirmada por las instituciones donde se desempeñaba.

Chiqui Tapia envió sus condolencias a la familia de Abel Núñez

Luego que se conociera la triste noticia de la muerte de Abel Núñez, el presidente de AFA, Chiqui Tapia también se sumó a enviar sus condolencias a la familia del juvenil.

“Con profundo dolor lamentamos el fallecimiento de Abel Núñez, quien formó parte de las divisiones inferiores de F.C. Ezeiza”, expresó en su cuenta de X y agregó: “En este difícil momento, quiero hacer llegar mis más sinceras condolencias y un abrazo enorme a su familia, amigos y seres queridos. Que en paz descanses, Abel”.

Cómo fue el accidente que terminó con la vida de Abel Núñez

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