Cuándo vuelve a jugar Boca tras el triunfo ante Banfield por Copa Argentina El Xeneize superó sin atenuantes al Taladro por 3 a 0 y se clasificó a la final del certamen, que será ante Platense. Ahora, el equipo de Rodolfo Arruabarrena piensa en su siguiente partido. Por Agregar C5N en









Boca venció 3 a 0 a Banfield y jugará la final de la Copa Argentina. Antes, tendrá otros compromisos. X: @BocaJrsOficial

Boca venció 3 a 0 a Banfield en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, por la semifinal de la Copa Argentina, y consiguió el pase a la definición del certamen. Tras sellar su clasificación, el equipo de Rodolfo Arruabarrena ya pone la mira en su próximo compromiso, que será por otro título internacional.

El próximo partido de Boca será el sábado 21 de noviembre, cuando enfrente a Atlético Mineiro por la final de la Copa Sudamericana. El encuentro se disputará desde las 19:30, hora argentina, en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia, donde el Xeneize buscará quedarse con el título continental.

Boca goleó a Banfield por la semifinal de la Copa Argentina, en Mendoza. Web El equipo de Arruabarrena llegó a la final después de eliminar a Vasco da Gama en las semifinales del torneo. Boca volverá a disputar una definición internacional tras tres años: su antecedente más reciente fue la final de la Copa Libertadores 2023, cuando cayó 2-1 ante Fluminense en el estadio Maracaná de Río de Janeiro.

Además de la final continental, Boca tendrá otro compromiso decisivo por los playoffs del Torneo Clausura. El miércoles 25 de noviembre recibirá a Independiente Rivadavia en la Bombonera, por los octavos de final. El encuentro se disputará desde las 21 y será a partido único, por un lugar en los cuartos.

Andrés Matonte será el árbitro de la final entre Boca y Atlético Mineiro La Conmebol confirmó que el uruguayo Andrés Matonte será el árbitro principal de la final de la Copa Sudamericana 2026 entre Boca Juniors y Atlético Mineiro. El partido se disputará el sábado 21 de noviembre, a las 19:30, en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia, para definir al campeón continental.