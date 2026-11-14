14 de noviembre de 2026 Inicio
En Vivo

Cuándo vuelve a jugar Boca tras el triunfo ante Banfield por Copa Argentina

El Xeneize superó sin atenuantes al Taladro por 3 a 0 y se clasificó a la final del certamen, que será ante Platense. Ahora, el equipo de Rodolfo Arruabarrena piensa en su siguiente partido.

Por
Boca venció 3 a 0 a Banfield y jugará la final de la Copa Argentina. Antes

Boca venció 3 a 0 a Banfield y jugará la final de la Copa Argentina. Antes, tendrá otros compromisos.

X: @BocaJrsOficial

Boca venció 3 a 0 a Banfield en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, por la semifinal de la Copa Argentina, y consiguió el pase a la definición del certamen. Tras sellar su clasificación, el equipo de Rodolfo Arruabarrena ya pone la mira en su próximo compromiso, que será por otro título internacional.

Boca golea a Banfield por la semifinal de la Copa Argentina, en Mendoza. 
Te puede interesar:

Un sólido Boca goleó 3 a 0 a Banfield y es finalista de la Copa Argentina

El próximo partido de Boca será el sábado 21 de noviembre, cuando enfrente a Atlético Mineiro por la final de la Copa Sudamericana. El encuentro se disputará desde las 19:30, hora argentina, en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia, donde el Xeneize buscará quedarse con el título continental.

Boca gole&oacute; a Banfield por la semifinal de la Copa Argentina, en Mendoza.&nbsp;

Boca goleó a Banfield por la semifinal de la Copa Argentina, en Mendoza.

El equipo de Arruabarrena llegó a la final después de eliminar a Vasco da Gama en las semifinales del torneo. Boca volverá a disputar una definición internacional tras tres años: su antecedente más reciente fue la final de la Copa Libertadores 2023, cuando cayó 2-1 ante Fluminense en el estadio Maracaná de Río de Janeiro.

Además de la final continental, Boca tendrá otro compromiso decisivo por los playoffs del Torneo Clausura. El miércoles 25 de noviembre recibirá a Independiente Rivadavia en la Bombonera, por los octavos de final. El encuentro se disputará desde las 21 y será a partido único, por un lugar en los cuartos.

Andrés Matonte será el árbitro de la final entre Boca y Atlético Mineiro

La Conmebol confirmó que el uruguayo Andrés Matonte será el árbitro principal de la final de la Copa Sudamericana 2026 entre Boca Juniors y Atlético Mineiro. El partido se disputará el sábado 21 de noviembre, a las 19:30, en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia, para definir al campeón continental.

Matonte, de 38 años, es árbitro internacional FIFA desde 2019 y también se desempeña como profesor de educación física. La definición será su tercera final internacional, después de dirigir la Copa Sudamericana 2021 y la Recopa Sudamericana 2023. Su compatriota Antonio García estará a cargo del VAR durante el partido.

Con Boca, Matonte suma nueve partidos, con cinco victorias, tres empates y una derrota. En esta Sudamericana dirigió los triunfos por 1 a 0 ante O'Higgins y 4 a 0 frente a Recoleta FC. Con Atlético Mineiro registra un antecedente: la victoria 2 a 0 frente a Alianza Lima en la Libertadores 2023.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Boca vs. Banfield jugarán en el estadio Malvinas Argentinas desde las 19.

Boca y Banfield se enfrentan por un lugar en la final de la Copa Argentina

El experimentado uruguayo tiene 38 años.

Andrés Matonte será el árbitro de la final de la Copa Sudamericana entre Boca y Atlético Mineiro

Boca se impuso contra Vélez en la Copa Argentina.

Carlos Ischia sorprendió al criticar la clasificación de Boca en la Copa Argentina: "Me molestó que no descalifiquen"

La camiseta de Boca fue arrojada al papamovil. 

Video: la reacción del papa León XIV cuando le tiraron una camiseta de Boca en el papamóvil

El futbolista integra el plantel de Boca.

Tras el título de Boca, un futbolista declaró como imputado en una causa por tráfico de drogas

Vanderlei disputó más de 500 partidos con Cruzeiro y quedó en la historia grande del fútbol brasileño.

Murió Vanderlei, el ex Cruzeiro al que Hugo Gatti le atajó el penal con el que Boca ganó su primera Libertadores

Rating Cero

Después de que Wanda Nara y la China Suárez protagonizaran un explosivo enfrentamiento, la pareja optó por bajar la tensión.

La llamativa decisión de Mauro Icardi y la China Suárez tras la feroz pelea con Wanda Nara: la foto que los delató

L-Gante tomó partido y lanzó un contundente mensaje.

L-Gante se metió en la guerra entre Wanda Nara y la China Suárez y tomó partido: "Siempre de este lado"

La mítica banda santafesina junto al acordeón de Marcos Camino, fallecido en los últimos días.

Sentido homenaje de Los Palmeras en pleno show: el emotivo recuerdo a Marcos Camino en Cañuelas

L-Gante, quien también decidió involucrarse en la polémica con un mensaje conciliador, le mostró su apoyo a la empresaria.

Wanda Nara sigue tirando munición pesada: recordó su amor con L-Gante y lanzó una frase letal para Mauro Icardi

La influencer reflexionó sobre las relaciones de pareja y la convivencia.

Cande Tinelli reveló intimidades de su separación de Coti Sorokin y sorprendió con una confesión: "Lo revisé"

La reacción de Tini Stoessel al ver las fotos de los hijos de Rodrigo De Paul se volvió viral.

Las contundentes palabras de Tini Stoessel sobre los hijos de Rodrigo De Paul que nadie pasó por alto

últimas noticias

Enterate qué depara el zodíaco para tu signo.

Horóscopo de hoy, domingo 15 de noviembre

Hace 15 minutos
Boca venció 3 a 0 a Banfield y jugará la final de la Copa Argentina. Antes, tendrá otros compromisos.

Cuándo vuelve a jugar Boca tras el triunfo ante Banfield por Copa Argentina

Hace 17 minutos
La tragedia ocurrió en medio de una tormenta de lluvia y granizo en San Fernando del Valle de Catamarca.

Temporal trágico en Catamarca: murió una mujer que fue arrastrada por el agua mientras trataba de salvar su auto

Hace 26 minutos
play

Seguí el WELL FEST 2026 desde Santiago del Estero

Hace 43 minutos
Después de que Wanda Nara y la China Suárez protagonizaran un explosivo enfrentamiento, la pareja optó por bajar la tensión.

La llamativa decisión de Mauro Icardi y la China Suárez tras la feroz pelea con Wanda Nara: la foto que los delató

Hace 1 hora