15 de noviembre de 2026 Inicio
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Eduardo Domínguez, picante antes de la final de la Copa Sudamericana con Boca: "Hace 18 años que no ganan nada"

El entrenador de Atlético Mineiro se refirió a la presión que pueden llegar a tener ambos equipos de cara la definición del certamen, el próximo 21 de noviembre en Barranquilla. "Vamos a llegar fuertes", afirmó.

Por
Eduardo Domínguez

Eduardo Domínguez, entrenador de Atlético Mineiro. 

El entrenador de Atlético Mineiro, Eduardo Domínguez, llenó de polémica la previa de la final de la Copa Sudamericana con Boca al asegurar que el conjunto Xeneize es que el mayor presión tiene de coronar. "Hace 18 años que no gana una final internacional", afirmó en conferencia de prensa luego del empate 0-0 con Mirassol, que significó su séptimo partido sin triunfos.

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El presente deportivo del conjunto de Belo Horizonte no es el mejor. La prensa brasilera se lo marcó al exentrenador de Estudiantes de la Plata, le recordó las últimas finales perdidas por el Galo (Libertadores 2024 y Sudamericana 2025) y consultó si el plantel siente la presión de la hinchada.

"Yo tengo que mirar a mis jugadores, mirar al grupo, cómo estamos. Si ustedes piensan que nosotros tenemos presión por los últimos años que no se ganaron las finales a las que se llegaron, Boca hace 18 años que no gana una final internacional, 18... ¿quién tiene más presión?", señaló Domínguez en un primer momento.

Leandro Paredes, la figura de Boca: se consagr&oacute; en la Tabla Anual e ir&aacute; en b&uacute;squeda de la Copa Sudamericana.&nbsp;

Leandro Paredes, la figura de Boca: se consagró en la Tabla Anual e irá en búsqueda de la Copa Sudamericana.

En el mismo sentido, hizo alusión al reciente título de Boca por la tabla anual en el fútbol argentino: "Hacía tres años que no ganaban nada dentro del país, ¿quién tiene más presión? Entonces, la presión es cómo ustedes crean en lo que hacen, y nosotros creemos mucho".

La racha de Atlético Mineiro antes de la final de la Copa Sudamericana con Boca

El conjunto brasilero acumula siete partidos sin triunfos entre todas las competencias: Brasilerao, Copa de Brasil (CB) y Copa Sudamericana (CS).

  • 0-2 vs. Montevideo City Torque (CS).
  • 2-3 vs. Flamengo.
  • 0-1 vs. Cruzeiro.
  • 0-2 vs. Gremio (CB).
  • 0-1 vs. Botafogo.
  • 1-1 vs. Gremio (CB).
  • 0-0 vs. Mirassol.
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