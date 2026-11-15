15 de noviembre de 2026 Inicio
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Preocupación en Boca por el golpe de Leandro Paredes: qué pasa con su lesión a días de la final de la Copa Sudamericana

El capitán del Xeneize tuvo un inconveniente físico en la previa del partido contra Atlético Mineiro por el torneo continental, por lo que generó intranquilidad en el club.

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Leandro Paredes

Leandro Paredes, capitán de Boca.

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Nahuel Genez se consagró campeón con la Reserva xeneize en 2021.
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Paredes fue reemplazado a los 30 minutos del segundo tiempo del partido en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, después de pedir el cambio tras quitarle la pelota al delantero David Zalazar. Tras el partido, explicó en una conferencia de prensa que su sustitución se encontraba premeditada: "Estaba más o menos previsto que jugara esa cantidad de minutos, así que era el momento adecuado para salir".

En tal sentido, el entrenador Rodolfo Arruabarrena llevó tranquilidad tras la salida del mediocampista de 32 años. "Salió bien, solo por cansancio. No ha tenido una pretemporada. Es el capitán, el líder para nosotros, sabe mantener el ritmo. Las palabras que pueda decir son todas de elogio. Es gratificante tener un jugador de esa categoría", expresó en una conferencia de prensa.

Leandro Paredes es la figura de Boca.

Leandro Paredes es la figura de Boca.

El futbolista se colocó hielo en el gemelo derecho después del partido tras sufrir un golpe para aliviar el dolor, aunque no se lesionó y se espera que sea titular el 21 de noviembre contra Atlético Mineiro por la final de la Copa Sudamericana en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

Por lo pronto, previamente había alcanzado su tercer título con el Xeneize tras la consagración del equipo en la Tabla Anual y el primero tras su regreso al club en julio de 2025. El mediocampista completó una campaña memorable con la camiseta azul y oro, tras 40 partidos disputados, 3.078 minutos en cancha, cuatro goles -incluido el del triunfo en el Superclásico disputado en el Monumental- y seis asistencias.

Boca buscará coronarse en la Copa Sudamericana contra Atlético Mineiro

El conjunto de La Ribera intentará consagrarse campeón en la Copa Sudamericana y ponerle fin a una sequía de 18 años sin títulos internacionales, después de ganar la Recopa Sudamericana 2008. El Xeneize se ganó un lugar en la definición contra Atlético Mineiro tras superar a Vasco da Gama en una serie que tuvo un desenlace electrizante en el Maracaná, donde se impuso por 3-1 luego de perder 1-0 en la Bombonera y selló su clasificación con un global de 3-2.

En la revancha, Lautaro Di Lollo y Miguel Merentiel adelantaron al conjunto argentino, mientras que José Rodríguez descontó para el equipo brasileño; cuando la serie parecía encaminarse a una definición más ajustada, Leandro Paredes apareció sobre el cierre y marcó el tercer tanto que aseguró el pase.

El equipo brasileño también necesitó sostener la ventaja conseguida en su estadio para alcanzar la final, ya que venció 3-0 a Montevideo City Torque en Belo Horizonte, pero perdió 2-0 en la revancha disputada en el estadio Centenario de Montevideo, resultado que no le impidió avanzar por 3-2 en el global.

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