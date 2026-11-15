Bombazo: Ronaldinho desafía al tiempo y vuelve a jugar al fútbol luego de once años El astro brasileño disputará un partido en el Ravena, club italiano que integra la Serie C. Según confirmó el entrenador en conferencia de prensa, en el encuentro ante el Forli, Dinho será titular y estará en cancha al menos media hora. Por Agregar C5N en









Ronaldinho tiene 46 años.

Once años después de su retiro oficial con la camiseta de Fluminense y a los 46 años, Ronaldinho volverá a jugar un partido profesional este domingo a las 17:30 con el Ravenna, en la tercera división del fútbol italiano.

El astro brasileño realizó recién este sábado su primer entrenamiento junto al plantel y ya dio muestras de su vigencia técnica con un control orientado que se viralizó de inmediato. “Van a decir que es IA”, ironizó el exjugador del Barcelona y el Milan ante el revuelo en redes sociales.

Vão dizer que é IA kkkkkkk Tô na área Ravenna pic.twitter.com/y4LaKXJq8x — Ronaldinho (@10Ronaldinho) November 14, 2026 La llegada del Balón de Oro 2005, quien también fue campeón del mundo con Brasil en 2002, ganador de la Champions League en 2006 y de la Copa Libertadores en 2013, se gestó a partir de su vínculo personal con Ignazio Cipriani, presidente de la institución.

El proyecto, de acuerdo con lo que trascendió, apunta a internacionalizar la marca del club que conduce Andrea Mandorlini. Como primer objetivo cumplido de la gestión, por ejemplo, tiene que ver con la venta de los derechos televisivos de este especial partido hacia Brasil, Gran Bretaña y China.

La logística ya está en marcha: para albergar a los 6.400 espectadores previstos en el Estadio Benelli, el club tomó la decisión de incorporar una tribuna adicional con capacidad para 1.800 personas, cuyos abonos se vendieron a 150 euros aproximadamente.

El enorme atractivo deportivo, más allá lógicamente del regreso de Dinho, tiene que ver con la posibilidad de que el futbolista grite su gol 300 después de haber alcanzado los 299 entre clubes y Selección. El encuentro tendrá invitados de lujo en la platea, entre ellos los exinternacionales brasileños Dida y Serginho, el tenista Fabio Fognini y Arrigo Cipriani. Pese al marco festivo por el regreso de una leyenda del Calcio, el Ravenna afronta el compromiso con máxima exigencia competitiva: ocupa el segundo puesto de su grupo en la Serie C con 29 puntos tras 13 jornadas y busca consolidarse en la lucha por el ascenso a la Serie B.