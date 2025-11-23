Bombazo en el GP de Fórmula 1 de Las Vegas: Lando Norris y Oscar Piastri descalificados y Franco Colapinto terminó 15° Los pilotos de McLaren finalizaron 2° y 4°, respectivamente, pero quedaron afuera por un requisito técnico. Esta salida permitió subir dos puestos al pilarense, quien tuvo una mala carrera y cruzó último la meta. Por







Franco Colapinto y una carrera olvidable en el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1.

Tras el Gran Premio de Las Vegas de este domingo, el equipo McLaren fue convocado por los comisarios de Fórmula 1 porque sus dos vehículos habían incumplido un requisito técnico. El grosor del bloque de deslizamiento trasero después de que Lando Norris y Oscar Piastri terminaran segundo y cuarto, respectivamente, es menor al requerido. Ante esto, fueron descalificados, con lo que Franco Colapinto pasó del 17° al 15° lugar.

El piloto de Alpine tuvo una mala jornada. Fue golpeado en la largada, no alcanzó un buen ritmo durante los giros, pasó 4 segundos parado en el cambio de neumáticos y fue el último entre los 17 pilotos en cruzar la meta.

El pilarense partió 15º y fue embestido por un Williams, el de su excompañero Alexander Albon, que estaba pasado de velocidad para entrar a la primera curva y le estropeó el difusor. No fue un detalle menor: el A525 perdió carga aerodinámica y eso fue determinante en una pista que naturalmente ofrece poca adherencia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/atencionfc/status/1992463321518522562&partner=&hide_thread=false El toque de Albon a Colapinto en la largada que lo perjudicó para el resto de la carrera#LasVegasGP | #Colapintopic.twitter.com/X0tTlIPEn0 — Atención Colapinto (@atencionfc) November 23, 2025 No fue la única cuestión mecánica que lo afectó. Nuevamente se vio perjudicado por el excesivo tiempo de detención en los boxes, que hizo que lo superaran varios rivales.

Franco se mostró conforme con haber llegado a la meta, pero visiblemente irritado por no haber podido dar pelea. "Es bueno seguir dando todas las vueltas, es bueno seguir completando las carreras a pesar de tener daños, pero da bronca no haber sido competitivo", lamentó al finalizar.

"Una carrera muy frustrante. Fui muy lento toda la carrera. Tenía cero grip. Parecía... No se podía doblar el volante, que se corría la parte de atrás... No, no... No sé si todo es por los daños que tenía o qué, pero la verdad es que fue un desastre hoy el auto. Tuve cero grip toda la carrera atrás, no podía acelerar, no podía doblar con freno, combinar en la entrada, porque se corría, y cada vez que trataba de cargar la rueda trasera se movía", explicó, sobre los inconvenientes técnicos. Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1: las ubicaciones finales 1º, Max Verstappen; 2º, George Russell; 3º, Kimi Antonelli; 4º, Charles Leclerc; 5º, Carlos Sainz; 6º, Isack Hadjar; 7º, Nico Hülkenberg; 8º, Lewis Hamilton; 9º, Esteban Ocon; 10º, Oliver Bearman; 11º, Fernando Alonso; 12º, Yuki Tsunoda; 13º, Pierre Gasly; 14º, Liam Lawson, y 15º, Franco Colapinto.