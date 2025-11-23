23 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Bombazo en el GP de Fórmula 1 de Las Vegas: Lando Norris y Oscar Piastri descalificados y Franco Colapinto terminó 15°

Los pilotos de McLaren finalizaron 2° y 4°, respectivamente, pero quedaron afuera por un requisito técnico. Esta salida permitió subir dos puestos al pilarense, quien tuvo una mala carrera y cruzó último la meta.

Por
Franco Colapinto y una carrera olvidable en el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1.

Franco Colapinto y una carrera olvidable en el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1.

Tras el Gran Premio de Las Vegas de este domingo, el equipo McLaren fue convocado por los comisarios de Fórmula 1 porque sus dos vehículos habían incumplido un requisito técnico. El grosor del bloque de deslizamiento trasero después de que Lando Norris y Oscar Piastri terminaran segundo y cuarto, respectivamente, es menor al requerido. Ante esto, fueron descalificados, con lo que Franco Colapinto pasó del 17° al 15° lugar.

A qué hora corre Franco Colapinto en Las Vegas
Te puede interesar:

A qué hora corre Colapinto en Las Vegas por la Fórmula 1

El piloto de Alpine tuvo una mala jornada. Fue golpeado en la largada, no alcanzó un buen ritmo durante los giros, pasó 4 segundos parado en el cambio de neumáticos y fue el último entre los 17 pilotos en cruzar la meta.

El pilarense partió 15º y fue embestido por un Williams, el de su excompañero Alexander Albon, que estaba pasado de velocidad para entrar a la primera curva y le estropeó el difusor. No fue un detalle menor: el A525 perdió carga aerodinámica y eso fue determinante en una pista que naturalmente ofrece poca adherencia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/atencionfc/status/1992463321518522562&partner=&hide_thread=false

No fue la única cuestión mecánica que lo afectó. Nuevamente se vio perjudicado por el excesivo tiempo de detención en los boxes, que hizo que lo superaran varios rivales.

Franco se mostró conforme con haber llegado a la meta, pero visiblemente irritado por no haber podido dar pelea. "Es bueno seguir dando todas las vueltas, es bueno seguir completando las carreras a pesar de tener daños, pero da bronca no haber sido competitivo", lamentó al finalizar.

"Una carrera muy frustrante. Fui muy lento toda la carrera. Tenía cero grip. Parecía... No se podía doblar el volante, que se corría la parte de atrás... No, no... No sé si todo es por los daños que tenía o qué, pero la verdad es que fue un desastre hoy el auto. Tuve cero grip toda la carrera atrás, no podía acelerar, no podía doblar con freno, combinar en la entrada, porque se corría, y cada vez que trataba de cargar la rueda trasera se movía", explicó, sobre los inconvenientes técnicos.

Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1: las ubicaciones finales

1º, Max Verstappen; 2º, George Russell; 3º, Kimi Antonelli; 4º, Charles Leclerc; 5º, Carlos Sainz; 6º, Isack Hadjar; 7º, Nico Hülkenberg; 8º, Lewis Hamilton; 9º, Esteban Ocon; 10º, Oliver Bearman; 11º, Fernando Alonso; 12º, Yuki Tsunoda; 13º, Pierre Gasly; 14º, Liam Lawson, y 15º, Franco Colapinto.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Colapinto largará 15° en Las Vegas

Tras una clasificación con lluvia, Colapinto largará 15° en Las Vegas

Colapinto se quejó del rendimiento del auto.

La dura declaración de Franco Colapinto tras el primer día del GP de Las Vegas: "El auto estaba inmanejable"

Colapinto en el circuito de Las Vegas

Colapinto terminó 16° en la última práctica libre del Gran Premio de Las Vegas

Las Vegas Strip Circuit, el escenario donde inició la actividad el argentino.

Colapinto terminó último en su primera práctica en el Gran Premio de Las Vegas

stroll ninguneo a colapinto por sus declaraciones tras el gp de brasil: ¿cuantos puntos tiene?

Stroll ninguneó a Colapinto por sus declaraciones tras el GP de Brasil: "¿Cuántos puntos tiene?"

La 22° fecha de la Fórmula 1 se correrá en Estados Unidos, en el Gran Premio de Las Vegas.

Alpine presentó un llamativo cambio en el diseño del auto de Colapinto para Las Vegas

Rating Cero

Muchos apuntan a que esta MayDay sería la hija del Peter Parker de Tobey Maguire, algo que tendría más sentido sabiendo que es pelirroja, al igual que la Mary Jane de Sam Raimi. Obviamente, esta última teoría hay que tomarla con pinzas.

Cuál es la principal teoría de Secret Wars con la llegada de una estrella de Stranger Things a Marvel

Cómo perder a un hombre en 10 días (2003), una de las películas de la época dorada moderna del género.

¿Por qué las comedias románticas ya no son lo que eran?

Experiencia cinematográfica ideal para los fanáticos de producciones como Guerra Mundial Z.
play

La terrorífica película de Netflix que te pone lo pelos de punta

Estas películas son perfectas para el fin de semana.
play

Dos películas argentinas de Netflix protagonizadas por mujeres: son imperdibles

El documental aborda la historia de la familia Broberg. 
play

Es un perturbador documental, está en Netflix y se convirtió en uno de los favoritos de true crime

play

Julieta Bal en Right Now: "La vida no tenía sentido hasta que llegué a las constelaciones"

últimas noticias

play

Fin de semana largo: hay buen movimiento en los principales centros turísticos

Hace 17 minutos
El paraje está inmerso en un entorno natural que combina montaña, bosque y tradiciones.

Turismo en Argentina: el pueblito oculto con playas paradisíacas y senderos de montaña

Hace 28 minutos
El Cuti Romero acumuló miles de likes en una reciente publicación con su familia. 

El Cuti Romero desplegó toda su clase en la cancha a un look total denim que se hizo viral

Hace 36 minutos
El exnadador mantiene el récord histórico con 28 medallas olímpicas.

La impresionante transformación de Michael Phelps a 5 años de su retiro

Hace 47 minutos
Un joven padece de Ataxia de Friedreich y lucha por acceder a un medicamento que podría cambiar su vida

Un joven padece de Ataxia de Friedreich y lucha por acceder a un medicamento que podría cambiar su vida

Hace 51 minutos