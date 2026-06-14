14 de junio de 2026 Inicio
En Vivo

Así fue la última publicación de Oliver Tree en redes sociales antes del accidente fatal

El cantante que falleció este domingo en un choque de helicópteros en Río de Janeiro había compartido un video este sábado junto al influencer Iae Break.

Por
Iae Break y Oliver Tree en Brasil.

Iae Break y Oliver Tree en Brasil.

Oliver Tree falleció este domingo en un choque de helicópteros en Río de Janeiro junto al youtuber argentino Gaspi y el productor Lucas Vignale. En el último video que compartió en Instagram, el cantante parodió junto al influencer Iae Break a los turistas estadounidenses que visitan Brasil. "Gringo por primera vez en Brasil", explicó en la descripción.

Lucas Vignale tenía 29 años.
Te puede interesar:

Quién era Lucas Vignale, el director argentino que murió en el choque de helicópteros en Brasil

Esta publicación alcanzó los 230.000 me gusta y mostró todas las actividades que realizó el artista en su primer día en el país latinoamericano. Desde cortarse el pelo y jugar al fútbol hasta andar en moto y comer "churrasco". Se lo veía radiante y alegre por las experiencias vividas.

Su nombre completa es Oliver Tree Nickell y era oriundo de California. Además de cantar se desempeñaba como productor, humorista, rapero, actor, compositor y cineasta. Había firmado un contrato con Atlantic Records en 2017, después de que su canción When I'm Down se viralizara.

Embed - Iae Break on Instagram: "Americano pela 1º vez no Brasil "
View this post on Instagram

Tras la noticia de su fallecimiento, la publicación se llenó de comentarios despidiéndolo: "Descansa en paz, hermano", "Te amo tanto, esta es la peor noticia" y "Te amo a ti y a tu música hermano, gracias por traernos alegría". "La vida cambia en tan solo unas horas", se lamentó un usuario.

Cómo fue el choque de helicópteros en Río de Janeiro

Contando a Oliver y los dos argentinos, al menos seis personas murieron por un choque entre dos helicópteros sobre Recreio dos Bandeirantes, un barrio de lujo de la zona oeste de la ciudad brasileña de Río de Janeiro, Brasil.

Las aeronaves colisionaron en el aire y se estrellaron contra un estacionamiento con varios vehículos, lo que intensificó el incendio en el lugar. El cuerpo de bomberos de Recreio fue alertado a las 9 acerca del incidente ocurrido en la Avenida das Américas, en la cuadra comprendida entre la Rua Beth Lago y la Rua Rivadávia Campos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fedeflowersok/status/2066239009920082000&partner=&hide_thread=false

Tras el incidente, más de 20 vehículos, ubicados en el estacionamiento de un concesionario de automóviles, fueron impactados por la aeronave y se incendiaron. En redes sociales, los residentes de la zona informaron haber escuchado varias explosiones tras el accidente, y las publicaciones muestran una densa columna de humo negro en el área. Los bomberos lograron controlar el incendio alrededor de las 10 de la mañana.

El hecho obligó a cerrar el carril lateral de la Avenida das Américas e implementar desvíos de tránsito, en una zona de alta circulación que rápidamente sufrió una congestión.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Gaspi y Juli Savioli cuando eran pareja.
play

El doloroso mensaje de Juli Savioli, la ex novia de Gaspi tras el accidente: "¿Esto es real?"

Gaspi murió en el accidente.

Video: así fue el choque entre dos helicópteros en Brasil en el que murió Gaspi

Gaspi murió en el accidente.

Quién era Gaspi, el youtuber argentino que murió en un choque entre helicópteros en Brasil

Quién es la joven que murió en Brasil tras un salto fatal de bungee jumping

Quién era la joven que murió en Brasil tras un salto fatal de bungee jumping

Los helicópteros cayeron sobre un estacionamiento repleto de autos.

Impactante choque entre dos helicópteros en Río de Janeiro: al menos 6 muertos

Nuevo video revela el instante exacto de la tragedia en el bungee jumping donde una joven fue lanzada sin estar sujeta

Nuevo video revela el instante exacto de la tragedia en Brasil: así arrojaban a la joven al vacío

Rating Cero

Oliver Tree falleció a los 32 años en un accidente de helicóptero en Río de Janeiro. 

El músico Oliver Tree es otro de los fallecidos en el accidente de helicópteros de Brasil

Gaspi junto a Ibai llanos comiendo el mejor asado del mundo en un conocido restaurante en Buenos Aires. 
play

Ibai Llanos despidió a Gaspi en redes sociales: "Absoluta desgracia y tristeza"

Marcela Tinayre habló del romance oculto de Mirtha Legrand y sorprendió a todos

Marcela Tinayre habló del romance oculto de Mirtha Legrand y sorprendió a todos

Lucas Vignale era productor audiovisual y tenía 29 años.

El último posteo de Lucas Vignale, el otro argentino que murió en el choque de helicópteros en Brasil

Gaspi junto a Coscu y a Ibai Llanos.

La despedida de streamers argentinos y españoles a Gaspi: "La vida es muy injusta"

Se difundió la lista de los posibles participantes de MasterChet Celebrity 2026.

Uno por uno: esta es la lista que se filtró sobre los famosos que estarían en MasterChef Celebrity 2026

últimas noticias

Lucas Vignale tenía 29 años.

Quién era Lucas Vignale, el director argentino que murió en el choque de helicópteros en Brasil

Hace 13 minutos
Iae Break y Oliver Tree en Brasil.

Así fue la última publicación de Oliver Tree en redes sociales antes del accidente fatal

Hace 33 minutos
Oliver Tree falleció a los 32 años en un accidente de helicóptero en Río de Janeiro. 

El músico Oliver Tree es otro de los fallecidos en el accidente de helicópteros de Brasil

Hace 45 minutos
Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Pakistán confirmó que EEUU e Irán alcanzaron un acuerdo en el conflicto de Medio Oriente

Hace 1 hora
El hecho se produjo en Kansas City.

Otra tragedia aérea: se estrelló un avión cerca de Kansas City y hay 12 muertos

Hace 2 horas