Así fue la última publicación de Oliver Tree en redes sociales antes del accidente fatal

El cantante que falleció este domingo en un choque de helicópteros en Río de Janeiro había compartido un video este sábado junto al influencer Iae Break.

Oliver Tree falleció este domingo en un choque de helicópteros en Río de Janeiro junto al youtuber argentino Gaspi y el productor Lucas Vignale . En el último video que compartió en Instagram, el cantante parodió junto al influencer Iae Break a los turistas estadounidenses que visitan Brasil. " Gringo por primera vez en Brasil ", explicó en la descripción.

Quién era Lucas Vignale, el director argentino que murió en el choque de helicópteros en Brasil

Esta publicación alcanzó los 230.000 me gusta y mostró todas las actividades que realizó el artista en su primer día en el país latinoamericano. Desde cortarse el pelo y jugar al fútbol hasta andar en moto y comer "churrasco". Se lo veía radiante y alegre por las experiencias vividas .

Su nombre completa es Oliver Tree Nickell y era oriundo de California . Además de cantar se desempeñaba como productor, humorista, rapero, actor, compositor y cineasta. Había firmado un contrato con Atlantic Records en 2017, después de que su canción When I'm Down se viralizara.

Tras la noticia de su fallecimiento, la publicación se llenó de comentarios despidiéndolo: "Descansa en paz, hermano", "Te amo tanto, esta es la peor noticia" y "Te amo a ti y a tu música hermano, gracias por traernos alegría". " La vida cambia en tan solo unas horas ", se lamentó un usuario.

Contando a Oliver y los dos argentinos, al menos seis personas murieron por un choque entre dos helicópteros sobre Recreio dos Bandeirantes , un barrio de lujo de la zona oeste de la ciudad brasileña de Río de Janeiro , Brasil.

Las aeronaves colisionaron en el aire y se estrellaron contra un estacionamiento con varios vehículos, lo que intensificó el incendio en el lugar. El cuerpo de bomberos de Recreio fue alertado a las 9 acerca del incidente ocurrido en la Avenida das Américas, en la cuadra comprendida entre la Rua Beth Lago y la Rua Rivadávia Campos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fedeflowersok/status/2066239009920082000&partner=&hide_thread=false El momento en que caía el helicóptero en el que perdieron la vida Gaspi, el director Lucas Vignoli y el músico Oliver Tree. pic.twitter.com/vSmE4OPRwT — FEDE FLOWERS (@fedeflowersok) June 14, 2026

Tras el incidente, más de 20 vehículos, ubicados en el estacionamiento de un concesionario de automóviles, fueron impactados por la aeronave y se incendiaron. En redes sociales, los residentes de la zona informaron haber escuchado varias explosiones tras el accidente, y las publicaciones muestran una densa columna de humo negro en el área. Los bomberos lograron controlar el incendio alrededor de las 10 de la mañana.

El hecho obligó a cerrar el carril lateral de la Avenida das Américas e implementar desvíos de tránsito, en una zona de alta circulación que rápidamente sufrió una congestión.