14 de junio de 2026 Inicio
En Vivo

Otra tragedia aérea: se estrelló un avión cerca de Kansas City y hay 12 muertos

El hecho se produjo después de una maniobra súbita tras un inconveniente en el despegue, el cual es investigado por las autoridades. La aeronave se incendió tras estrellarse.

Por
El hecho se produjo en Kansas City.

El hecho se produjo en Kansas City.

Redes sociales

Al menos 12 personas murieron por la caída de una avioneta cerca del Butler Memorial Airport, en la ciudad de Butler, en una zona ubicada a alrededor de 150 kilómetros de Kansas City. El hecho se produjo mientras la aeronave trasladaba a un grupo que se preparaba para tirarse en paracaídas.

Iae Break y Oliver Tree en Brasil.
Te puede interesar:

Así fue la última publicación de Oliver Tree en redes sociales antes del accidente fatal

El suceso se registró cuando la aeronave, que era de la empresa Skydive Kansas City y transportaba pasajeros para realizar saltos en paracaídas, cayó en un campo adyacente al aeropuerto y se incendió. En este marco, el sargento Justin Ewing detalló en diálogo con la CNN que varias calles fueron cerradas al tránsito debido al amplio operativo en el lugar.

Embed

Por su parte, el director de la agencia de gestión de emergencias del condado de Bates, Dennis Jacobs, explicó que la avioneta chocó contra un campo situado a 275 metros de la pista luego de que girara de forma súbita por un inconveniente en el despegue. No obstante, las autoridades todavía buscan establecer las causas del hecho.

En tanto, entre las víctimas se encuentran el piloto y 11 pasajeros, aunque los investigadores no detallaron las identidades ya que deben avisar a los familiares. Por lo pronto, la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte inició una investigación tras el despliegue policial.

Un desperfecto técnico en el avión alteró el regreso del papa León XIV a Roma

El papa León XIV concluyó su visita a España con un incidente que encendió las alarmas en el Vaticano. Su regreso a Roma estuvo marcado por un imprevisto que obligó a reorganizar toda la logística de la comitiva papal.

El Pontífice tenía previsto partir desde el aeropuerto de Tenerife Norte rumbo a la capital italiana en un vuelo operado por Iberia. Sin embargo, cuando la aeronave se preparaba para despegar, se detectó un problema técnico en uno de los motores que impidió continuar con la operación por razones de seguridad.

La situación derivó en la cancelación del vuelo y generó una demora de varias horas. Ante la imposibilidad de solucionar la avería en un plazo razonable, el rey Felipe VI ofreció al Papa utilizar un avión Falcon del Ejército del Aire español para completar el trayecto hasta Italia.

León XIV aceptó la propuesta y pudo emprender viaje acompañado por sus colaboradores más cercanos. Mientras tanto, el resto de la delegación vaticana y los periodistas acreditados para cubrir la gira permanecieron en Tenerife hasta la llegada de otra aeronave enviada por Iberia desde Madrid.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Trump, presidente de Estados Unidos.

Trump cumple 80 años: el personaje central de la era de la política-espectáculo

La colombiana cantó con su colega nigeriano con quien compartió los momentos previos al show.

¿Era ella? El inesperado comentario de los bailarines que estuvieron con Shakira en el Mundial 2026

Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Trump anunció que el acuerdo de paz con Irán se firmará este domingo

El primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, intervino en las negociaciones entre EEUU e Irán. 

Guerra entre EEUU e Irán: Pakistán aseguró que "en las próximas 24 horas" se firmaría la paz

En la víspera de su cumpleaños numero 80, Trump anunció la muerte del líder narco.

Trump anunció la muerte del líder del cartel del Tren de Aragua tras un ataque de EEUU

Donald Trump y Mojtaba Khamenei, líder supremo de Irán.

"La paz nunca ha estado tan cerca": EEUU e Irán habrían acordado puntos clave para poner fin a la guerra

Rating Cero

Oliver Tree falleció a los 32 años en un accidente de helicóptero en Río de Janeiro. 

El músico Oliver Tree es otro de los fallecidos en el accidente de helicópteros de Brasil

Gaspi junto a Ibai llanos comiendo el mejor asado del mundo en un conocido restaurante en Buenos Aires. 
play

Ibai Llanos despidió a Gaspi en redes sociales: "Absoluta desgracia y tristeza"

Marcela Tinayre habló del romance oculto de Mirtha Legrand y sorprendió a todos

Marcela Tinayre habló del romance oculto de Mirtha Legrand y sorprendió a todos

Lucas Vignale era productor audiovisual y tenía 29 años.

El último posteo de Lucas Vignale, el otro argentino que murió en el choque de helicópteros en Brasil

Gaspi junto a Coscu y a Ibai Llanos.

La despedida de streamers argentinos y españoles a Gaspi: "La vida es muy injusta"

Se difundió la lista de los posibles participantes de MasterChet Celebrity 2026.

Uno por uno: esta es la lista que se filtró sobre los famosos que estarían en MasterChef Celebrity 2026

últimas noticias

Lucas Vignale tenía 29 años.

Quién era Lucas Vignale, el director argentino que murió en el choque de helicópteros en Brasil

Hace menos de un minuto
Iae Break y Oliver Tree en Brasil.

Así fue la última publicación de Oliver Tree en redes sociales antes del accidente fatal

Hace 21 minutos
Oliver Tree falleció a los 32 años en un accidente de helicóptero en Río de Janeiro. 

El músico Oliver Tree es otro de los fallecidos en el accidente de helicópteros de Brasil

Hace 33 minutos
Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Pakistán confirmó que EEUU e Irán alcanzaron un acuerdo en el conflicto de Medio Oriente

Hace 58 minutos
El hecho se produjo en Kansas City.

Otra tragedia aérea: se estrelló un avión cerca de Kansas City y hay 12 muertos

Hace 1 hora