Otra tragedia aérea: se estrelló un avión cerca de Kansas City y hay 12 muertos

El hecho se produjo después de una maniobra súbita tras un inconveniente en el despegue, el cual es investigado por las autoridades. La aeronave se incendió tras estrellarse.

Al menos 12 personas murieron por la caída de una avioneta cerca del Butler Memorial Airport, en la ciudad de Butler, en una zona ubicada a alrededor de 150 kilómetros de Kansas City. El hecho se produjo mientras la aeronave trasladaba a un grupo que se preparaba para tirarse en paracaídas.

El suceso se registró cuando la aeronave, que era de la empresa Skydive Kansas City y transportaba pasajeros para realizar saltos en paracaídas, cayó en un campo adyacente al aeropuerto y se incendió. En este marco, el sargento Justin Ewing detalló en diálogo con la CNN que varias calles fueron cerradas al tránsito debido al amplio operativo en el lugar.

Por su parte, el director de la agencia de gestión de emergencias del condado de Bates, Dennis Jacobs , explicó que la avioneta chocó contra un campo situado a 275 metros de la pista luego de que girara de forma súbita por un inconveniente en el despegue. No obstante, las autoridades todavía buscan establecer las causas del hecho.

En tanto, entre las víctimas se encuentran el piloto y 11 pasajeros, aunque los investigadores no detallaron las identidades ya que deben avisar a los familiares. Por lo pronto, la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte inició una investigación tras el despliegue policial.

El papa León XIV concluyó su visita a España con un incidente que encendió las alarmas en el Vaticano. Su regreso a Roma estuvo marcado por un imprevisto que obligó a reorganizar toda la logística de la comitiva papal.

El Pontífice tenía previsto partir desde el aeropuerto de Tenerife Norte rumbo a la capital italiana en un vuelo operado por Iberia. Sin embargo, cuando la aeronave se preparaba para despegar, se detectó un problema técnico en uno de los motores que impidió continuar con la operación por razones de seguridad.

La situación derivó en la cancelación del vuelo y generó una demora de varias horas. Ante la imposibilidad de solucionar la avería en un plazo razonable, el rey Felipe VI ofreció al Papa utilizar un avión Falcon del Ejército del Aire español para completar el trayecto hasta Italia.

León XIV aceptó la propuesta y pudo emprender viaje acompañado por sus colaboradores más cercanos. Mientras tanto, el resto de la delegación vaticana y los periodistas acreditados para cubrir la gira permanecieron en Tenerife hasta la llegada de otra aeronave enviada por Iberia desde Madrid.