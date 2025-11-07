"Vamos nene", así anunció Alpine la continuidad de Franco Colapinto en la Fórmula 1

La escudería francesa comunicó este viernes la renovación del contrato del piloto argentino en la previa a la Gran Premio de Brasil.

La escudería francesa Alpine confirmó este viernes la noticia más esperada: la renovación del contrato de Franco Colapinto para la temporada 2026 y la confirmación como piloto titular junto a Pierre Gasly. "Vamos nene", fue el mensaje publicado por la cuenta oficial del equipo junto al emoji de una bandera argentina.

El mensaje de Colapinto para los argentinos: "Es un honor representarlos..."

"Franco Colapinto completa nuestra alineación de pilotos para 2026, brindando mayor estabilidad y continuidad al equipo para la nueva era de regulación" , señaló Alpine en la publicación de X.

El anuncio llegó en la previa del circuito de Interlagos, en el marco del Gran Premio de Brasil, donde el pilarense comenzará con las prácticas para la carrera del domingo.

Además contó con un detalle: la continuidad de Franco Colapinto se informó a las 10:43. El motivo radicó en que el 10 hace referencia al número que utiliza el piloto francés, mientras que el 43 pertenece al argentino.

Los fanáticos de la Fórmula 1, entonces, podrán disfrutar de la tercera temporada de Colapinto en la máxima categoría del automovilismo mundial en la escudería francesa, a pesar de los inconvenientes manifiestos con el auto y el equipo mecánico.

En lo que va de 2025, el pilarense todavía no logró sumar puntos, pero sí mostró caracter para anteponerse a las adversidades que fueron surgiendo a lo largo de las carreras. De hecho, uno de los sucesos que más generó polémica durante los últimos días fue el famoso sobrepaso a Gasly desobedeciendo las órdenes de su equipo.

Además, algo que también hizo que se ganara el respaldo del equipo, fue que en varias carreras de este 2025 finalizó por encima de Paul Aron y también de Pierre Gasly, sus compañeros de equipo.

Colapinto sigue en la Fórmula 1: el posteo de Boca

El club del que es hincha el piloto argentino publicó un mensaje en su cuenta de X luego de que se confirme la continuidad del pilarense en la máxima categoría del automovilismo.

"A uno de los nuestros, el mayor de los éxitos. Vamos, Franco", señaló Boca junto a tres emojis de corazones con los colores azul y amarillo.