7 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

"Vamos nene", así anunció Alpine la continuidad de Franco Colapinto en la Fórmula 1

La escudería francesa comunicó este viernes la renovación del contrato del piloto argentino en la previa a la Gran Premio de Brasil.

Por
Colapinto junto a Flavio Briatore

Colapinto junto a Flavio Briatore, director del equipo. 

La escudería francesa Alpine confirmó este viernes la noticia más esperada: la renovación del contrato de Franco Colapinto para la temporada 2026 y la confirmación como piloto titular junto a Pierre Gasly. "Vamos nene", fue el mensaje publicado por la cuenta oficial del equipo junto al emoji de una bandera argentina.

El oriundo de Pilar seguirá en 2026.
Te puede interesar:

El mensaje de Colapinto para los argentinos: "Es un honor representarlos..."

"Franco Colapinto completa nuestra alineación de pilotos para 2026, brindando mayor estabilidad y continuidad al equipo para la nueva era de regulación", señaló Alpine en la publicación de X.

El anuncio llegó en la previa del circuito de Interlagos, en el marco del Gran Premio de Brasil, donde el pilarense comenzará con las prácticas para la carrera del domingo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlpineF1Team/status/1986791500164759751&partner=&hide_thread=false

Además contó con un detalle: la continuidad de Franco Colapinto se informó a las 10:43. El motivo radicó en que el 10 hace referencia al número que utiliza el piloto francés, mientras que el 43 pertenece al argentino.

Los fanáticos de la Fórmula 1, entonces, podrán disfrutar de la tercera temporada de Colapinto en la máxima categoría del automovilismo mundial en la escudería francesa, a pesar de los inconvenientes manifiestos con el auto y el equipo mecánico.

En lo que va de 2025, el pilarense todavía no logró sumar puntos, pero sí mostró caracter para anteponerse a las adversidades que fueron surgiendo a lo largo de las carreras. De hecho, uno de los sucesos que más generó polémica durante los últimos días fue el famoso sobrepaso a Gasly desobedeciendo las órdenes de su equipo.

Además, algo que también hizo que se ganara el respaldo del equipo, fue que en varias carreras de este 2025 finalizó por encima de Paul Aron y también de Pierre Gasly, sus compañeros de equipo.

Colapinto sigue en la Fórmula 1: el posteo de Boca

El club del que es hincha el piloto argentino publicó un mensaje en su cuenta de X luego de que se confirme la continuidad del pilarense en la máxima categoría del automovilismo.

"A uno de los nuestros, el mayor de los éxitos. Vamos, Franco", señaló Boca junto a tres emojis de corazones con los colores azul y amarillo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BocaJrsOficial/status/1986792360207098296&partner=&hide_thread=false

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El pilarense fue confirmado como piloto para 2026.

Colapinto fue confirmado por Alpine para la temporada 2026 de la Fórmula 1

Colapinto estará en la primera prueba libre.

Colapinto afronta la primera práctica libre del Gran Premio de Brasil de la Fórmula 1

Franco Colapinto tiene 22 años.

Alpine anunciaría a Colapinto como piloto para 2026 en el GP de Brasil: el sugerente posteo de la cuenta oficial

Colapinto sonríe por el apoyo argentino

Colapinto se animó a pronosticar el resultado del Boca - River

La fragancia favorita de Pierre Gasly.

Este es el perfume favorito de Pierre Gasly, el compañero de Franco Colapinto en Alpine: cuánto cuesta

El Gran Premio de Brasil se correrá este domingo desde las 14, hora argentina

A qué hora corre Colapinto en el Gran Premio de Brasil: dónde verlo en vivo

Rating Cero

Esta producción de 2020 está basada en la novela gráfica de Charles Forsman.
play

Pocos la valoran y es una tremenda serie de humor negro: está en Netflix y tiene una sola temporada

El cambio físico de Offerman.

La impresionante transformación física de Nick Offerman para una nueva producción

Esta película es ideal para un fin de semana o una tarde de lluvia.
play

Netflix sumó a su catálogo a una de las mejores películas de acción: es súper pochoclera

La imagen de la actriz junto a un hombre se viralizó rápidamente en las redes sociales.

"Parece uno de los Ortega": Gimena Accardi compartió una foto sugerente con un misterioso hombre

Dua Lipa volvió a Argentina para sus shows en River Plate.

Se confirmó la telonera de Dua Lipa y hay polémica: cuándo abren las puertas del estadio de River

Wonder Man será el primer estreno del UCM en Disney+ durante el 2026.
play

Marvel lanzó el tráiler de su primera serie del 2026: qué es Wonder Man

últimas noticias

Papas fritas, cerveza artesanal y una identidad marcada por la gastronomía urbana en el corazón de la Ciudad.

Las mejores 2 cervecerías de Buenos Aires para comer unas ricas papas fritas con tragos después del trabajo

Hace 18 minutos
El descuento se aplica directamente en línea de caja y es exclusivo para pagos presenciales.

20% de reintegro sin tope en supermercados: la promoción de Cuenta DNI que se destaca en noviembre 2025

Hace 18 minutos
play
El operativo es llevado a cabo por la Policía Federal. 

Tensión en Escobar: allanan la vivienda del hombre sospechado de dispararle al equipo de C5N

Hace 20 minutos
El oriundo de Pilar seguirá en 2026.

El mensaje de Colapinto para los argentinos: "Es un honor representarlos..."

Hace 35 minutos
Colapinto junto a Flavio Briatore, director del equipo. 

"Vamos nene", así anunció Alpine la continuidad de Colapinto en la Fórmula 1

Hace 56 minutos