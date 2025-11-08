8 de noviembre de 2025 Inicio
Elegancia pura: el impoluto look blanco de Cristiano Ronaldo que revolucionó las redes

El outfit es una combinación exitosa de elegancia relajada que contrasta con su habitual imagen deportiva. El jugador portugués dio de qué hablar.

El jugador portugués acumula más de 600 millones de seguidores en Instagram. 

  • Cristiano Ronaldo fue elogiado por un look minimalista, optando por dos prendas blancas.
  • El estilo contrasta con los looks habituales del jugador de fútbol portugués.
  • Se arriesgó a un look totalmente blanco compuesto por una camisa y pantalón liso.
  • Se viralizó su elogio a Donald Trump durante una reciente entrevista.

El futbolista portugués Cristiano Ronaldo suele ser muy elogiado en redes sociales por sus looks bien pensados. Acostumbrados a verlo con prendas lujosas y llamativas , esta vez captó la atención por lo minimalista de su estilo.

En una reciente entrevista, el jugador vistió una camisa de vestir de manga larga en un color blanco liso. La camisa parece ser de un tejido ligero, posiblemente lino o algodón, y está desabrochada en el cuello, lo que le da un tono relajado pero elegante.

La acompañó con un pantalón de vestir también blanco, completamente a juego con el estilo relajado de la camisa. Su vestimenta contrastaba la perfección con el sillón marrón en el que se encontraba sentado.

El look blanco total de Cristiano Ronaldo en una entrevista con Piers Morgan.

Se trata de una elección formal y minimalista, teniendo en cuenta el color y el tipo de tela, que aportan una cuota de simpleza a su look. Este conjunto muestra un cambio en el estilo de Cristiano Ronaldo a algo más casual elegante.

La sorpresiva opinión de Cristiano Ronaldo sobre Donald Trump

En la entrevista con el periodista británico Piers Morgan, Crisitiano Ronaldo se refirió a temas que atienden a la actualidad internacional. Tras estas declaraciones, los aspectos personales y profesionales, pasaron a un segundo plano en las redes.

Uno de los momentos más comentados de la entrevista difundida en las plataformas digitales, fue cuando el jugador portugués se refirió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. "Es uno de los hombres que puede ayudar a cambiar el mundo”, dijo.

El comentario surgió a partir de la mención del periodista de un momento que llamó la atención el año anterior, cuando Antonio Costa, presidente del Consejo Europeo y compatriota de Ronaldo, entregó al mandatario estadounidense una camiseta del futbolista, dedicada especialmente que decía: “Para el presidente Donald Trump. Jugando por la paz”.

Juanita Tinelli reapareció en medio de la dramática interna familiar y tras denunciar amenazas

Juanita Tinelli reapareció en medio de la dramática interna familiar y tras denunciar amenazas

La impresionante transformación del cantante de Beautiful Things, su canción más viral

¿Qué tan clásico es? Cuál es la trama de Frankenstein, la película dirigida por Guillermo del Toro que ya está en Netflix

Rodrigo Paz asumió como nuevo presidente de Bolivia: Dios, familia y Patria

Rodrigo Paz asumió como nuevo presidente de Bolivia: "Dios, familia y Patria"

Lula Da Silva se solidarizó con las familias de las víctimas del temporal.

Lula envía ayuda humanitaria y un equipo interministerial para reconstruir las ciudad afectadas

Cambiar la contraseña del Wi-Fi solo toma unos minutos.

Adiós a perder el tiempo: cómo cambiar la contraseña del Wi-Fi desde el celular sin esperar al servicio técnico

Con la entrada de Urano en Tauro el 8 de noviembre de 2025, los signos que sentirán mayores cambios y sacudones internos son los perfiles astrales fijos

¡Prepárate para la revolución! Urano entra en Tauro sacude la estabilidad de cuatro signos

No se registraron heridos ni víctimas fatales. 

Misiones: el brutal temporal provocó destrozos en varias localidades

