El look de Alexis Mac Allister para hacer asado: un short de un equipo argentino, remera de los campeones del mundo y camperón

Con su video, el jugador de la Selección argentina dio clase sobre cómo preparar una buena parrillada y abrió un debate en redes sobre el punto ideal de la carne.

El jugador de futbol Alexis Mac Allister demostró sus habilidades como asador. 

@alemacallister
  • Alexis Mac Allister, futbolista del Liverpool, compartió en redes sociales que preparó un asado argentino en su día libre en Inglaterra.
  • El jugador estaba tomando mate y vestía una remera alusiva a los campeones del mundo con las tres estrellas.
  • Como guiño a sus inicios, Mac Allister llevaba un short de Argentinos Juniors y ojotas.
  • Mac Allister abrió un debate entre sus seguidores al preguntar por el punto ideal de la carne.

El futbolista argentino Alexis Mac Allister compartió un momento íntimo en sus redes sociales donde acumula más de 8 millones de seguidores. El jugador del Liverpool aprovechó su tarde libre en Inglaterra para preparar un asado y lo hizo bien argentino: tomando mate y vistiendo una remera de los campeones del mundo.

Lionel Messi y Rodrigo De Paul en el cierre del GOAT Tour 2025 en la India.
Te puede interesar:

De Paul alejó a un hombre que desplazó a un nene para quedar al lado de Messi en una foto

Al estar en invierno, Mac Allister lucía un camperón negro, grande y abrigado, que se sacó pocos minutos después de prender el fuego y ya entrar en calor junto a la parrilla encendida. Allí, dejó ver su outfit de entrecasa compuesto por dos prendas bien argentas. En la remera blanca se luce una imagen tipo dibujo de los campeones del mundo que ocupa toda la espalda, y aparecen las tres estrellas tanto en el frontal como el dorso de la prenda.

Alexis Mac Allister 2

En la parte de abajo, el centrocampista del Liverpool llevaba un short de Argentinos Juniors, el club donde debutó en Primera División, con un guiño nostálgico a sus inicios en el fútbol profesional. Y en los pies, optó por un calzado bien cómodo: un par de ojotas con medias.

El asado de Mac Allister abrió el debate por el punto de la carne

Alexis Mac Allister no solo compartió el paso a paso preparando un asado desde Inglaterra sino que también mostró el resultado, develando su preferencia por el punto de cocción de la carne.

“Que nunca nos falte el asadito. Pudimos conseguir carne”, expresó al inicio del video y en la descripción escribió: “los domingos son de asadito, qué punto de la carne es el ideal?”. Así abrió el debate con los seguidores.

asado Mac Allister

En los últimos segundos de vídeo se puede ver el momento exacto en que corta la pieza de carne, no sin antes dejar una recomendación: dejar reposar la carne entre 10 y 15 minutos sobre una tabla tras retirarla del fuego para que se concentren los jugos. Finalmente mostró que su preferencia es la carne más bien tirando a roja, cocida por fuera pero manteniéndose jugosa y medio rojiza en su interior.

