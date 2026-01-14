14 de enero de 2026 Inicio
El look de invierno de Nicolás Tagliafico en Europa: un total black con mucho estilo

El defensor del Lyon y la Selección argentina se tomó unos días de descanso en los Alpes franceses. Sorprendió con un conjunto bien abrigado, pero que no resignó sofisticación.

Por
Tagliafico y su esposa posaron cerca del Mont Blanc

Tagliafico y su esposa posaron cerca del Mont Blanc, en los Alpes franceses.

  • Nicolás Tagliafico pasó unos días de vacaciones en los Alpes franceses con su esposa, Carolina Calvagni.
  • El defensor del Lyon y la Selección argentina sorprendió en redes con un look invernal total black, abrigado pero con mucho estilo.
  • Lució un suéter negro, un pantalón del mismo color y una campera tipo bomber con cuello plush.
  • Completó el conjunto con un gorro de lana, guantes y lentes de sol.

La temporada de fútbol sigue a pleno en Europa y, si bien no tienen vacaciones de invierno, los jugadores no desaprovechan la oportunidad de pasear en sus días de descanso. Es el caso de Nicolás Tagliafico, que hizo una pausa en el Lyon y sorprendió con un look total black en los Alpes franceses.

El defensor de la Selección argentina y su esposa, Carolina Calvagni, compartieron algunas fotos de su estadía en Chamonix, una famosa zona turística cerca de la base del Mont Blanc. Para combatir el frío de las montañas, Tagliafico eligió un conjunto abrigado y urbano que no resignó estilo.

En la parte superior llevó un suéter negro de cuello alto con un estampado de letras blancas y, por encima, una campera tipo bomber oversize de color negro, con detalles de costuras acolchadas y un cuello plush que aportó un aire casual. En algunas fotos mostró también unos abrigados guantes negros.

Tagliafico completó el look con unos pantalones holgados, también negros, que reforzaron la silueta relajada y cómoda. Además, lució una gorra de lana en la misma gama de colores y un par de anteojos de sol para completar un estilo urbano, sofisticado y moderno.

Nicolás Tagliafico look

Los números de Tagliafico en Lyon

Nicolás Tagliafico es una de las figuras del Olympique de Lyon, el club francés en el que juega desde julio de 2022. En lo que va de la temporada 2025-2026, jugó 18 partidos entre Ligue 1 y Europa League; no anotó goles, pero repartió tres asistencias. Recibió tres tarjetas amarillas y una expulsión.

Con 17 fechas jugadas, el Lyon está quinto en la tabla de posiciones de la Ligue 1 con 30 puntos, a 10 unidades del líder Lens. Su próximo partido será el domingo 18 como local ante el Stade Brestois.

