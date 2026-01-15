15 de enero de 2026 Inicio
Total Black y gafas retro: el impecable look de Franco Mastantuono

El delantero del Real Madrid posó con un conjunto urbano, minimalista y descontracturado que se robó todas las miradas. Apostó por lo sencillo, pero sin dejar de lado la elegancia.

Mastantuono sorprendió con un relajado look total black.

Mastantuono sorprendió con un relajado look total black.

  • Franco Mastantuono compartió varias fotos para resumir su 2025.
  • Entre ellas, se destacó una en la que posó con un look total black.
  • El delantero del Real Madrid usó una camisa negra, holgada y liviana.
  • Le sumó sofisticación con unas gafas de sol de estilo retro y montura fina.

El 2025 fue un año intenso para Franco Mastantuono: jugó el Mundial de Clubes con River, debutó en la Selección mayor y fue vendido al Real Madrid. Pero también tuvo momentos para relajarse fuera de la cancha y sorprender con un impecable look total black y gafas retro.

Eros Mancuso, uno de los implicados.
El juvenil compartió en redes sociales una serie de fotos para resumir su año, y entre ellas llamó la atención una en la que se lo ve sentado en la calle, probablemente en la mesa de un bar, con un estilo urbano, minimalista y muy relajado, pero a la vez con un toque de sofisticación.

Mastantuono lució una camisa negra de manga larga, holgada y con botones, que arremangó un poco por debajo de los codos. A pesar del color negro, la tela parecía ligera, perfecto para un día de calor. Completó el look con unas gafas de sol de montura fina y estilo retro para sumar un detalle llamativo.

Look Franco Mastantuono

Qué pasará con Franco Mastantuono tras la salida de Xabi Alonso en Real Madrid

El mundo del fútbol se sorprendió cuando Real Madrid anunció la salida de Xabi Alonso, quien dejó su cargo de entrenador este lunes, apenas seis meses después de haber asumido. En Argentina, la decisión despertó dudas respecto a lo que puede significar para el futuro de Franco Mastantuono en el club.

El ex River llegó a Europa en agosto del año pasado, y Alonso fue uno de los impulsores clave detrás de la operación. Ahora, con Álvaro Arbeloa reemplazándolo en el banco de suplentes hasta el final de la temporada, trascendió que la continuidad del argentino no correría peligro.

Así lo afirmó Ignacio Marcano, periodista de la Cadena Ser especializado en el Real Madrid, quien aseguró que el club "apuesta por él". "No se hace una inversión de 62 millones de euros solo porque el entrenador se lo pide. Ya estaban detrás de él (Santiago) Solari; Juni Calafat, el hombre que hace que lleguen los mejores talentos del mundo a Real Madrid, y el mismo Florentino Pérez", explicó a TyC Sports.

"Cuando hemos preguntado sobre Mastantuono, lo sitúan como una promesa inmediata y de futuro. No lo van a dejar a ir a préstamo y son optimistas con Arbeloa", agregó Marcano. De esta manera, el delantero de 18 años seguiría teniendo oportunidades en el club Merengue.

Rating Cero

Atravesó una larga enfermedad.

Murió Rubén Patagonia, reconocido cantante de folklore nacional

Zaira Nara le pidió a Maxi López que es aleje.

Zaira Nara mandó a Maxi López a alejarse de Wanda Nara tras convertirse en padre

Kate Hudson y el cambio físico que sorprendió en su nueva película.

La impresionante transformación de Kate Hudson para su nueva película

Lali Espósito se casará con Pedro Rosemblat.

Lali Espósito y Pedro Rosemblat anunciaron su casamiento: cómo es y cuál es el origen del anillo de compromiso

Lali Espósito y el anillo de compromiso con Pedro Rosemblat.

Una foto confirma que Lali Espósito y Pedro Rosemblat se comprometieron mucho antes del anuncio

Un tenso cruce entre Castro y una cronista se suma al escándalo que sacude al actor mientras veranea en Mar del Plata.

Luciano Castro, furioso con la prensa por la crisis con Griselda Siciliani: "Mi vida está destrozada"

