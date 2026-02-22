22 de febrero de 2026 Inicio
Reunión clave en el Gobierno para convertir en ley la reforma laboral y la penal juvenil

Casa Rosada convocó a la mesa política y a un gabinete ampliado con el foco puesto en la reforma laboral, proyectos estratégicos y el arranque de las sesiones ordinarias.

El Gobierno convocó para este lunes a la mesa política en Casa Rosada y para el martes a una reunión de gabinete ampliado, con el objetivo de cerrar la estrategia parlamentaria de cara al tramo final de las sesiones extraordinarias y avanzar con los proyectos considerados prioritarios.

La senadora Patricia Bullrich desligó el atentado a los incidentes sucedidos en el Congreso.
Patricia Bullrich aseguró que la bomba en Gendarmería "no estuvo ligada a lo que sucedió en estos días"

La mesa política estará encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y contará con la participación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, además de ministros y legisladores oficialistas. El encuentro, previsto para las 14.30, buscará ordenar la hoja de ruta legislativa antes del 1° de marzo, cuando el presidente Javier Milei inaugure el período de sesiones ordinarias ante la Asamblea Legislativa.

Entre los temas que el Ejecutivo quiere encaminar figura el tratamiento en el Senado de la reforma laboral, que ya obtuvo media sanción en Diputados y regresó a la Cámara alta para su revisión final. También aparecen en la agenda la Ley de Glaciares, la Ley Penal Juvenil y el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea.

En paralelo, el oficialismo trabaja para anticipar la discusión de un proyecto que modifica la Ley de Financiamiento Universitario, con la intención de instalar el debate en los primeros días de marzo, una vez finalizadas las extraordinarias.

El martes será el turno de la primera reunión de gabinete del año, en la que se definirán los objetivos de gestión para 2026 y las prioridades del nuevo período legislativo. Allí se repasarán metas sectoriales y se coordinarán lineamientos para la implementación del plan de gobierno.

Desde Balcarce 50 sostienen que la meta es llegar al inicio de las sesiones ordinarias con avances concretos en el Congreso y acuerdos básicos con bloques aliados no kirchneristas, en un escenario atravesado por negociaciones intensas y tensiones con la oposición tras la aprobación en Diputados de la reforma laboral.

