A cuanto llega la multa por no tener la patente correctamente en 2026 La Ciudad de Buenos Aires ofrece la opción de consultar las infracciones de manera online, rápida y sencilla desde cualquier dispositivo móvil. Por + Seguir en







Esta infracción alcanza un importante monto en febrero 2026.

En la Ciudad de Buenos Aires, ocultar o alterar la patente se convirtió en una de las infracciones más graves tras la actualización de multas.

La sanción por circular con la chapa tapada, ilegible, dañada o modificada puede alcanzar los $798.510 (1.000 Unidades Fijas).

Además de la multa, puede haber quita de puntos en el scoring y retención preventiva del vehículo en casos de mayor gravedad.

Para verificar infracciones o descargar el libre deuda, el Gobierno porteño ofrece una consulta online gratuita ingresando la patente o los datos del conductor. Luego de la reciente actualización en el valor de las multas, ocultar la identificación del vehículo pasó a ubicarse entre las faltas más onerosas en la Ciudad de Buenos Aires. La sanción por tapar la patente supera hoy los $700.000, un monto que evidencia el rigor con el que se intenta desalentar esta conducta. La normativa contempla no solo el ocultamiento intencional, sino también la alteración de la placa, su cobertura parcial o total e incluso la circulación con un dominio deteriorado que impida su correcta lectura por parte de agentes y cámaras.

Frente al refuerzo de los controles y al alto impacto económico de estas penalidades, el Gobierno porteño mantiene disponible un sistema digital oficial para que los conductores revisen su situación de manera ágil y sin costo. A través del sitio web de la Ciudad, es posible comprobar en pocos pasos si existen actas pendientes. Esta herramienta se volvió clave para quienes buscan tener su documentación en regla y evitar inconvenientes en eventuales controles de tránsito.

Multa Buenos Aires Redes sociales La plataforma permite efectuar la consulta ingresando la patente del vehículo o los datos personales del conductor, y brinda un detalle de cada infracción junto con el estado del scoring. Además de facilitar el acceso a la información, el sistema ofrece la posibilidad de descargar el certificado de libre deuda cuando no se registran multas impagas. Esta modalidad digital simplifica los trámites administrativos y fomenta el cumplimiento de las normas en un contexto de sanciones cada vez más elevadas por irregularidades en las patentes.

Qué multa podés recibir por no tener la patente como corresponde Circular con la patente en condiciones irregulares se convirtió en una de las infracciones más severamente sancionadas en la Ciudad de Buenos Aires: en 2026, la multa alcanza los $798.510, equivalentes a 1.000 Unidades Fijas. La penalidad no solo alcanza a quienes cubren la placa para eludir fotomultas o peajes, sino también a quienes circulan con el dominio ilegible, dañado o alterado. Las autoridades consideran esta conducta una falta grave, ya que impide identificar correctamente el vehículo y afecta el sistema de control y la seguridad vial.