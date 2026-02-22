Yuki Tsunoda tuvo un incidente durante una exhibición y su Red Bull quedó prendido fuego El japonés, que se quedó sin asiento en la Fórmula 1 en este 2026, tuvo que salir rápidamente de un viejo monoplaza en medio de un show en la ciudad de San Francisco. Afortunadamente resultó ileso. Por + Seguir en







Sin lugar en los dos asientos de Red Bull, Yuki Tsunoda quedó como piloto de reserva de la escudería

Un momento de mucho susto se vivió durante una exhibición en San Francisco donde tuvo como protagonista el expiloto de Fórmula 1, Yuki Tsunoda: el monoplaza de Red Bull donde se subió se prendió fuego.

El japonés que se quedó sin lugar en las dos butacas de la escudería de bebidas energéticas, ahora es piloto de reserva del mismo y embajador de la marca, y en ese contexto, hizo un Show Run en las calles da la ciudad californiana con el famoso RB7, vehículo con el que el alemán Sebastian Vettel alcanzó el título en 2011 con el equipo de los Dos Toros.

De acuerdo a lo que quedó filmado por los aficionados que estuvieron presentes, se puede observar al excompañero de Max Verstappen haciendo las famosas “donas”, cuando de golpe se frena de golpe y empieza a largar humo que rápidamente se convirtió en fuego.

Pese al susto y los gritos de los presentes, Tsunoda se bajó del Red Bull por sus propios medios y, afortunadamente, resultó ileso.

pic.twitter.com/VBixQCQXrw — Autoblog Argentina (@autoblogar) February 22, 2026 Lamentablemente, Yuki vivió un hecho similar en 2024, mientras llevaba a cabo una gira promocional en Asia como integrante de Racing Bulls cuando sufrió un percance casi idéntico durante una demostración en Taichung, Taiwán.

En esa ocasión, el auto también comenzó a arder por la zona de los frenos traseros durante una serie de “donas” en la vía pública, lo que obligó la intervención del cuerpo de bomberos para sofocar las llamas.