31 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Fue campeón del mundo y sueña con volver a la Selección argentina: no es Paulo Dybala

El mediocampista confía en su presente para volver a competir al máximo nivel. La continuidad en España aparece como el primer paso para reabrir la puerta.

Por
Su último partido con la Selección fue en la Copa América 2024 ante Perú.

Su último partido con la Selección fue en la Copa América 2024 ante Perú.

  • Guido Rodríguez mantiene el objetivo de volver a la Selección argentina tras un período sin convocatorias.
  • El mediocampista campeón del mundo prioriza su presente en Valencia como paso clave para recuperar protagonismo.
  • Su etapa en el seleccionado incluyó títulos internacionales y participación sostenida en ciclos recientes.
  • El recorrido con la Albiceleste respalda su perfil como alternativa con experiencia en competencias de alto nivel.

Guido Rodríguez se encuentra viviendo una nueva etapa en su carrera con la ilusión intacta de regresar a la Selección argentina. Campeón del mundo en Qatar 2022, el mediocampista reconoce que el camino no es fácil, pero sostiene la ambición de volver a vestir la camiseta albiceleste si logra continuidad y buen rendimiento.

Alexis Mac Allister sorprendió con un insólito look.
Te puede interesar:

El look al estilo "Counter Strike" que usó Alexis Mac Allister: perfecto para entrenar días de lluvia o frío

Luego de ser presentado como refuerzo de Valencia, el ex River dejó en claro que su foco inmediato está puesto en el club español. En ese sentido, entiende que una mejora colectiva e individual puede abrirle nuevamente las puertas del seleccionado, aunque admite que la competencia interna es alta y el margen de error, mínimo.

Guido Rodríguez no integra una convocatoria desde la Copa América 2024, certamen que también terminó con título para Argentina. Aun así, su recorrido previo, sumado a la experiencia internacional acumulada, lo ubica como un nombre con respaldo dentro de los ciclos recientes del combinado nacional.

El mediocampista también valoró el esfuerzo realizado por todas las partes para concretar su llegada a Valencia y no descartó extender su vínculo en el futuro. Con un perfil ambicioso, confía en poder aportar para revertir el presente del club y, a partir de ahí, volver a estar en el radar de Lionel Scaloni.

Guido Rodriguez

Los números de Guido Rodríguez en la Selección argentina

A lo largo de su etapa en la Selección argentina, Guido Rodríguez disputó 30 partidos oficiales y convirtió un gol. Ese tanto llegó en la Copa América 2021, cuando marcó ante Uruguay en la fase de grupos, en un encuentro clave del torneo.

Su debut con la Albiceleste se produjo en junio de 2017 frente a Brasil, ingresando desde el banco en un amistoso internacional. Con el correr de los años, fue sumando minutos en distintas convocatorias y competencias, incluyendo Copas América y fechas FIFA.

Guido Rodríguez Selcción argentina

El “cinco” formó parte del plantel campeón del mundo en Qatar 2022, donde tuvo participación en dos encuentros. Además, integró el equipo que se consagró en la Finalissima 2022 y en las Copas América de 2021 y 2024.

Su último partido con la Selección fue en la Copa América 2024 ante Perú, certamen que significó otro título para Argentina. Desde entonces, el mediocampista busca recuperar continuidad a nivel clubes para volver a ser considerado como una alternativa válida en el mediocampo.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El jugador también integró la Selección argentina en la Copa América 2024.

Un campeón del mundo argentino jugará en otro equipo y busca volver a la Selección: "Está en mi cabeza"

Cuti Romero compartió un festejo íntimo en sus redes sociales.

Clásico pero seguro: Cuti Romero mostró su look perfecto para salir a cenar

La Selección arrancará el Mundial 2026 en la ciudad de Kansas.

El curioso estadio en el que la Selección argentina debutará en el Mundial 2026

Juan Foyth sufrió la rotura del tendón de Aquiles en el partido ante Real Madrid 

¿Se pierde el Mundial? Villarreal confirmó la lesión de Foyth y se encienden las alarmas en la Selección

Argelia será el primer rival de la Selección argentina en el Mundial 2026.

Argelia, la selección más europea del continente africano que enfrentará Argentina: quiénes son los Zorros del Desierto

El defensor salió a los 22 minutos del primer tiempo por una lesión en su pierna izquierda.

Alarma en la Selección: Juan Foyth se lesionó y podría perderse el Mundial 2026

Rating Cero

Con todos los episodios de Wonder Man ya disponibles en Disney Plus, la etiqueta Marvel Spotlight abre una nueva puerta en la narrativa de la marca.

De qué se trata el concepto Marvel Spotlight y por qué es clave para las próximas producciones

La conductora expuso una fuerte situación de su exnovio.

Sabrina Rojas reveló una picante situación entre Griselda Siciliani y Luciano Castro mientras él estaba con Flor Vigna

¿Quién renunció en Telefe?

Renuncia bomba de un periodista de Telefe: "Es la primera vez que decido irme de un ciclo"

La nueva película árabe De las cenizas (From the Ashes), logró posicionar su nombre dentro del Top 10 de Netflix, llamando la atención del público global por su conmovedora trama basada en sucesos reales, su profundidad emocional y contexto social.
play

Lo nuevo en Netflix: de qué se trata De las cenizas, la dura película inspirada en hechos reales que emociona a todos

Esta película significó el regreso de James Bond y ahora está en Netflix
play

Esta película significó el regreso de James Bond y ahora está en Netflix: cuál es

Barry Keoghan, irreconocible como Ringo Starr.

La impresionante transformación de Barry Keoghan para hacer de Ringo Starr en una biopic de Los Beatles

últimas noticias

Hacer ejercicio tiene un gran impacto en la salud y el bienestar. 

Esta es la famosa rutina "12-3-30" para quemar grasa como loco: es muy sencilla

Hace 8 minutos
La UE sancionó además a 15 funcionarios iraníes. 

La Unión Europea designó a la Guardia Revolucionaria de Irán como organización terrorista

Hace 10 minutos
Con todos los episodios de Wonder Man ya disponibles en Disney Plus, la etiqueta Marvel Spotlight abre una nueva puerta en la narrativa de la marca.

De qué se trata el concepto Marvel Spotlight y por qué es clave para las próximas producciones

Hace 27 minutos
Está fruta se destaca por su contenido de vitaminas, minerales y enzimas.

Esto le pasa al cuerpo si tomás jugo de ananá todos los días: todo lo que hay que saber

Hace 31 minutos
El pantalón de vestir es un clásico que no puede faltar en ningún guardarropa.

Adiós a los pantalones de "vestir" clásicos: las mejores alternativas que dan que hablar en Europa

Hace 35 minutos