El mediocampista confía en su presente para volver a competir al máximo nivel. La continuidad en España aparece como el primer paso para reabrir la puerta.

Su último partido con la Selección fue en la Copa América 2024 ante Perú.

Guido Rodríguez se encuentra viviendo una nueva etapa en su carrera con la ilusión intacta de regresar a la Selección argentina. Campeón del mundo en Qatar 2022, el mediocampista reconoce que el camino no es fácil, pero sostiene la ambición de volver a vestir la camiseta albiceleste si logra continuidad y buen rendimiento.

Luego de ser presentado como refuerzo de Valencia, el ex River dejó en claro que su foco inmediato está puesto en el club español . En ese sentido, entiende que una mejora colectiva e individual puede abrirle nuevamente las puertas del seleccionado, aunque admite que la competencia interna es alta y el margen de error, mínimo.

Guido Rodríguez no integra una convocatoria desde la Copa América 2024, certamen que también terminó con título para Argentina. Aun así, su recorrido previo, sumado a la experiencia internacional acumulada, lo ubica como un nombre con respaldo dentro de los ciclos recientes del combinado nacional.

El mediocampista también valoró el esfuerzo realizado por todas las partes para concretar su llegada a Valencia y no descartó extender su vínculo en el futuro. Con un perfil ambicioso, confía en poder aportar para revertir el presente del club y, a partir de ahí, volver a estar en el radar de Lionel Scaloni.

A lo largo de su etapa en la Selección argentina, Guido Rodríguez disputó 30 partidos oficiales y convirtió un gol. Ese tanto llegó en la Copa América 2021, cuando marcó ante Uruguay en la fase de grupos, en un encuentro clave del torneo.

Su debut con la Albiceleste se produjo en junio de 2017 frente a Brasil, ingresando desde el banco en un amistoso internacional. Con el correr de los años, fue sumando minutos en distintas convocatorias y competencias, incluyendo Copas América y fechas FIFA.

Guido Rodríguez Selcción argentina

El “cinco” formó parte del plantel campeón del mundo en Qatar 2022, donde tuvo participación en dos encuentros. Además, integró el equipo que se consagró en la Finalissima 2022 y en las Copas América de 2021 y 2024.

Su último partido con la Selección fue en la Copa América 2024 ante Perú, certamen que significó otro título para Argentina. Desde entonces, el mediocampista busca recuperar continuidad a nivel clubes para volver a ser considerado como una alternativa válida en el mediocampo.