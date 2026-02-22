22 de febrero de 2026 Inicio
Como Nico Paz y Garnacho: la joya española que Argentina se "robó"

Un arquero juvenil del Real Madrid con doble nacionalidad fue convocado a la Albiceleste tras destacarse en categorías formativas.

Por
Mauro Del Castillo

Mauro Del Castillo, el arquero que eligió la Selección Argentina.

  • La captación internacional de la Selección argentina volvió a sumar una promesa formada en España.

  • Mauro Del Castillo, arquero de 15 años, fue citado a entrenarse en Ezeiza.

  • Integra el Cadete B del Real Madrid y fue campeón en el CESA 2025/2026.

  • Posee ciudadanía argentina por herencia paterna y ya trabaja bajo la órbita nacional.

En los últimos años, la política de scouting internacional de la Selección argentina amplió su radar en Europa y comenzó a detectar futbolistas con raíces nacionales que se desarrollan en academias de primer nivel, y en ese contexto surge el nombre de Mauro Del Castillo, arquero juvenil que se formó en España y que hoy se suma a esa tendencia. Casos como los de Nico Paz, Alejandro Garnacho y Valentín Carboni marcaron el camino de una estrategia que continúa dando resultados.

Mauro Del Castillo, de 15 años, fue convocado recientemente para integrarse a los trabajos del combinado juvenil. Su recorrido replica el modelo aplicado con otros talentos que crecieron en el exterior y que finalmente optaron por vestir la camiseta albiceleste, fortaleciendo la base de las divisiones formativas.

El joven guardameta milita en el Cadete B del Real Madrid, institución a la que arribó en julio de 2024 tras su etapa en Rayo Vallecano. Su evolución no pasó inadvertida y, gracias a la doble nacionalidad heredada de su padre, también arquero y con antecedente en Quilmes, quedó en condiciones de integrar la estructura nacional.

Mauro del Castillo 2
La Selección Argentina apuesta al fútbol europeo para reforzar sus arqueros juveniles.

Quién es Mauro Del Castillo, la joya española que sumó Argentina

Mauro Del Castillo fue campeón del Campeonato de España de Selecciones Autonómicas (CESA) 2025/2026, un logro que fortaleció su consideración dentro del ámbito formativo y consolidó su perfil como una de las promesas en su categoría. Ese rendimiento terminó de posicionarlo en el radar de la estructura nacional.

El arquero integra la convocatoria encabezada por Facundo Quiroga y se entrena en el predio Lionel Messi, en Ezeiza. Dentro de esa lista es el único futbolista que milita en el exterior, un dato que subraya la apuesta por incorporar perfiles desarrollados en academias europeas al proyecto juvenil.

Desde el seguimiento especializado de las divisiones inferiores del Real Madrid, lo describen como un guardameta sereno y seguro, con buena lectura de juego y autoridad para adueñarse del área. Se destacan sus reflejos, su respuesta en el uno contra uno y su potencial para atajar penales, además de una salida con los pies que, aunque correcta, todavía presenta margen de evolución.

Mauro del Castillo 3
Con 15 años, integra el Cadete B y es el único convocado que juega en el exterior.

Su caso guarda similitudes con el de José Alberto Castelau, compañero en el mismo club y con la misma ascendencia argentina por vía paterna. Mientras Castelau ya tuvo participación internacional en el Mundial Sub-17 disputado en Qatar y fue campeón en L’Alcudia, Del Castillo inicia ahora su propio recorrido dentro de la estructura albiceleste, reforzando la política de captación en Europa.

