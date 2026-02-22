Cuál es la trama de Nacer para morir, la película a pura acción y artes marciales que es furor en Netflix El catálogo de Netflix no para de agrandarse permanentemente, las series y las películas que se suman a esta popular plataforma de streaming se convierten en furor en cuestión de minutos. + Seguir en







Ahora, llegó un viejo estreno estadounidense de 2003, se trata de Nacer para morir, la producción que escala en lo más visto en este sitio web.

Ahora, llegó un viejo estreno estadounidense de 2003, se trata de Nacer para morir, la producción que escala en lo más visto en este sitio web. Es un thriller de acción y crimen, un film de ciencia ficción, intriga y suspensos sobre secuestros y desapariciones que te mantendrá entretenido de principio a fin. A continuación te contamos todos los detalles de su trama para que no te la pierdas este fin de semana de febrero y un adelanto para que lo disfrutes.

Sinopsis de Nacer para morir, la película tendencia en Netflix Armado con una potente combinación de carisma, conocimiento de las calles y experto en artes marciales, el gangster Tony Fait (DMX) maneja las amenazas del paisaje urbano con precisión, cuidando de sus negocios y de su fiel equipo de profesionales. Su pasión sólo es superada por su amor a su joven hija Vanessa (Paige Hurd). Después de conseguir un alijo de diamantes negros en un complejo golpe, Fait se las tendrá que ver con Su (Jet Li), un agente del gobierno taiwanés que seguía la pista de las joyas por medio mundo. Pero el implacable Su no sólo persigue los diamantes, también a su antiguo compañero, el despiadado Ling (Mark Dacascos), quien ha secuestrado a Vanessa para intercambiarlas por las joyas robadas.

nacer-para-morir Tráiler de Nacer para morir Embed - Nacer para morir Tráiler español Reparto de Nacer para morir Para la película de acción de 2003 Nacer para morir (título original: Cradle 2 the Grave), el reparto principal está encabezado por la dupla de Jet Li y el rapero DMX.

Protagonistas Jet Li como Su, un agente de inteligencia taiwanés.

DMX como Anthony Fait, un hábil ladrón de joyas. Reparto Secundario Anthony Anderson como Tommy.

Kelly Hu como Sona.

Tom Arnold como Archie.

Mark Dacascos como Ling, el villano principal.

Gabrielle Union como Daria.

Paige Hurd como Vanessa, la hija de Fait.

Drag-On como Miles. nacer para morirr