A qué hora juega Vélez vs. River, por el Torneo Apertura: formaciones y cómo verlo en vivo

Vélez recibirá a River este domingo en el estadio José Amalfitani, en el choque internzonal correspondiente por la sexta fecha del Torneo Apertura. El Millonario, que viene de ganar en la Copa Argentina, buscará cambiar su imagen en el torneo local ante un Fortín que todavía no perdió en el campeonato.
El conjunto Millonario llegará a Liniers con dos buenas noticias: podrá contar con el regreso del arquero Franco Armani, quien recibió el alta médica tras su lesión muscular y se perfila para volver directamente al equipo titular, y con del delantero Sebastián Driussi.
El conjunto dirigido por Marcelo Gallardo necesita sumar de a tres, ya que luego de dos derrotas consecutivas, un empate y dos victorias, se posiciona 10° en la Zona B, con apenas 7 puntos, a 8 del líder Independiente Rivadavia, y por el momento está fuera de la zona para lograr el pase de los playoffs.
Para ello, el Muñeco realizará algunos cambios en el fondo y mantiene una duda: en el fondo, el Pulpo podría regresar bajo los tres palos en lugar de Santiago Beltrán, mientras que Marcos Acuña le ganaría la pulseada a Matías Viña en el lateral izquierdo. En la mitad de la cancha, mantendría la base, mientras que en la delantera aún resta saber quiénes serán los titulares: si Agustín Ruberto, Facundo Colidio o Maximiliano Salas.
Por su parte, en el Fortín, el entrenador Guillermo Barros Schelotto todavía no confirmó si Braian Romero será titular tras recuperarse de una lesión muscular; pese a ello, el técnico anticipó un partido abierto y de ritmo alto ante un rival acostumbrado a jugar instancias decisivas.
Los de Liniers vienen de empatar 1-1 con Defensa y Justicia en Florencio Varela, están segundos en la Zona A con once unidades, invictos, producto de tres victorias y dos empates, apenas un punto menos que Estudiantes La Plata, que jugó el viernes, le ganó a Sarmiento y se quedó sin Eduardo Domínguez, quien se irá a Atlético Mineiro.
Vélez vs. River: cómo verlo en vivo y a qué hora
- Hora: 19:15
- Televisión: ESPN Premium
- Estadio: José Amalfitani
- Árbitro: Darío Herrera
- VAR: Germán Delfino
Vélez vs. River: probables formaciones
- Vélez: Álvaro Montero; Joaquín García, Emanuel Mammana, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Tobias Andrada, Claudio Baeza; Matías Pellegrini, Diego Valdés, Manuel Lanzini; Florián Monzón o Braian Romero. DT: Guillermo Barros Schelotto.
- River: Franco Armani o Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván; Juan Fernando Quintero; Maxi Salas o Facundo Colidio o Agustín Ruberto. DT: Marcelo Gallardo.