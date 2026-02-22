A qué hora juega Vélez vs. River, por el Torneo Apertura: formaciones y cómo verlo en vivo Marcelo Gallardo contará para este choque con los regresos del arquero Franco Armani y de Sebastián Driussi, ambos fuera de las canchas por lesión. Por + Seguir en







River necesita ganar para poder estar entre los primeros ochos que clasifican a los playoffs X (@RiverPlate)

Vélez recibirá a River este domingo en el estadio José Amalfitani, en el choque internzonal correspondiente por la sexta fecha del Torneo Apertura. El Millonario, que viene de ganar en la Copa Argentina, buscará cambiar su imagen en el torneo local ante un Fortín que todavía no perdió en el campeonato.

El conjunto Millonario llegará a Liniers con dos buenas noticias: podrá contar con el regreso del arquero Franco Armani, quien recibió el alta médica tras su lesión muscular y se perfila para volver directamente al equipo titular, y con del delantero Sebastián Driussi.

El conjunto dirigido por Marcelo Gallardo necesita sumar de a tres, ya que luego de dos derrotas consecutivas, un empate y dos victorias, se posiciona 10° en la Zona B, con apenas 7 puntos, a 8 del líder Independiente Rivadavia, y por el momento está fuera de la zona para lograr el pase de los playoffs.

Para ello, el Muñeco realizará algunos cambios en el fondo y mantiene una duda: en el fondo, el Pulpo podría regresar bajo los tres palos en lugar de Santiago Beltrán, mientras que Marcos Acuña le ganaría la pulseada a Matías Viña en el lateral izquierdo. En la mitad de la cancha, mantendría la base, mientras que en la delantera aún resta saber quiénes serán los titulares: si Agustín Ruberto, Facundo Colidio o Maximiliano Salas.

Por su parte, en el Fortín, el entrenador Guillermo Barros Schelotto todavía no confirmó si Braian Romero será titular tras recuperarse de una lesión muscular; pese a ello, el técnico anticipó un partido abierto y de ritmo alto ante un rival acostumbrado a jugar instancias decisivas.