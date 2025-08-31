El incómodo momento que vivió la reina Máxima cuando le preguntaron por Franco Colapinto.

La reina de los Países Bajos, Máxima Zorreguieta, sorprendió en las últimas horas cuando le consultaron por el piloto argentino de Fórmula 1, Franco Colapinto, y de manera muy directa aseguró no conocerlo.
Máxima Zorreguieta respaldó a Max Verstappen en la previa del Gran Premio de Zandvoort y dio una letal respuesta sobre el corredor argentino.
“No lo conozco”, expresó en diálogo con la cadena ESPN en los momentos previos a la carrera del Gran Premio de Zandvoort generando el asombro del cronista.
Pese a que se entendía que podía estar al tanto de la presencia de un piloto argentino en la Fórmula 1, donde actualmente disputa su primera temporada completa con Alpine, la reina respondió lo contrario con un gesto de incomodidad.
Momentos después, en otra entrevista para la señal DAZN intentó darle más contexto a su respuesta anterior cuando otro periodista volvió a consultarle por Colapinto.
"Soy Reina de Holanda, quiero que les vaya muy bien a los dos y sobre todo que no haya accidentes”, esbozó ante la atenta mirada del rey Guillermo, luego de afirmar que ambos “vamos a apoyar a Max Verstappen” en referencia al corredor neerlandés. Su reacción se viralizó rápidamente generando de los más variados comentarios.