El incómodo momento que vivió la reina Máxima cuando le preguntaron por Franco Colapinto

Máxima Zorreguieta respaldó a Max Verstappen en la previa del Gran Premio de Zandvoort y dio una letal respuesta sobre el corredor argentino.

La reina de los Países Bajos, Máxima Zorreguieta, sorprendió en las últimas horas cuando le consultaron por el piloto argentino de Fórmula 1, Franco Colapinto, y de manera muy directa aseguró no conocerlo.

Colapinto finalizó 11°, mientras que Gasly lo hizo 17° en el Gran Premio de Países Bajos
La inocultable calentura de Colapinto con Alpine tras el 11° puesto en Países Bajos: "Era muy fácil..."

Pese a que se entendía que podía estar al tanto de la presencia de un piloto argentino en la Fórmula 1, donde actualmente disputa su primera temporada completa con Alpine, la reina respondió lo contrario con un gesto de incomodidad.

Momentos después, en otra entrevista para la señal DAZN intentó darle más contexto a su respuesta anterior cuando otro periodista volvió a consultarle por Colapinto.

"Soy Reina de Holanda, quiero que les vaya muy bien a los dos y sobre todo que no haya accidentes”, esbozó ante la atenta mirada del rey Guillermo, luego de afirmar que ambos “vamos a apoyar a Max Verstappen” en referencia al corredor neerlandés. Su reacción se viralizó rápidamente generando de los más variados comentarios.

Franco Colapinto Gran Premio Países Bajos

Colapinto finalizó 11 y su compañero Gasly terminó 17°

Franco Colapinto completó su mejor carrera en Alpine y quedó 11° en el Gran Premio de Países Bajos

Flavio Briatore junto a Franco Colpainto. 

Tras las críticas, Briatore habló del futuro de Colapinto en Fórmula 1: "Nos quedan 10 carreras..."

Franco Colapinto, enojado por su 16° lugar.
play

Colapinto y su bronca tras la clasificación del Gran Premio de Países Bajos: "Me taparon...."

Colapinto ya piensa en la clasificación de las 10.

Franco Colapinto largará 16° en el Gran Premio de Países Bajos de la Fórmula 1

El argentino volverá a correr este fin de semana en el Gran Premio de Países Bajos.

Vuelve la Fórmula 1: el semestre que definirá el futuro de Colapinto

Franco Colapinto afronta las prácticas libres en Países Bajos.

Gran actuación de Colapinto en Países Bajos: quedó 9° en la segunda práctica libre

