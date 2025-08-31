31 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

La inocultable calentura de Franco Colapinto con Alpine tras el 11° puesto en Países Bajos: "Era muy fácil..."

El piloto argentino se sintió perjudicado por el equipo en el último reinicio de la carrera, ya que venía peleando por entrar a los puntos. "Nos faltó hacer un mejor trabajo de equipo, pero fue una buena carrera", destacó.

Por
Colapinto finalizó 11°

Colapinto finalizó 11°, mientras que Gasly lo hizo 17° en el Gran Premio de Países Bajos

Franco Colapinto volvió a la Fórmula 1 y quedó a solo una posición del top 10 para sumar puntos, y tras una buena actuación, no pudo ocultar su enojo por el mal trabajo en equipo que lo perjudicó.

Colapinto finalizó 11 y su compañero Gasly terminó 17°
Te puede interesar:

Franco Colapinto completó su mejor carrera en Alpine y quedó 11° en el Gran Premio de Países Bajos

El argentino finalizó 11° en lo que fue la carrera en Zanvoot mostrando su seguridad arriba del monoplaza, pero sintió que fue perjudicado en dos oportunidades por el Safety Car con la estrategia de Alpine y los lugares que perdió por culpa de Pierre Gasly.

“Una carrera larga, complicada. Nos faltó hacer un mejor trabajo de equipo, pero fue una buena carrera. Creo que era muy fácil hacerme sumar un punto hoy por lo menos. Siento que estuvimos mal por no haberlos sumado. No había que esforzarse mucho. Fue un buen fin de semana, estoy más consistente con el auto, estoy un poco más cómodo”, señaló el expiloto e Williams apenas finalizada la carrera delante la prensa.

Además de su enojo, el pilarense no pudo ocultar su tristeza y frustración al bajar de su monoplaza al considerar que podría haber finalizado más adelante y sumar sus primeras unidades con el equipo francés. “Estoy triste, porque podría haber sumado uno o dos puntos hoy. Era bastante simple. Una pena, enfocarse en la próxima”, indicó.

De igual modo, haciendo un balance de lo que dejó la jornada, se mostró positivo de cara al futuro. “Fue un buen fin de semana. Creo que estoy más consistente con el auto, estoy un poco más cómodo, y con eso si estoy contento”, reconoció.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/colapintofiles/status/1962167124840857963?s=48&partner=&hide_thread=false

Cuándo vuelve a correr Colapinto en la Fórmula 1

Tras una buena actuación, y confiado, la próxima carrera de Fórmula 1 será el primer fin de semana de septiembre en Italia, en el Gran Premio de Monza, un circuito a Franco Colapinto conoce bien y que le trae buenos recuerdos ya que es donde debutó en la máxima categoría en 2024.

Viernes 05 de septiembre

  • Prácticas Libres 1: 10
  • Prácticas Libres 2: 8:30

Sábado 06 de septiembre

  • Prácticas Libres 3: 7:30
  • Clasificación: 11

Domingo 07 de septiembre

  • Carrera: 10
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Flavio Briatore junto a Franco Colpainto. 

Tras las críticas, Briatore habló del futuro de Colapinto en Fórmula 1: "Nos quedan 10 carreras..."

Franco Colapinto, enojado por su 16° lugar.
play

Colapinto y su bronca tras la clasificación del Gran Premio de Países Bajos: "Me taparon...."

Colapinto ya piensa en la clasificación de las 10.

Franco Colapinto largará 16° en el Gran Premio de Países Bajos de la Fórmula 1

El argentino volverá a correr este fin de semana en el Gran Premio de Países Bajos.

Vuelve la Fórmula 1: el semestre que definirá el futuro de Colapinto

Franco Colapinto afronta las prácticas libres en Países Bajos.

Gran actuación de Colapinto en Países Bajos: quedó 9° en la segunda práctica libre

El bonaerense no tiene asegurada su plaza en 2026.

La Fórmula 1 actualizó la lista de pilotos para el 2026: ¿y Colapinto?

Rating Cero

Dai Fernández y Nico Vázquez son los protagonistas de Rocky.

Dai Fernández habló su supuesto romance con Nico Vázquez: "Por ahora no"

La Voz Argentina cambia de horario.

La drástica decisión de Telefe con La Voz Argentina para mejorar el rating

Sergio Ramos ahora es cantante.

Inesperado: Sergio Ramos se lanzó a la música y publicó su primera canción solista

Juliana Awada deslumbró con su look.

Prenda estrella: la bella falda con flecos que usó Juliana Awada para innovar su look

A dos años de la muerte de Silvina Luna.

A dos años de la muerte de Silvina Luna: revelaron cómo reaccionó cuando le comunicaron su enfermedad

Beyoncé pasó a ser una pequeña promesa del pop, a ser uno de los principales estandartes del género.

La impresionante transformación de Beyoncé: así se veía antes

últimas noticias

Con estas innovaciones, Tilbury busca democratizar la posibilidad de lucir una piel impecable y unos labios cuidados.

Esta famosa maquilladora admitió que la nueva moda de lucir al natural es difícil pero tiene un truco para poder hacerlo

Hace 4 minutos
Conocé las posibilidades infinitas que podés hacer con pocos elementos para cuidar el Medio Ambiente

Ideas para tu casa: estos son los muebles que se pueden hacer con material reciclado

Hace 13 minutos
play

Elecciones en Corrientes: ya votó el 30% del padrón

Hace 17 minutos
Martín Ascúa votó en Paso de los Libres.

Votó Martín Ascúa en Corrientes: "Es el día para cambiar la historia de la provincia"

Hace 24 minutos
Un mètodo de respiración profunda ayuda a conseguir la calma rápidamente.

De qué forma podés reducir el estrés en solo 3 pasos según la inteligencia artificial

Hace 24 minutos