La inocultable calentura de Franco Colapinto con Alpine tras el 11° puesto en Países Bajos: "Era muy fácil..." El piloto argentino se sintió perjudicado por el equipo en el último reinicio de la carrera, ya que venía peleando por entrar a los puntos. "Nos faltó hacer un mejor trabajo de equipo, pero fue una buena carrera", destacó.







Colapinto finalizó 11°, mientras que Gasly lo hizo 17° en el Gran Premio de Países Bajos

Franco Colapinto volvió a la Fórmula 1 y quedó a solo una posición del top 10 para sumar puntos, y tras una buena actuación, no pudo ocultar su enojo por el mal trabajo en equipo que lo perjudicó.

El argentino finalizó 11° en lo que fue la carrera en Zanvoot mostrando su seguridad arriba del monoplaza, pero sintió que fue perjudicado en dos oportunidades por el Safety Car con la estrategia de Alpine y los lugares que perdió por culpa de Pierre Gasly.

“Una carrera larga, complicada. Nos faltó hacer un mejor trabajo de equipo, pero fue una buena carrera. Creo que era muy fácil hacerme sumar un punto hoy por lo menos. Siento que estuvimos mal por no haberlos sumado. No había que esforzarse mucho. Fue un buen fin de semana, estoy más consistente con el auto, estoy un poco más cómodo”, señaló el expiloto e Williams apenas finalizada la carrera delante la prensa.

Además de su enojo, el pilarense no pudo ocultar su tristeza y frustración al bajar de su monoplaza al considerar que podría haber finalizado más adelante y sumar sus primeras unidades con el equipo francés. “Estoy triste, porque podría haber sumado uno o dos puntos hoy. Era bastante simple. Una pena, enfocarse en la próxima”, indicó.

De igual modo, haciendo un balance de lo que dejó la jornada, se mostró positivo de cara al futuro. “Fue un buen fin de semana. Creo que estoy más consistente con el auto, estoy un poco más cómodo, y con eso si estoy contento”, reconoció.