9 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Ya no es los sábados: como cambió el descuento en carnicerías de Cuenta DNI para enero 2026

El beneficio más usado de la billetera virtual del Banco Provincia ajustó su formato. Ahora ofrece más días para ahorrar.

Por
Estas compras ﻿se incluyen dentro del beneficio de comercios de cercanía.

Estas compras ﻿se incluyen dentro del beneficio de comercios de cercanía.

Pexels
  • Cuenta DNI modificó el beneficio en carnicerías para enero del 2026, que dejó de aplicarse los sábados y pasó a un esquema semanal.
  • El descuento ahora es del 20%, se utiliza los viernes y se integra dentro de la promoción de comercios de cercanía.
  • El tope de reintegro es de $5.000 por persona por semana, con consumos acumulados de hasta $60.000.
  • La billetera mantiene además descuentos en supermercados, ferias, mercados, farmacias y otros rubros durante el verano.

La billetera digital del Banco Provincia actualizó sus promociones para enero del 2026 e introdujo un cambio relevante en uno de los beneficios más utilizados. El descuento en carnicerías dejó de aplicarse los sábados y ahora se integra a la promoción general de comercios de cercanía, con una nueva modalidad semanal que modifica tanto el día como el porcentaje de ahorro.

La elección del canal no solo modifica la tasa aplicada, sino también el monto total que se recibe al vencimiento del plazo fijo.
Te puede interesar:

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 4.550.000 pesos a 30 días en enero 2026

Este nuevo esquema convive con los descuentos en supermercados adheridos de toda la provincia, que continúan vigentes durante el verano. De esta manera, Cuenta DNI reorganizó su calendario de beneficios con el objetivo de ofrecer más oportunidades de ahorro a lo largo del mes, aunque con ajustes en los montos de reintegro.

Jubilado supermercado

Cómo aprovechar el descuento en carnicerías de Cuenta DNI en enero 2026

Desde enero, las compras en carnicerías, pescaderías y granjas adheridas se incluyen dentro del beneficio de comercios de cercanía. El descuento es del 20% y se aplica todos los viernes, con un tope de reintegro de $5.000 por persona y por semana.

Para alcanzar el reintegro máximo, los usuarios deben realizar consumos por un total de $60.000. Si bien el porcentaje es menor al que regía en diciembre, la principal diferencia es que el beneficio se repite cada semana, lo que permite acumular un ahorro mayor a lo largo del mes.

cuenta dni

Cuáles son los descuentos de Cuenta DNI en enero 2026

Además del beneficio semanal en carnicerías y comercios barriales, Cuenta DNI mantiene en enero descuentos en supermercados de distintas cadenas, disponibles durante toda la semana. A esto se suman promociones en ferias y mercados bonaerenses, farmacias, perfumerías y librerías, cada una con días específicos y topes definidos.

El esquema de verano también contempla beneficios en universidades y otros rubros de consumo cotidiano, con el objetivo de acompañar a quienes permanecen en la provincia o viajan a destinos turísticos durante el receso estival.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El descuento más esperado de Cuenta DNI ya tiene sus días confirmados en enero 2026.

Confirmado: así podés ahorrar hasta $25.000 en carnicerías usando Cuenta DNI en enero 2026

La renovación mensual del capital junto con los intereses obtenidos ayuda a sostener el poder adquisitivo.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas $3.550.000 a 30 días en enero 2026

La billetera virtual del Banco Provincia renueva sus beneficios con foco en gastronomía, ferias y una nueva promo para amantes de los libros.

El descuento en carnicerías de Cuenta DNI cambió por completo: ya no será los sábados en 2026

La posibilidad de renovar mensualmente el capital junto con los intereses ayuda a sostener el rendimiento acumulado.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 4.250.000 pesos a 30 días en enero 2026

El descuento aplica únicamente sobre los productos de las tiendas Full y no sobre la carga de combustible.

Cuál es el particular descuento que tiene Cuenta DNI para quienes viajan a la costa en enero 2026

Cuenta DNI confirmó las promociones para enero 2026.

Los primeros del año: estos son todos los descuentos de Cuenta DNI para enero 2026

Rating Cero

Ahora estoy haciendo mis correspondientes sesiones de quimioterapia con una posible operación de hígado”, reveló

Teto Medina reveló que tiene cáncer de colon: "Estoy bien y haciéndole caso a los médicos"

El conductor posó al aire libre para exhibir el nuevo estilo.

La impresionante transformación del Chino Leunis: cambio de look para iniciar el 2026 con todo

Es momento de crear un nuevo mundo, más justo, horizontal, y donde la música siga teniendo valor, aseguró Café Tacuba mediante un comunicado.

Café Tacvba retiró toda su música de Spotify y apuntó contra la plataforma por invertir en la industria de la guerra

El argentino denunció que fue secuestrado en Punta Cana. 

Tomás Holder denunció que lo secuestraron junto a su pareja y le robaron todo su dinero en Punta Cana

Fats Fernández, leyenda del jazz argentino, murió a los 88 años.

Murió Fats Fernández, leyenda del jazz argentino, maestro de la trompeta y orgulloso hijo de La Boca

Flor Vigna.

Flor Vigna se burló de Luciano Castro por su infidelidad: "Oye, guapa, que la vara nunca esté baja"

últimas noticias

Mauricio Nievas es arquero de Deportivo Madryn

Susto en un club del Ascenso: un jugador sufrió un paro cardíaco y fue internado

Hace 10 minutos
El papa León XIV habló sobre Venezuela. 

Papa León XIV pidió por "soluciones políticas pacíficas" frente al conflicto en Venezuela

Hace 15 minutos
El dólar viene de cuatro ruedas al alza.

El dólar cierra la semana debajo de los $1.500

Hace 38 minutos
Luis Caputo jnuto al secretario del Tesoro de EEUU, Scott bessent.

La Argentina devolvió los fondos que había recibido por el swap con el Tesoro de EEUU

Hace 49 minutos
Estas compras ﻿se incluyen dentro del beneficio de comercios de cercanía.

Ya no es los sábados: como cambió el descuento en carnicerías de Cuenta DNI para enero 2026

Hace 1 hora