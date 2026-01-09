Ya no es los sábados: como cambió el descuento en carnicerías de Cuenta DNI para enero 2026 El beneficio más usado de la billetera virtual del Banco Provincia ajustó su formato. Ahora ofrece más días para ahorrar. Por + Seguir en







Estas compras ﻿se incluyen dentro del beneficio de comercios de cercanía. Pexels

Cuenta DNI modificó el beneficio en carnicerías para enero del 2026, que dejó de aplicarse los sábados y pasó a un esquema semanal.

El descuento ahora es del 20%, se utiliza los viernes y se integra dentro de la promoción de comercios de cercanía.

El tope de reintegro es de $5.000 por persona por semana, con consumos acumulados de hasta $60.000.

La billetera mantiene además descuentos en supermercados, ferias, mercados, farmacias y otros rubros durante el verano. La billetera digital del Banco Provincia actualizó sus promociones para enero del 2026 e introdujo un cambio relevante en uno de los beneficios más utilizados. El descuento en carnicerías dejó de aplicarse los sábados y ahora se integra a la promoción general de comercios de cercanía, con una nueva modalidad semanal que modifica tanto el día como el porcentaje de ahorro.

Este nuevo esquema convive con los descuentos en supermercados adheridos de toda la provincia, que continúan vigentes durante el verano. De esta manera, Cuenta DNI reorganizó su calendario de beneficios con el objetivo de ofrecer más oportunidades de ahorro a lo largo del mes, aunque con ajustes en los montos de reintegro.

Jubilado supermercado Freepik Cómo aprovechar el descuento en carnicerías de Cuenta DNI en enero 2026 Desde enero, las compras en carnicerías, pescaderías y granjas adheridas se incluyen dentro del beneficio de comercios de cercanía. El descuento es del 20% y se aplica todos los viernes, con un tope de reintegro de $5.000 por persona y por semana.

Para alcanzar el reintegro máximo, los usuarios deben realizar consumos por un total de $60.000. Si bien el porcentaje es menor al que regía en diciembre, la principal diferencia es que el beneficio se repite cada semana, lo que permite acumular un ahorro mayor a lo largo del mes.

cuenta dni Cuenta DNI Cuáles son los descuentos de Cuenta DNI en enero 2026 Además del beneficio semanal en carnicerías y comercios barriales, Cuenta DNI mantiene en enero descuentos en supermercados de distintas cadenas, disponibles durante toda la semana. A esto se suman promociones en ferias y mercados bonaerenses, farmacias, perfumerías y librerías, cada una con días específicos y topes definidos.

El esquema de verano también contempla beneficios en universidades y otros rubros de consumo cotidiano, con el objetivo de acompañar a quienes permanecen en la provincia o viajan a destinos turísticos durante el receso estival.