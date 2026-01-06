6 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

La Copa Argentina confirmó las fechas de los 32avos de final: cuándo debutarán Boca y River

La organización del torneo anunció los días en los que se llevarán a cabo los primeros encuentros de la edición 2026. Independiente Rivadavia de Mendoza es el último campeón del certamen.

Por
La Copa Argentina 2026 comenzará el 18 de enero.

La Copa Argentina 2026 comenzará el 18 de enero.

La organización de la Copa Argentina confirmó los días en los que se jugarán los partidos de 32avos de final, que comenzarán el 18 de enero. El último campeón del torneo es Independiente Rivadavia de Mendoza, que tendrá el complejo objetivo de defender el título.

El futbolista firmará un contrato por 18 meses.
Te puede interesar:

Fue titular del Mundial Sub-20, quedó libre y ahora ya tiene nuevo club

En su sitio web, la Copa Argentina anunció que los primeros partidos de la edición 2026 se llevarán adelante el 18 de enero, ya que a las 19 se jugará el cruce entre Independiente Rivadavia de Mendoza y Estudiantes de Buenos Aires en el estadio Único La Pedrera, mientras que a las 21:15 se medirán Lanús y Sarmiento de la Banda en el Ciudad de Caseros.

En tanto, Estudiantes de La Plata debutará contra Ituzaingó el 19 de enero a las 21:15 en el Florencio Sola y Argentinos Juniors enfrentará a Ferocarril Midland el 21 de enero a las 21:15 en el Ciudad de Lanús. El resto de los partidos todavía no tienen horario ni sede oficializada.

Argentinos Juniors vs Independiente Rivadavia
Independiente Rivadavia se consagró campeón de la edición 2025 tras derrotar a Argentinos Juniors.

Independiente Rivadavia se consagró campeón de la edición 2025 tras derrotar a Argentinos Juniors.

En tal sentido, River debutará frente a Ciudad de Bolívar el 17 de febrero y Boca enfrentará a Gimnasia de Chivilcoy el 24 de febrero. Además, San Lorenzo se cruzará con Deportivo Rincón el 20 de marzo.

En tanto, Independiente chocará con Atenas de Río Cuarto el 27 de marzo y Racing jugará frente a San Martín de Formosa el 28 de marzo.

Las fechas de los 32avos de final de la Copa Argentina

Domingo 18 de enero

  • 19.00: Independiente Rivadavia - Estudiantes, en el estadio Único La Pedrera (San Luis)
  • 21.15: Lanús - Sarmiento de La Banda, en el estadio Ciudad de Caseros

Lunes 19 de enero

  • 21.15: Estudiantes de La Plata - Ituzaingó, en el estadio Florencio Sola (Banfield)

Miércoles 21 de enero

  • 21.15: Argentinos Juniors - Ferrocarril Midland, en el estadio Ciudad de Lanús

Miércoles 4 de febrero

  • Platense - Argentino de Monte Maíz
  • Talleres de Córdoba - Argentino de Merlo

Jueves 5 de febrero

  • Deportivo Riestra - Deportivo Maipú
  • Barracas Central - Temperley

Miércoles 11 de febrero

  • Central Córdoba (SdE) - Gimnasia de Jujuy
  • Rosario Central - Sportivo Belgrano

Martes 17 de febrero

  • Aldosivi - San Miguel
  • Tigre - Claypole
  • River - Ciudad de Bolívar

Martes 24 de febrero

  • Boca - Gimnasia de Chivilcoy

Miércoles 25 de febrero

  • San Martín de San Juan - Deportivo Madryn
  • Godoy Cruz - Deportivo Morón

Viernes 20 de marzo

  • San Lorenzo - Deportivo Rincón

Miércoles 25 de marzo

  • Banfield - Real Pilar
  • Atlético Tucumán - Sportivo Barracas

Viernes 27 de marzo

  • Belgrano de Córdoba - Atlético de Rafaela
  • Independiente - Atenas de Río Cuarto

Sábado 28 de marzo

  • Racing - San Martín de Formosa

Domingo 29 de marzo

  • Newell's - Acassuso
  • Huracán - Olimpo de Bahía Blanca

Martes 31 de marzo

  • Unión de Santa Fe - Agropecuario Argentino

Miércoles 1 de abril

  • Instituto de Córdoba - Atlanta
  • Defensa y Justicia - Chaco For Ever

Martes 7 de abril

  • Estudiantes de Río Cuarto - San Martín de Tucumán
  • Vélez - Deportivo Armenio
  • Gimnasia de Mendoza - Gimnasia y Tiro de Salta

Miércoles 8 de abril

  • Sarmiento de Junín - Tristán Suárez
  • Gimnasia La Plata - Deportivo Camioneros
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El futbolista acumula casi 20 millones de seguidores en Instagram. 

Este es el perfume favorito de Arturo Vidal: cuánto sale en Argentina

Alpine mostró el primer adelanto del A526, el auto que manejará Colapinto en la Fórmula 1 2026

Alpine mostró el primer adelanto del A526, el auto que manejará Colapinto en la Fórmula 1 2026

Por primera vez, Messi reveló cómo es la intimidad con Antonela Roccuzzo y sus hijos

Messi, íntimo: sus detalles y regalos a Antonela Roccuzzo y la prohibición de jugar con sus hijos en la casa

Lionel Messi habló de su comparación con Maradona y arrojó una llamativa reflexión

Lionel Messi habló de su comparación con Maradona y arrojó una llamativa reflexión

Argentina logró clasificar a cuartos en la United Cup.

United Cup: Argentina logró clasificar a cuartos de final por primera vez

Lautaro Martinez se consolida como la gran figura de la Serie A. 

El elegante look de Lautaro Martínez que se robó todas las miradas: optó por colores clásicos

Rating Cero

La emocionante película llegó a Netflix y es furor.
play

Esta película combina romance y drama y te hará emocionar hasta las lágrimas: ya es de lo más visto en Netflix

El actor habría comenzado una nueva relación.

Roly Serrano estaría en pareja con una compañera de trabajo y su edad llamó la atención: quién es y cuántos años tiene

Matthew Rhys y Claire Danes con actuaciones destacables en la miniserie de Netflix. 
play

Hoy en Netflix: la miniserie que se resuelve rápido pero que mantiene un suspenso infinito

Moria Casán.
play

Moria Casán, conmovida porque este año cumple 80: "Tengo una vida hermosa"

Christian Petersen recibió el alta médica.

Christian Petersen fue dado de alta tras descompensarse: "Me salvaron la vida"

Wanda NarAa publicó el mensaje y después lo borró.

Wanda Nara negó la crisis con Martín Migueles: "Tengo 24 centímetros de razones para estar más relajada"

últimas noticias

La planta móvil de la VTV comenzó a operar el lunes 5 de enero y permanecerá en Chascomús hasta el 2 de febrero. 

Esta planta móvil de la VTV confirmó su apertura en Chascomús: hasta cuándo estará y dónde se encuentra

Hace 8 minutos
play
La emocionante película llegó a Netflix y es furor.

Esta película combina romance y drama y te hará emocionar hasta las lágrimas: ya es de lo más visto en Netflix

Hace 9 minutos
El actor habría comenzado una nueva relación.

Roly Serrano estaría en pareja con una compañera de trabajo y su edad llamó la atención: quién es y cuántos años tiene

Hace 10 minutos
La Ciudad ofrece actividades especiales durante enero y febrero de 2026.

Buenos Aires prepara la ciudad y tiene actividades gratuitas y únicas para el verano 2026: cuáles son

Hace 10 minutos
El stand se ubica a metros del mar.

Volkswagen Camiones y Buses, protagonista del verano en Mar del Plata

Hace 11 minutos