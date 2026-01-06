La Copa Argentina confirmó las fechas de los 32avos de final: cuándo debutarán Boca y River La organización del torneo anunció los días en los que se llevarán a cabo los primeros encuentros de la edición 2026. Independiente Rivadavia de Mendoza es el último campeón del certamen. Por + Seguir en







La Copa Argentina 2026 comenzará el 18 de enero.

La organización de la Copa Argentina confirmó los días en los que se jugarán los partidos de 32avos de final, que comenzarán el 18 de enero. El último campeón del torneo es Independiente Rivadavia de Mendoza, que tendrá el complejo objetivo de defender el título.

En su sitio web, la Copa Argentina anunció que los primeros partidos de la edición 2026 se llevarán adelante el 18 de enero, ya que a las 19 se jugará el cruce entre Independiente Rivadavia de Mendoza y Estudiantes de Buenos Aires en el estadio Único La Pedrera, mientras que a las 21:15 se medirán Lanús y Sarmiento de la Banda en el Ciudad de Caseros.

En tanto, Estudiantes de La Plata debutará contra Ituzaingó el 19 de enero a las 21:15 en el Florencio Sola y Argentinos Juniors enfrentará a Ferocarril Midland el 21 de enero a las 21:15 en el Ciudad de Lanús. El resto de los partidos todavía no tienen horario ni sede oficializada.

Argentinos Juniors vs Independiente Rivadavia Independiente Rivadavia se consagró campeón de la edición 2025 tras derrotar a Argentinos Juniors. Redes sociales En tal sentido, River debutará frente a Ciudad de Bolívar el 17 de febrero y Boca enfrentará a Gimnasia de Chivilcoy el 24 de febrero. Además, San Lorenzo se cruzará con Deportivo Rincón el 20 de marzo.

En tanto, Independiente chocará con Atenas de Río Cuarto el 27 de marzo y Racing jugará frente a San Martín de Formosa el 28 de marzo.