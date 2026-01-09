El conductor contó que la enfermedad se la detectaron hace tres meses con metástasis en el hígado. Al mismo tiempo, explicó que se sometió a una operación que “fue exitosa”.

El conductor Marcelo “Teto” Medina sorprendió al revelar que desde hace tres meses fue diagnosticado con cáncer de colon , con metástasis en el hígado, y por qué se sometió a una operación.

El presentador hizo un extenso posteo en Facebook contado detalles del duro momento que está viviendo sobre su enfermedad. “Hola a todos! Quiero primero agradecer a todos los que se preocuparon por mi enfermedad”, comenzó relatando y agregó: “Quiero contarles que estoy bien y haciéndole caso a los médicos. Hace 3 meses me detectaron un cáncer de colon con metástasis en el hígado ”.

Al mismo tiempo, explicó que se sometió a una operación que fue “exitosa” y que ahora está haciendo las correspondientes sesiones de quimioterapia con una posible operación de hígado .

De igual modo, aclaró que sigue “en este camino que elegí hace unos años, el de la recuperación de adicciones”. “Sigo con mis charlas en comunidades terapéuticas y disfrutando de cada día que la vida me regala”, detalló .

En 2019, Medina se alejó de los medios de comunicación después de que su ex pareja Mónica Fernández radicó una denuncia contra él por abuso sexual, amenazas con armas de fuego y violencia de género.

La reflexión de Teto Medina luego que se le diagnosticara cáncer de colon

Luego de confirmar el duro momento de su enfermedad, Marcelo “Teto” Medina volvió a recurrir a su cuenta de Facebook donde hizo un extenso posteo sobre una reflexión relacionado a los vínculos y la familia.

“Siempre pienso en lo lindo que es valorar las cosas que tenemos, amigos afectos, familia, etc. A veces vivimos pensando en lo que nos falta sin ver lo que nos rodea”, comenzó y señaló: “Disfrutemos de nuestros afectos, dejemos de vivir pensando en qué nos falta y sobre todo dejemos de lado los miedos”.

Por último, destacó que “es maravilloso entender que valemos mucho y que nadie nos hará daño si nosotros no lo permitimos”.