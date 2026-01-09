IR A
Teto Medina reveló que tiene cáncer de colon: "Estoy bien y haciéndole caso a los médicos"

El conductor contó que la enfermedad se la detectaron hace tres meses con metástasis en el hígado. Al mismo tiempo, explicó que se sometió a una operación que “fue exitosa”.

"Ahora estoy haciendo mis correspondientes sesiones de quimioterapia con una posible operación de hígado”, reveló

El conductor Marcelo “Teto” Medina sorprendió al revelar que desde hace tres meses fue diagnosticado con cáncer de colon, con metástasis en el hígado, y por qué se sometió a una operación.

El presentador hizo un extenso posteo en Facebook contado detalles del duro momento que está viviendo sobre su enfermedad. “Hola a todos! Quiero primero agradecer a todos los que se preocuparon por mi enfermedad”, comenzó relatando y agregó: “Quiero contarles que estoy bien y haciéndole caso a los médicos. Hace 3 meses me detectaron un cáncer de colon con metástasis en el hígado”.

Al mismo tiempo, explicó que se sometió a una operación que fue “exitosa” y que ahora está haciendo las correspondientes sesiones de quimioterapia con una posible operación de hígado.

De igual modo, aclaró que sigue “en este camino que elegí hace unos años, el de la recuperación de adicciones”. “Sigo con mis charlas en comunidades terapéuticas y disfrutando de cada día que la vida me regala”, detalló.

Teto Medina

En 2019, Medina se alejó de los medios de comunicación después de que su ex pareja Mónica Fernández radicó una denuncia contra él por abuso sexual, amenazas con armas de fuego y violencia de género.

La reflexión de Teto Medina luego que se le diagnosticara cáncer de colon

Luego de confirmar el duro momento de su enfermedad, Marcelo “Teto” Medina volvió a recurrir a su cuenta de Facebook donde hizo un extenso posteo sobre una reflexión relacionado a los vínculos y la familia.

“Siempre pienso en lo lindo que es valorar las cosas que tenemos, amigos afectos, familia, etc. A veces vivimos pensando en lo que nos falta sin ver lo que nos rodea”, comenzó y señaló: “Disfrutemos de nuestros afectos, dejemos de vivir pensando en qué nos falta y sobre todo dejemos de lado los miedos”.

Por último, destacó que “es maravilloso entender que valemos mucho y que nadie nos hará daño si nosotros no lo permitimos”.

