La impresionante transformación de Vinícius: el cambio en sus abdominales comparado a su llegada al Real Madrid

El extremo brasileño exhibe un desarrollo corporal notable durante el receso, fruto de entrenamientos y planificación sostenida fuera de la competencia.

Vinícius y un físico impactante que marca su mejor momento en el Real Madrid.

  • Durante el receso de Navidad, el futbolista mostró una marcada definición abdominal en imágenes tomadas en Dubái, Río de Janeiro y Salvador de Bahía.
  • La rutina incluye entrenamientos funcionales diarios en su gimnasio personal y una dieta equilibrada permanente, supervisada por una cocinera.
  • El desarrollo físico fue sostenido desde su llegada a Europa, con un enfoque fuerte en piernas y zona media, claves para su rendimiento.
  • En paralelo al impacto físico, su nombre aparece vinculado a un posible traspaso al futbol saudí, definido como “posibilidad real” por un directivo.

Durante los últimos años, el recorrido profesional de Vinícius Júnior estuvo marcado por una evolución constante que excede lo estrictamente deportivo. A sus 25 años, el extremo consolidó un perfil que combina rendimiento, explosión y una presencia física muy distinta a la de sus primeros pasos en el fútbol europeo.

Esa transformación integral, que hoy se refleja tanto en el campo de juego como fuera de él, se volvió tema de conversación tras una serie de imágenes difundidas en el marco de sus vacaciones. El proceso no responde a un hecho aislado, sino a una planificación sostenida que acompañó su crecimiento competitivo y su consolidación entre los nombres más destacados del plantel.

El cambio físico resulta evidente al contrastar su actualidad con los registros de sus inicios, cuando su contextura era más liviana y su potencia todavía estaba en desarrollo. Con el paso de las temporadas, el trabajo personalizado fue moldeando un cuerpo preparado para la alta exigencia.

La evolución muscular del delantero se hizo visible durante sus vacaciones de fin de año.

Así fue el cambio físico de Vinícius Jr

En las últimas semanas, el futbolista aprovechó el receso de Navidad para viajar por Dubái, Río de Janeiro y Salvador de Bahía. En ese contexto, compartió postales sin camiseta que dejaron expuesta una definición muscular que sorprendió incluso a seguidores habituales. Los abdominales, particularmente trabajados, se convirtieron en el foco de atención.

Detrás de ese resultado aparece una rutina estricta que combina alimentación controlada y entrenamientos diarios. El delantero mantiene una dieta equilibrada que casi no se altera, supervisada por una cocinera personal, y complementa ese plan con sesiones en el gimnasio de su casa. Allí realiza circuitos funcionales junto a su preparador, Thaigo Lobo.

El foco principal del trabajo físico está puesto en el tren inferior. Cuádriceps, isquiotibiales, gemelos y glúteos forman parte de un esquema diseñado para potenciar velocidad, resistencia y fuerza, cualidades centrales para su rol ofensivo. A eso se suma el fortalecimiento general, que le permite ejecutar levantamientos como el peso muerto de 40 kilos con naturalidad.

El trabajo muscular específico acompaña el ritmo y la intensidad que impone el futbol moderno.

Este desarrollo corporal se da en paralelo a un momento particular fuera del campo. En medio de versiones sobre un posible destino en la Liga Profesional Saudí, el nombre del brasileño apareció vinculado al Al Ittihad, donde su director deportivo, Ramón Planes, definió la operación como una posibilidad real. Mientras el futuro permanece abierto, el presente muestra a un jugador con uno de los físicos más trabajados del plantel y en plena madurez competitiva.

