El duro relato de un jugador argentino en Venezuela: "Hoy está más tranquilo que antes"

Ezequiel Neira llegó al país el día antes del ataque de Estados Unidos para comenzar la pretemporada con Carabobo. Ahora, a casi una semana, el defensor cordobés contó cómo está la situación el país actualmente.

Ezequiel Neira está en Venezuela desde hace dos años y este año Carabobo debe jugar la Fase 2 de la Libertadores

A cinco días del ataque de Estados Unidos a Venezuela para detener al presidente Nicolás Maduro, un jugar argentino que juega en la liga venezolana contó en primera persona cómo se vive el día a día en el país.

El defensor evalúa distintos escenarios, entre los que se encuentra un eventual regreso a Colombia.
Ezequiel Neira, es defensor del Club Carabobo desde hace dos años, y reveló que a tierras venezolanas llegó a Maracaibo el día anterior al ataque, algo que le dificultó su traslado a Valencia donde reside ya que después del ataque se cerraron los aeropuertos.

“Con lo que pasó el 3 de enero es algo que se venía hablando muchísimo y se venía especulando mucho. Como todo ser humano sorprende, o por lo menos en mi caso me sorprendió mucho”, reveló en diálogo con La Mañana por C5N.

Al mismo tiempo recordó que había volado desde Panamá hasta Venezuela, pero no estaba en Caracas: “Cuando bajo de la habitación del hotel donde estaba parando, la chica de recepción me dice que van a cerrar los aeropuertos porque pasó tal y tal cosa. Cuando miro el celular miro las 20 llamadas de la familia, me puse un poco en contacto de lo que había pasado”.

En esa línea reflexionó que “no es fácil para nadie despertarse y escuchar bombas”: “La cuestión no es fácil para nadie, imagínate siendo extranjero. Son cosas que se ven en las películas”.

De igual modo, explicó que “ahora la tranquilidad o forma de vida es la misma de hace dos meses: los problemas son los mismos”. “No noto alteración, esa mañana me imaginaba las gasolineras o supermercados llenos y no sucedió. A mí me sorprendió, el día a día es exactamente el mismo”, reveló.

“Lo que pasó, pasó en esas horas nada más y ahora está todo tranquilo”, sostuvo y agregó: “Cuando yo llegué sentí que las cosas estaban más tranquilas que hace un mes atrás en el aeropuerto. La policía también estaba más tranquila, menos gente en la ruta, no había peajes. Incluso me reía con mi chofer y le decía ‘está más tranquilo que antes, cómo puede ser’”.

Tras los ataques en Venezuela cómo se reanuda la liga local

Actualmente, Ezequiel Neira es futbolista del Club Carabobo y según relató en C5N, la liga debe comenzar en febrero, pero aún no tiene confirmación de suspensión.

“Nosotros tenemos fecha de Copa Libertadores a mitad de febrero, por el momento seguirá igual, pero puede variar, como ha pasado en otros tiempos, la sede”, indicó sobre el partido que debe disputar en la Fase 2 del torneo internacional contra Huachipato de Chile.

Por otro lado, sobre el campeonato local explicó que “arranca el 1 de febrero”, y que “todavía no está suspendido, nosotros seguimos entrenando, a lo sumo se postergará la fecha”. “No va a pasar más que eso porque acá el día a día sigue igual”, consideró.

