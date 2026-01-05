5 de enero de 2026 Inicio
Boca anunció la renovación y mejora de contratos de varios de sus futbolistas: quiénes son

El club informó extensiones y actualizaciones contractuales que aseguran la continuidad de futbolistas del plantel hasta 2026 y 2029.

Boca Juniors comunicó este lunes la renovación y mejora de contratos de seis jugadores del plantel profesional, en el marco de la política de consolidación deportiva que impulsa la dirigencia.

El torneo Apertura 2026 empezará el 22 de enero.
Confirmaron el fixture de las primeras 12 fechas del torneo Apertura 2026: los partidos de Boca y River

Según el comunicado oficial, junto a Marcelo Delgado, Milton Delgado, Lautaro Di Lollo y Leandro Brey se firmó la mejora de sus contratos vigentes, que se extenderán hasta diciembre de 2029. En la misma línea, el club informó que Lautaro Blanco rubricó la extensión y mejora de su vínculo, también con vigencia hasta diciembre de 2029.

Además, Boca anunció que Ander Herrera y Javier García firmaron la extensión de sus contratos y continuarán vinculados a la institución hasta diciembre de 2026. Desde el club destacaron que estos acuerdos forman parte de una estrategia para sostener la base del plantel y proyectar continuidad a mediano y largo plazo.

Boca confirmó dos amistosos de verano antes del inicio del Torneo Apertura

A tres días del inicio de la pretemporada en el predio de Ezeiza, Boca cerró la agenda de partidos amistosos que disputará antes del arranque del Torneo Apertura. El equipo dirigido por Claudio Ubeda enfrentará a Millonarios de Colombia en La Bombonera y a Nacional de Uruguay en San Nicolás.

El primer compromiso será el miércoles 14 de enero frente al conjunto colombiano, en el estadio Alberto J. Armando. Para ese encuentro, el club informó que el 50% de las entradas populares estará destinado a socios adherentes. Millonarios, además, tiene programado un amistoso ante River el domingo 11 de enero en el Campus de Maldonado, Uruguay.

Luego, el domingo 18 de enero, el Xeneize se medirá con Nacional en el Estadio San Nicolás de los Arroyos, escenario reciente de definiciones nacionales y donde Boca ya jugó un amistoso el verano pasado. El último antecedente entre ambos equipos fue en los octavos de final de la Copa Libertadores 2023, serie que Boca ganó por penales tras igualar 2 a 2 en el global.

Los horarios aún no fueron confirmados, aunque se prevé que ambos partidos se disputen en horario nocturno. En los próximos días, Boca dará a conocer el esquema de venta de entradas y sus valores a través de los canales oficiales del club.

