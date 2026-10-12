12 de octubre de 2026 Inicio
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El futbolista que habló de un famoso libro y lo volvió a poner entre lo más buscado en Amazon

Una recomendación inesperada unió al deporte con la literatura y volvió a poner una obra clásica entre las más elegidas.

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Este futbolista recomendó un libro famoso y generó un boom de ventas y búsquedas.

Este futbolista recomendó un libro famoso y generó un boom de ventas y búsquedas.

No Ataque
  • Un futbolista brasileño combina su carrera profesional con una gran pasión por la literatura.
  • Una de sus últimas recomendaciones tuvo un impacto inesperado entre los lectores.
  • La publicación impulsó las ventas y las búsquedas de una obra clásica.
  • El fenómeno también dio lugar a una comunidad de lectura entre sus seguidores.

El bicampeón de Copa Libertadores y actual jugador de Atlético Mineiro, Gustavo Scarpa, fue noticia en los últimos días tras viralizar un clásico de la literatura con 140 años de existencia. El mediocampista brasileño compagina su carrera como futbolista con una profunda pasión por los libros. Tal es así, que cuenta con un canal de YouTube con casi 300 mil suscriptores donde hace, entre otras cosas, reseñas de obras literarias.

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Gustavo Scarpa y su pasión por la literatura.

Gustavo Scarpa y su pasión por la literatura.

Scarpa encontró en la literatura un espacio para mostrar una faceta alejada de su actividad profesional. Desde 2019 comparte sus lecturas y opiniones sobre distintas obras, una costumbre que con el tiempo fue tomando mayor protagonismo en sus redes. Lo que comenzó con comentarios breves terminó convirtiéndose en videos más elaborados, donde explica qué le dejó cada libro y qué aspectos de las historias le resultaron más interesantes.

Su canal de YouTube tiene cerca de 300mil suscriptores y sube reseñas de libros.

Su canal de YouTube tiene cerca de 300mil suscriptores y sube reseñas de libros.

Esa particular combinación entre fútbol y literatura alcanzó una dimensión inesperada con una de sus últimas recomendaciones. La exposición del mediocampista hizo que una obra publicada en el siglo XIX volviera a despertar interés entre lectores de distintas edades. El fenómeno no quedó solamente en las reproducciones del contenido, sino que también se trasladó a las búsquedas y ventas del libro.

La historia de Gustavo Scarpa y el libro "La muerte de Iván Ilich"

Fue una publicación acerca de "La muerte de Iván Ilich", del escritor ruso León Tolstoi, la que generó un boom de repercusión. El video supera las 700 mil visitas y provocó que el libro, redactado en 1886, se convierta en el más vendido de Amazon Brasil. Un fragmento compartido posteriormente en Instagram también superó el millón de personas alcanzadas, lo que amplificó todavía más la recomendación.

La historia de Tolstoi sigue a Iván Ilich, un funcionario de alto rango que atraviesa una enfermedad y comienza a replantearse distintos aspectos de la vida que construyó. Scarpa centró buena parte de su análisis en las actitudes de las personas que rodean al protagonista y en la poca empatía que encuentra durante su deterioro. Además, las búsquedas de la obra en Google aumentaron más de un 70% respecto del mismo período del año anterior y cerca de un 300% si se compara septiembre con agosto.

El fenómeno incluso trascendió al propio jugador y llegó hasta los hinchas de Atlético Mineiro. Una seguidora creó “Galeitura”, un grupo de lectura inspirado en las recomendaciones de Scarpa, que reunió a unas 300 personas durante su primer día y luego superó los 50.000 seguidores en redes. El futbolista reconoció que no esperaba semejante respuesta y sostuvo que quienes tienen una audiencia masiva también deben ser responsables con aquello que deciden compartir. Su lista de próximas lecturas incluye clásicos como "Guerra y paz", de Tolstoi; "El capote y otros relatos", de Gógol; "El mito de Sísifo", de Camus, y "Rojo y negro", de Stendhal.

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