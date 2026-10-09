9 de octubre de 2026 Inicio
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Se confirmó la separación de Julián Álvarez: cuál fue el motivo de la crisis que hizo estallar todo

Luego del partido de la Selección argentina, el delantero regresó a España y fue allí donde tuvo una de las charlas más esperadas con su entorno.

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¿Qué pasó con Julián Álvarez?

¿Qué pasó con Julián Álvarez?

Redes sociales

El delantero argentino del Atlético de Madrid, Julián Álvarez, tomó la decisión de terminar una de las relaciones más importantes de su vida y tiene que ver con el mundo del fútbol: rompió el vínculo con su representante Fernando Hidalgo, luego de atravesar un fuerte momento de crisis y turbulencia.

Barcelona fue campeón en España este año.
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En los últimos meses, la carrera del exjugador de River se vio vulnerada por su decisión clara de ir a Barcelona. Incluso expresó en varias ocasiones que su futuro estaba lejos del Atlético Madrid, pero desde el club se encargaron de utilizar las redes sociales para alejarlo de todas las propuestas.

El periodista Rubén Uría contó: El delantero del Atlético de Madrid rompe su relación profesional con el agente Fernando Hidalgo. Julián se sintió decepcionado con la manera en que se gestionó su futuro este verano. Prescinde de los servicios de Hidalgo y pronto tendrá nuevo agente”.

Todavía no se dio a conocer quién era el reemplazante, pero se anunciará en las próximas horas. Entre las alternativas aparece la agencia de Javier Pastore, pero todavía no hay una confirmación oficial sobre quién anunciará su función.

Se actualizó el Ranking FIFA: en qué posición quedó la Selección argentina

Luego de la ventana internacional que ocurrió entre septiembre y octubre, la FIFA actualizó este miércoles la clasificación mundial masculina y ubicó a la Selección argentina en el segundo puesto, detrás de España, después de los tres triunfos ante Bolivia, Burkina Faso y Benín y de los 338 partidos disputados por equipos nacionales en las últimas semanas.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni conservó su lugar, aunque quedó más lejos del líder europeo, que sumó cuatro victorias en la Nations League. La diferencia responde también al peso de los rivales enfrentados y dejó a Argentina con 1972,80 puntos contra 2011,57 de España en la clasificación.

El ranking publicado por FIFA tras la fecha disputada entre septiembre y octubre.

El ranking publicado por FIFA tras la fecha disputada entre septiembre y octubre.

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