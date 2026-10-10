Marcos Rojo rompió el silencio y le dejó un mensaje a los hinchas de Estudiantes: "El tiempo pone todo en su lugar"

Tras su tormentosa desvinculación de Racing, el defensor central regresó al club que lo vio nacer, admitió que sus actos "tuvieron consecuencias" y busca recomponer la relación con los hinchas del Pincha en su tercer ciclo en la institución.

Tras una agitada salida de Racing -donde Estudiantes LP pagó un resarcimiento de 500.000 dólares para destrabar el pase-, Marcos Rojo fue presentado oficialmente como nuevo refuerzo del Pincha y firmó un contrato que lo vinculará con la institución hasta diciembre de 2027. El experimentado marcador central de 36 años fue habilitado por la AFA para disputar el tramo final del Torneo Clausura y las semifinales de la Copa Libertadores ante Flamengo, poniéndose de inmediato a las órdenes del entrenador Alexander Medina.

Sigue la polémica con Marcos Rojo: la AFA no lo habilita para ser jugador de Estudiantes y se agota el tiempo

A través de un posteo en sus redes sociales, el exjugador de la Selección argentina compartió una carta abierta dirigida a los hinchas del León para expresar la alegría de retornar al club donde dio sus primeros pasos. "La verdad que estoy muy feliz de volver a casa y muy agradecido con la gente del club y todos los hinchas. Les agradezco de todo corazón", confesó.

Consciente de la tirantez provocada por su paso por Boca Juniors entre 2021 y 2025 -luego de haber declarado años atrás que en el país solo vestiría la camiseta de Estudiantes-, Rojo abordó de frente las críticas recibidas. El zaguero afirmó haber escuchado términos como "lealtad", "falta de códigos" y "traición", remarcando que el tiempo lo hizo madurar y comprender que sus actos tienen consecuencias, confiando en que "si sos honesto, el tiempo pone todo en su lugar".

Esta incorporación marca el inicio del tercer ciclo de Rojo en la entidad platense, donde debutó en 2008 y formó parte de los planteles campeones de la Copa Libertadores 2009 y el Torneo Apertura 2010 bajo el mando de Alejandro Sabella. Tras un breve retorno a préstamo en 2020 condicionado por las lesiones y la suspensión del torneo, el zaguero vestirá la camiseta número 5 e intentará aportar su experiencia en la zaga central.

Si bien no formuló un pedido de disculpas, su pronunciamiento fue interpretado como un gesto de autocrítica para comenzar a saldar las diferencias con la gente en el estadio UNO. Con el entusiasmo renovado y asegurando sentir "los mismos nervios que cuando era un nene", el referente confía en que las actuaciones dentro del campo de juego permitan dejar atrás los desencuentros con el Pincha.

Marcos Rojo vivirá su tercer ciclo en la institución que lo vió nacer futbolísticamente.

El mensaje completo de Marcos Rojo en su cuenta oficial de Instagram

Pensé varias veces en pronunciarme o no sobre lo que me está pasando, y la alegría que me invade hoy. Sé que se hablaron muchas cosas, sé que fui responsable de algunas y quizás fui preso hasta de mis propias palabras.

Escuché hablar de “lealtad”, de “falta de códigos” y hasta de “traición”. En otro momento quizá habría reaccionado de otra forma, pero crecí, entendí que mis actos tienen consecuencias, y que al hincha ciertas cosas le hieren. Pero también sé que si sos honesto (con errores y aciertos), el tiempo pone todo en su lugar.

Hoy de la manera menos pensada quizá, vuelvo a donde todo empezó, al club que me formó como jugador y al que le debo mis respetos, y que si alguna vez herí, hoy tengo una nueva oportunidad de devolverle adentro de una cancha todo lo que me dio, ¡y más!

Hoy estoy feliz de estar donde estoy. Siento los nervios de cuando era un nene, las ganas de jugar y ganar de aquel entonces. Espero pronto reencontrarnos en UNO. Ahora juntos, todos por Estudiantes. Gracias.